Trend
Galeri
Trend Magazin
2000’lerden nostaljik görüntüler! Burcu Güneş “Sınıfta Kal” klibinin kamera arkasını paylaştı: Tolgahan Sayışman notu kahkahaya boğdu...
2000’lerden nostaljik görüntüler! Burcu Güneş “Sınıfta Kal” klibinin kamera arkasını paylaştı: Tolgahan Sayışman notu kahkahaya boğdu...
Şarkıcı Burcu Güneş, 2000'li yıllara damga vuran "Sınıfta Kal" şarkısının klip çekimlerinden kalan özel kamera arkası görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın da yer aldığı nostaljik paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken, Güneş'in videoya düştüğü not ise takipçilerini gülümsetti.
Giriş Tarihi: 13.09.2026 14:19
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 14:23