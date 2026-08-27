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20 yaş fark gündem olmuştu! Gigi Hadid Bradley Cooper’la ilişkisinin bilinmeyen yönünü anlattı: 'Önceki ilişkilerimden farklı'
20 yaş fark gündem olmuştu! Gigi Hadid Bradley Cooper’la ilişkisinin bilinmeyen yönünü anlattı: "Önceki ilişkilerimden farklı"
Hollywood yıldızı Bradley Cooper ile 2023'ten bu yana gözlerden uzak bir birliktelik yaşayan Gigi Hadid, özel hayatı hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Aralarındaki 20 yıllık yaş farkıyla sıkça gündeme gelen ünlü model, beraberliklerinde dürüstlük ve karşılıklı desteğin en önemli unsur olduğunu vurguladı.
Giriş Tarihi: 27.08.2026 09:55
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 09:59