Trend Galeri Trend Magazin 2 yıllık mücadelenin ardından pes etti! Oyuncu Ceyda Ateş ameliyat oldu: Hastane odasından ilk paylaşım geldi!

2 yıllık mücadelenin ardından pes etti! Oyuncu Ceyda Ateş ameliyat oldu: Hastane odasından ilk paylaşım geldi!

2 yıldır yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen oyuncu Ceyda Ateş, ağrılarının artması üzerine ameliyat oldu. Uzun süredir denediği ameliyatsız yöntemlerin yetersiz kalmasıyla operasyon geçiren ünlü oyuncu, hastane odasından ilk paylaşımı yaptı.

Giriş Tarihi: 09.09.2026 11:55 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 12:11
2 yıllık mücadelenin ardından pes etti! Oyuncu Ceyda Ateş ameliyat oldu: Hastane odasından ilk paylaşım geldi!
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Oyuncu Ceyda Ateş, 2 yıldır omzunda başlayan ve kısa sürede koluna yayılan şiddetli ağrılar nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. Ateş, omzunda kalsiyum birikmesi olduğunu ve bu durumun ağrıya neden olduğunu dile getirmişti.

2 yıllık mücadelenin ardından pes etti! Oyuncu Ceyda Ateş ameliyat oldu: Hastane odasından ilk paylaşım geldi!

Hastalığın ilk aşamasında cerrahi müdahaleden kaçınan Ateş, doktor gözetiminde alternatif tedavi yöntemlerine başvurmuştu. Omzuna kortizonlu iğne yapılan ve PRP tedavisi seçeneği değerlendirilen oyuncu, uzun süre ameliyatsız iyileşebilmek adına mücadele vermişti.

2 yıllık mücadelenin ardından pes etti! Oyuncu Ceyda Ateş ameliyat oldu: Hastane odasından ilk paylaşım geldi!

"AĞRILAR ÇEKİLMEZ HALDE"

Ağrılarının giderek artması ve uygulanan tedavilerin yetersiz kalması üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ateş, "Kolumdaki yırtık iyice ilerledi ve ağrısı çekilmez halde. Tedavi oldum ama etki etmedi. Ameliyat işin sonu ama olmak istemiyorum. Kolu böyle olup ameliyat olmadan iyileşen var mı?" ifadelerini kullanarak takipçilerinden fikir almıştı.

2 yıllık mücadelenin ardından pes etti! Oyuncu Ceyda Ateş ameliyat oldu: Hastane odasından ilk paylaşım geldi!

AMELİYAT OLDU

Yaklaşık 2 yıl boyunca devam eden tedavi arayışının ve şiddetlenen ağrıların ardından ameliyatsız seçeneklerin tükenmesiyle birlikte ünlü oyuncu için operasyon kaçınılmaz hale geldi.

2 yıllık mücadelenin ardından pes etti! Oyuncu Ceyda Ateş ameliyat oldu: Hastane odasından ilk paylaşım geldi!

"2 YIL DİRENDİM"

Ameliyat masasına yatan Ceyda Ateş, operasyonun ardından hasta yatağından bir fotoğraf paylaştı.

2 yıllık mücadelenin ardından pes etti! Oyuncu Ceyda Ateş ameliyat oldu: Hastane odasından ilk paylaşım geldi!

Kolu askıya alınan ünlü oyuncu, paylaşımına "2 yıl direndim ve sonunda omuz ameliyatını olmak zorunda kaldım. Takip edenler bilir bu süreci..." notunu düşerek operasyonun gerçekleştiğini duyurdu.

2 yıllık mücadelenin ardından pes etti! Oyuncu Ceyda Ateş ameliyat oldu: Hastane odasından ilk paylaşım geldi!

Ünlü oyuncuya sevenlerinden çok sayıda 'geçmiş olsun' mesajı geldi.

2 yıllık mücadelenin ardından pes etti! Oyuncu Ceyda Ateş ameliyat oldu: Hastane odasından ilk paylaşım geldi!

Peki siz diğer ünlü isimlerin yaşadıkları hastalıkları biliyor musunuz?

KIVANÇ TATLITUĞ

Türkiye'nin en başarılı ve yakışıklı oyuncularından biri olarak kabul edilen Kıvanç Tatlıtuğ, hem yeteneği hem de karizmasıyla milyonların kalbini kazanmayı başardı.

2 yıllık mücadelenin ardından pes etti! Oyuncu Ceyda Ateş ameliyat oldu: Hastane odasından ilk paylaşım geldi!

Oyunculuğuyla takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'un hastalığını belki de duyunca çok şaşıracaksınız.

