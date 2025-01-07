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20 yıl sonra büyük bir aşkla evlenmişlerdi ama yine olmadı...'Bennifer' tamamen bitti! Boşandılar...

Yılların eskitemediği 'büyük aşk' olarak anılan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve oyuncu Ben Afflecek, 2000'li yıllardan beri aralarındaki bağı kopartamıyorlardı... Her ikisi de daha önce evlilik yapmış olmasına rağmen 20 yıl sonra tekrardan bir araya gelmişlerdi... İkilinin hayranları, şaşaalı bir düğünle dünyaevine giren 'Bennifer' çiftinin bir daha ayrılmayacaklarına bir o kadar da eminlerdi. Ancak iki aşığın sorunları evlenmelerine rağmen bir türlü çözülememişti. Bu sefer aşklarına son noktayı koyan ise Jennifer Lopez oldu. Ünlü çift bugün boşandı. İşte "Bennifer" çiftinin bitme hikayesi...

Giriş Tarihi: 07.01.2025 15:24 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 15:59
20 yıl sonra büyük bir aşkla evlenmişlerdi ama yine olmadı...’Bennifer’ tamamen bitti! Boşandılar...

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile oyuncu ve yönetmen Ben Affleck, yılların bitirmediği aşkı sonunda bitirdi. İkilinin resmi olarak boşanması yabancı basınında büyük yankı uyandırdı.

20 yıl sonra büyük bir aşkla evlenmişlerdi ama yine olmadı...’Bennifer’ tamamen bitti! Boşandılar...

20 YILLIK AŞK...

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, film setindeki arkadaşlarını bitirerek aşka dönüştürmüştü. 20 yıla yayılan bu aşk sayısız ilişki ve nişan gördü...

20 yıl sonra büyük bir aşkla evlenmişlerdi ama yine olmadı...’Bennifer’ tamamen bitti! Boşandılar...

Yıllar içinde başka birileriyle evlenmelerine rağmen, ünlü çift en nihayetinde tekrar birbirlerine dönmüştü.

20 yıl sonra büyük bir aşkla evlenmişlerdi ama yine olmadı...’Bennifer’ tamamen bitti! Boşandılar...

JENNİFER LOPEZ SON NOKTAYI KOYMUŞTU!

Şarkılarıyla ve sahne şovlarıyla çok konuşulan Jennifer Lopez, geçtiğimiz Ağustos ayında eşi Ben Affleck'e boşanma davası açmıştı. Lopez'in bu hamleyi neden yaptığı çeşitli iddiaları da ortaya çıkarmıştı. Kimisi ihanet derken bazısı da Ben'in Jennifer'ı kontrol etmeye çalıştığını ileri sürdü.

20 yıl sonra büyük bir aşkla evlenmişlerdi ama yine olmadı...’Bennifer’ tamamen bitti! Boşandılar...

BÜYÜK AŞK RESMİ OLARAK SONLANDI!

Jennifer Lopez'in açtığı boşanma davası sonuçlandı. Bir dargın bir barışık olan çift resmi olarak boşanarak yollarını ayırdı. Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in resmi boşanma anlaşmasına göre; Lopez ve Affleck'in evlilikleri sırasında bireysel olarak kazandıkları gelirleri koruyacakları belirtildi.

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