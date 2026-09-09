2 yıllık mücadelenin ardından pes etti! Oyuncu Ceyda Ateş ameliyat oldu: Hastane odasından ilk paylaşım geldi!

"AĞRILAR ÇEKİLMEZ HALDE"

Ağrılarının giderek artması ve uygulanan tedavilerin yetersiz kalması üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ateş, "Kolumdaki yırtık iyice ilerledi ve ağrısı çekilmez halde. Tedavi oldum ama etki etmedi. Ameliyat işin sonu ama olmak istemiyorum. Kolu böyle olup ameliyat olmadan iyileşen var mı?" ifadelerini kullanarak takipçilerinden fikir almıştı.