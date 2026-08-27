20 yaş fark gündem olmuştu! Gigi Hadid Bradley Cooper’la ilişkisinin bilinmeyen yönünü anlattı: "Önceki ilişkilerimden farklı"

"daha önceki ilişkilerimden farklı"

Vogue Fransa'ya söyleşi veren Hadid, Hollywood yıldızı ile olan birlikteliğinin detaylarını paylaştı. İlişkilerinde karşılıklı dürüstlüğün ve iletişimin temel taş olduğunu belirten model, bu bağın kendisi için anlamını "Daha önceki ilişkilerimden farklı" diyerek tarif etti.