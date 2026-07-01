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20 yıl sonra yeniden babalık duygusunu tatmıştı! İlhan Mansız'ın oğlu Leon ile pozları kalpleri ısıttı
20 yıl sonra yeniden babalık duygusunu tatmıştı! İlhan Mansız'ın oğlu Leon ile pozları kalpleri ısıttı
2023 yılında Azerbaycanlı Lela Leyla ile hayatını birleştiren emekli futbolcu İlhan Mansız, 20 yıl sonra ikinci kez baba olmanın sevincini yaşamıştı. Mansız'ın oğlu Leon ile paylaştığı son kareleri kalpleri ısıttı. Baba-oğlun o anları sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Giriş Tarihi: 01.07.2026 14:33
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 14:46