2 yıllık mücadelenin ardından pes etti! Oyuncu Ceyda Ateş ameliyat oldu: Hastane odasından ilk paylaşım geldi!

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi.

2 yıllık mücadelenin ardından pes etti! Oyuncu Ceyda Ateş ameliyat oldu: Hastane odasından ilk paylaşım geldi!

SEDA SAYAN

Özel hayatı ve kariyeri ile her daim dikkat çeken Seda Sayan da yıllardır hastalıkla mücadele ediyor.

2 yıllık mücadelenin ardından pes etti! Oyuncu Ceyda Ateş ameliyat oldu: Hastane odasından ilk paylaşım geldi!

Tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan ünlü sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman oldukça rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil.

2 yıllık mücadelenin ardından pes etti! Oyuncu Ceyda Ateş ameliyat oldu: Hastane odasından ilk paylaşım geldi!

MEHMET ALİ ERBİL

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastalığı, ilk duyulduğunda oldukça tuhaf karşılanıyor.

2 yıllık mücadelenin ardından pes etti! Oyuncu Ceyda Ateş ameliyat oldu: Hastane odasından ilk paylaşım geldi!

Erbil, ''Kaçış Sendromu'' isimli hastalığı nedeniyle sık sık hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.Ünlü şovmen sürekli doktor kontrolünde yaşıyor.

2 yıllık mücadelenin ardından pes etti! Oyuncu Ceyda Ateş ameliyat oldu: Hastane odasından ilk paylaşım geldi!

EBRU GÜNDEŞ

Ebru Gündeş'in albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirdiği anlar kameralara yansıyarak yurt dışına yayılmıştı.

2 yıllık mücadelenin ardından pes etti! Oyuncu Ceyda Ateş ameliyat oldu: Hastane odasından ilk paylaşım geldi!

Ölüm kalım savaşı veren ve oldukça zor bir beyin ameliyatı geçiren Gündeş sağlığına kavuşmuştu. Ebru Gündeş şimdi sağlığına dikkat ediyor ve sık sık kontrole gidiyor.

2 yıllık mücadelenin ardından pes etti! Oyuncu Ceyda Ateş ameliyat oldu: Hastane odasından ilk paylaşım geldi!

AJDA PEKKAN

79 yaşındaki 'Süperstar' Ajda Pekkan'ın hastalığı yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

2 yıllık mücadelenin ardından pes etti! Oyuncu Ceyda Ateş ameliyat oldu: Hastane odasından ilk paylaşım geldi!

Pekkan'ın yıllardır kalp hastası olduğu ortaya çıkınca daha önce 2 stent takılan kalbine rahatsızlığı tekrarlayınca 1 stent daha takılmıştı. Son zamanlarda bu rahatsızlığı olmayan Süperstarın kalp rahatsızlığı hala devam ediyor.

2 yıllık mücadelenin ardından pes etti! Oyuncu Ceyda Ateş ameliyat oldu: Hastane odasından ilk paylaşım geldi!

SEZEN AKSU

'Minik Serçe' lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu, günümüzde oldukça yaygın olan bir hastalıkla mücadele ediyor.

2 yıllık mücadelenin ardından pes etti! Oyuncu Ceyda Ateş ameliyat oldu: Hastane odasından ilk paylaşım geldi!

Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.

2 yıllık mücadelenin ardından pes etti! Oyuncu Ceyda Ateş ameliyat oldu: Hastane odasından ilk paylaşım geldi!

LADY GAGA

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, bir konserini iptal ettikten sonra fibromiyalji hastalığının olduğunu duyurarak bu konuda farkındalık yaratmak istediğini açıklamıştı.

2 yıllık mücadelenin ardından pes etti! Oyuncu Ceyda Ateş ameliyat oldu: Hastane odasından ilk paylaşım geldi!

BELLA HADİD

Podyumların gözde modellerinden Bella Hadid, Lyme hastalığı ile mücadele ediyor. Hadid'in annesi Yolanda Hadid ile kardeşi Anwar Hadid de bağışıklık sistemini etkileyen bu hastalıktan muzdarip.

2 yıllık mücadelenin ardından pes etti! Oyuncu Ceyda Ateş ameliyat oldu: Hastane odasından ilk paylaşım geldi!

SELENA GOMEZ

Selena Gomez, uzun bir süredir Lupus hastalığıyla mücadele ediyor. Gomez, hastalığı nedeniyle böbrek nakli ameliyatı olmuştu. Şarkıcı, hayatını konu alan belgeselde ise 2018 yılında kendisine bipolar bozukluk teşhisi konduğunu da söylemişti.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör