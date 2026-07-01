Trend Galeri Trend Magazin 20 yıl sonra yeniden babalık duygusunu tatmıştı! İlhan Mansız'ın oğlu Leon ile pozları kalpleri ısıttı

20 yıl sonra yeniden babalık duygusunu tatmıştı! İlhan Mansız'ın oğlu Leon ile pozları kalpleri ısıttı

2023 yılında Azerbaycanlı Lela Leyla ile hayatını birleştiren emekli futbolcu İlhan Mansız, 20 yıl sonra ikinci kez baba olmanın sevincini yaşamıştı. Mansız'ın oğlu Leon ile paylaştığı son kareleri kalpleri ısıttı. Baba-oğlun o anları sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 01.07.2026 14:33 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 14:46
20 yıl sonra yeniden babalık duygusunu tatmıştı! İlhan Mansız’ın oğlu Leon ile pozları kalpleri ısıttı

Emekli futbolcu İlhan Mansız, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Azerbaycanlı Lela Leyla ile 2023 yılında Arizona'da evlenmişti.

20 yıl sonra yeniden babalık duygusunu tatmıştı! İlhan Mansız’ın oğlu Leon ile pozları kalpleri ısıttı

Mansız, paylaşımına "Mr&Mrs Mansız. Tanıştığımız günden itibaren hayatıma anlam katan ve eşim olduğun için beni en şanslı yapan aşkım seni çok seviyorum" notunu düşmüştü.

20 yıl sonra yeniden babalık duygusunu tatmıştı! İlhan Mansız’ın oğlu Leon ile pozları kalpleri ısıttı

Bir erkek bebek beklediğini müjdeleyen Mansız, 20 yıl sonra ikinci kez baba olmuştu.

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20 yıl sonra yeniden babalık duygusunu tatmıştı! İlhan Mansız’ın oğlu Leon ile pozları kalpleri ısıttı

Mansız Imre Leon adını verdiği oğluyla sosyal medya hesabından eğlenceli anlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

20 yıl sonra yeniden babalık duygusunu tatmıştı! İlhan Mansız’ın oğlu Leon ile pozları kalpleri ısıttı

İlhan Mansız'ın oğlu Leon ile paylaştığı son kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

20 yıl sonra yeniden babalık duygusunu tatmıştı! İlhan Mansız’ın oğlu Leon ile pozları kalpleri ısıttı

Baba-oğulun samimi ve neşeli anları takipçilerden beğeni toplarken, sıcak aile pozları görenlerin içini ısıttı.

Mansız paylaşımına ise, "Bir babanın çocuğuna bırakabileceği en büyük miras servet değil, birlikte biriktirdikleri unutulmaz anlardır" notunu düştü.

20 yıl sonra yeniden babalık duygusunu tatmıştı! İlhan Mansız’ın oğlu Leon ile pozları kalpleri ısıttı

Öte yandan Mansız'ın 2003 yılında Nina Ritter ile yaptığı evlilikten ise 2004 doğumlu Aimee adında bir kızı bulunmaktadır.

20 yıl sonra yeniden babalık duygusunu tatmıştı! İlhan Mansız’ın oğlu Leon ile pozları kalpleri ısıttı

İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

EDA EROL

atv ekranlarının sevilen ismi Esra Erol'un 39 yaşındaki kız kardeşi Eda Erol, özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

20 yıl sonra yeniden babalık duygusunu tatmıştı! İlhan Mansız’ın oğlu Leon ile pozları kalpleri ısıttı

Bir süredir pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile birlikte olan Erol, 28 Ağustos 2025'te Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleşen görkemli bir törenle evlenmişti. Çok sayıda ünlü isim ve yakın dostun katıldığı düğün, magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu.

20 yıl sonra yeniden babalık duygusunu tatmıştı! İlhan Mansız’ın oğlu Leon ile pozları kalpleri ısıttı

BEBEK MÜJDESİ

Eda Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurmuş, paylaşımı kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı almıştı.

20 yıl sonra yeniden babalık duygusunu tatmıştı! İlhan Mansız’ın oğlu Leon ile pozları kalpleri ısıttı

Anne olmak için gün sayan Erol, cinsiyet partisinde erkek bebek müjdesini vermiş ve bu anları sevenleriyle paylaşmıştı.

20 yıl sonra yeniden babalık duygusunu tatmıştı! İlhan Mansız’ın oğlu Leon ile pozları kalpleri ısıttı

ANNE OLDU!

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Eda Erol, evliliğinin ardından anne olma heyecanını da yaşadı. Cinsiyet partisinden bu yana anne olmak için gün sayan Eda Erol, hamilelik sürecini tamamlayarak suda doğum yöntemiyle oğlunu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi.

