Trend Galeri Trend Magazin 20 yaş fark gündem olmuştu! Gigi Hadid Bradley Cooper’la ilişkisinin bilinmeyen yönünü anlattı: 'Önceki ilişkilerimden farklı'

20 yaş fark gündem olmuştu! Gigi Hadid Bradley Cooper’la ilişkisinin bilinmeyen yönünü anlattı: "Önceki ilişkilerimden farklı"

Hollywood yıldızı Bradley Cooper ile 2023'ten bu yana gözlerden uzak bir birliktelik yaşayan Gigi Hadid, özel hayatı hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Aralarındaki 20 yıllık yaş farkıyla sıkça gündeme gelen ünlü model, beraberliklerinde dürüstlük ve karşılıklı desteğin en önemli unsur olduğunu vurguladı.

Giriş Tarihi: 27.08.2026 09:55 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 09:59
20 yaş fark gündem olmuştu! Gigi Hadid Bradley Cooper’la ilişkisinin bilinmeyen yönünü anlattı: Önceki ilişkilerimden farklı

Moda dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gigi Hadid, özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

20 yaş fark gündem olmuştu! Gigi Hadid Bradley Cooper’la ilişkisinin bilinmeyen yönünü anlattı: Önceki ilişkilerimden farklı

2023 yılından bu yana Hollywood yıldızı Bradley Cooper ile birliktelik yaşayan dünyaca ünlü model, gözlerden uzak sürdürdükleri ilişkilerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Aralarındaki 20 yıllık yaş farkıyla sıkça adından söz ettiren çift, bugüne kadar ilişkilerini mahrem tutmayı tercih etmişti.

20 yaş fark gündem olmuştu! Gigi Hadid Bradley Cooper’la ilişkisinin bilinmeyen yönünü anlattı: Önceki ilişkilerimden farklı

"daha önceki ilişkilerimden farklı"

Vogue Fransa'ya söyleşi veren Hadid, Hollywood yıldızı ile olan birlikteliğinin detaylarını paylaştı. İlişkilerinde karşılıklı dürüstlüğün ve iletişimin temel taş olduğunu belirten model, bu bağın kendisi için anlamını "Daha önceki ilişkilerimden farklı" diyerek tarif etti.

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20 yaş fark gündem olmuştu! Gigi Hadid Bradley Cooper’la ilişkisinin bilinmeyen yönünü anlattı: Önceki ilişkilerimden farklı

Düşüncelerini birbirlerine karşı açıkça ifade edebilmelerinin aralarındaki bağı güçlendirdiğini aktaran ünlü isim, dürüstlüğün ilişkideki en önemli unsur olduğunu dile getirdi.

20 yaş fark gündem olmuştu! Gigi Hadid Bradley Cooper’la ilişkisinin bilinmeyen yönünü anlattı: Önceki ilişkilerimden farklı

"AYAKLARIMIN YERE BASMASINA YARDIMCI OLUYOR"

Yoğun iş temposu ve kariyer sorumlulukları arasında sevgilisinin kendisine sunduğu desteğe dikkat çeken Gigi Hadid, Cooper'ın hayatındaki dengeleyici rolünden bahsetti.

20 yaş fark gündem olmuştu! Gigi Hadid Bradley Cooper’la ilişkisinin bilinmeyen yönünü anlattı: Önceki ilişkilerimden farklı

Ünlü model, sevgilisinin bu süreçteki katkısını "Ayaklarımın yere basmasına yardımcı oluyor" sözleriyle açıkladı.

20 yaş fark gündem olmuştu! Gigi Hadid Bradley Cooper’la ilişkisinin bilinmeyen yönünü anlattı: Önceki ilişkilerimden farklı

İkilinin önceki ilişkilerinden de çocukları bulunuyor. Gigi Hadid'in Zayn Malik ile beraberliğinden Khai adında bir kızı, Bradley Cooper'ın ise Irina Shayk ile ilişkisinden Lea adında bir kızı var.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör