Trend Galeri Trend Magazin 20 yıl sonra büyük bir aşkla evlenmişlerdi ama yine olmadı...'Bennifer' tamamen bitti! Boşandılar...

20 yıl sonra büyük bir aşkla evlenmişlerdi ama yine olmadı...'Bennifer' tamamen bitti! Boşandılar...

Yılların eskitemediği 'büyük aşk' olarak anılan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve oyuncu Ben Afflecek, 2000'li yıllardan beri aralarındaki bağı kopartamıyorlardı... Her ikisi de daha önce evlilik yapmış olmasına rağmen 20 yıl sonra tekrardan bir araya gelmişlerdi... İkilinin hayranları, şaşaalı bir düğünle dünyaevine giren 'Bennifer' çiftinin bir daha ayrılmayacaklarına bir o kadar da eminlerdi. Ancak iki aşığın sorunları evlenmelerine rağmen bir türlü çözülememişti. Bu sefer aşklarına son noktayı koyan ise Jennifer Lopez oldu. Ünlü çift bugün boşandı. İşte "Bennifer" çiftinin bitme hikayesi...