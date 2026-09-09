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2 yıllık mücadelenin ardından pes etti! Oyuncu Ceyda Ateş ameliyat oldu: Hastane odasından ilk paylaşım geldi!
2 yıllık mücadelenin ardından pes etti! Oyuncu Ceyda Ateş ameliyat oldu: Hastane odasından ilk paylaşım geldi!
2 yıldır yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen oyuncu Ceyda Ateş, ağrılarının artması üzerine ameliyat oldu. Uzun süredir denediği ameliyatsız yöntemlerin yetersiz kalmasıyla operasyon geçiren ünlü oyuncu, hastane odasından ilk paylaşımı yaptı.
Giriş Tarihi: 09.09.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 12:11