20 yıl sonra yeniden babalık duygusunu tatmıştı! İlhan Mansız’ın oğlu Leon ile pozları kalpleri ısıttı

İlk bebeğini dünyaya getiren Eda Erol, Instagram paylaşımıyla erkek bebeklerine Baran ismini koyduklarını takipçileriyle paylaşmıştı.

20 yıl sonra yeniden babalık duygusunu tatmıştı! İlhan Mansız’ın oğlu Leon ile pozları kalpleri ısıttı

İŞTE MİNİK BARAN

Eda Erol, eşi ve minik oğlu Baran ile verdiği sıcacık aile pozunu sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisini kazandı.

20 yıl sonra yeniden babalık duygusunu tatmıştı! İlhan Mansız’ın oğlu Leon ile pozları kalpleri ısıttı

MELİSA ASLI PAMUK- YUSUF YAZICI

2024 yılında Paris'te nikah masasına oturan oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2025 yılının başında oğulları Mylan'ı kucaklarına aldı.

20 yıl sonra yeniden babalık duygusunu tatmıştı! İlhan Mansız’ın oğlu Leon ile pozları kalpleri ısıttı

NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞLU

Uzun soluklu ilişkilerini 2016 yılında evlilikle taçlandıran oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğlu, mart ayında oğulları Aziz dünyaya geldi.

20 yıl sonra yeniden babalık duygusunu tatmıştı! İlhan Mansız’ın oğlu Leon ile pozları kalpleri ısıttı

CANSEL ELÇİN- ZEYNEP TUĞÇE BAYAT

Meslektaş olan Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çifti, evlendikten 5 yıl sonra oğulları Atlas'la mutluluklarını katladı.

20 yıl sonra yeniden babalık duygusunu tatmıştı! İlhan Mansız’ın oğlu Leon ile pozları kalpleri ısıttı

İLKER AKSUM- DİLAY EKMEKÇİOĞLU

2 yıl önce nikah masasına oturan İlker Aksum ve Dilay Ekmekçioğlu, şubat ayında ilk kez anne- baba olmuştu.

20 yıl sonra yeniden babalık duygusunu tatmıştı! İlhan Mansız’ın oğlu Leon ile pozları kalpleri ısıttı

TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK

Oyuncu Tolga Sarıtaş ve tasarımcı Zeynep Mayruk, 2024 yılında Çeşme'de evlendi.

20 yıl sonra yeniden babalık duygusunu tatmıştı! İlhan Mansız’ın oğlu Leon ile pozları kalpleri ısıttı

Çiftin, eylül ayında ise oğulları Ali doğdu.

20 yıl sonra yeniden babalık duygusunu tatmıştı! İlhan Mansız’ın oğlu Leon ile pozları kalpleri ısıttı

İREM HELVACIOĞLU- URAL KASPAR

2025 yılında ilk kez anne- baba olan bir diğer çift ise İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar oldu.

20 yıl sonra yeniden babalık duygusunu tatmıştı! İlhan Mansız’ın oğlu Leon ile pozları kalpleri ısıttı

Çift, ekim ayında kucaklarına aldıkları bebeklerine Sora adını koydu.

20 yıl sonra yeniden babalık duygusunu tatmıştı! İlhan Mansız’ın oğlu Leon ile pozları kalpleri ısıttı

WİLMA ELLES- MEHMET ŞAH ÇELİK

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınan Wilma Elles, 2022 yılında Mehmet Şah Çelik ile dünyaevine girmişti. Üç çocuğu bulunan çift, Eylül ayında en küçük oğulları Leon Mirza'nın doğumuyla mutluluklarını bir kez daha taçlandırdı.

20 yıl sonra yeniden babalık duygusunu tatmıştı! İlhan Mansız’ın oğlu Leon ile pozları kalpleri ısıttı

AHMET KURAL- ÇAĞLA GİZEM ŞAHİN

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, 2023'te avukat Çağla Gizem Şahin ile hayatını birleştirmişti. 2024 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, bu sevince kısa süre önce bir yenisini daha ekledi. Mayıs ayında bebek müjdesi geldiği açıklanan Kural ve Şahin ailesi, 2025'te dünyaya gelen oğullarına Demir adını vererek ailelerini dört kişiye tamamladı.

20 yıl sonra yeniden babalık duygusunu tatmıştı! İlhan Mansız’ın oğlu Leon ile pozları kalpleri ısıttı

BESTE KÖKDEMİR- FAZLI ERDİNÇ ÇATAK

4 Temmuz'da nikah masasına oturan Beste Kökdemir ve eşi, büyük bir heyecan içindeydi.