20 yıl sonra yeniden babalık duygusunu tatmıştı! İlhan Mansız’ın oğlu Leon ile pozları kalpleri ısıttı

WİLMA ELLES- MEHMET ŞAH ÇELİK

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınan Wilma Elles, 2022 yılında Mehmet Şah Çelik ile dünyaevine girmişti. Üç çocuğu bulunan çift, Eylül ayında en küçük oğulları Leon Mirza'nın doğumuyla mutluluklarını bir kez daha taçlandırdı.