Trend Galeri Trend Magazin 2000’lerden nostaljik görüntüler! Burcu Güneş “Sınıfta Kal” klibinin kamera arkasını paylaştı: Tolgahan Sayışman notu kahkahaya boğdu...

2000’lerden nostaljik görüntüler! Burcu Güneş “Sınıfta Kal” klibinin kamera arkasını paylaştı: Tolgahan Sayışman notu kahkahaya boğdu...

Şarkıcı Burcu Güneş, 2000'li yıllara damga vuran "Sınıfta Kal" şarkısının klip çekimlerinden kalan özel kamera arkası görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın da yer aldığı nostaljik paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken, Güneş'in videoya düştüğü not ise takipçilerini gülümsetti.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 13.09.2026 14:19 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 14:23
2000’lerden nostaljik görüntüler! Burcu Güneş Sınıfta Kal klibinin kamera arkasını paylaştı: Tolgahan Sayışman notu kahkahaya boğdu...

Burcu Güneş ile Tolgahan Sayışman'ın yıllar öncesine dayanan arkadaşlığı, sosyal medyada paylaşılan özel bir arşiv görüntüsüyle yeniden gündeme geldi.

2000’lerden nostaljik görüntüler! Burcu Güneş Sınıfta Kal klibinin kamera arkasını paylaştı: Tolgahan Sayışman notu kahkahaya boğdu...

İki ünlü ismin 2000'li yılların başındaki neşeli anları, takipçilerini geçmişe götürdü.

2000’lerden nostaljik görüntüler! Burcu Güneş Sınıfta Kal klibinin kamera arkasını paylaştı: Tolgahan Sayışman notu kahkahaya boğdu...

KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİ YILLAR SONRA YAYINLANDI

Şarkıcı Burcu Güneş, dönemin sevilen eserlerinden "Sınıfta Kal" şarkısının klip çekimlerinde kaydedilen kamera arkası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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2000’lerden nostaljik görüntüler! Burcu Güneş Sınıfta Kal klibinin kamera arkasını paylaştı: Tolgahan Sayışman notu kahkahaya boğdu...

Çekimlerin yapıldığı yıllarda klibin kadrosunda yer alan oyuncu Tolgahan Sayışman ile set aralarında yaşanan eğlenceli anlar videoda yer aldı.

2000’lerden nostaljik görüntüler! Burcu Güneş Sınıfta Kal klibinin kamera arkasını paylaştı: Tolgahan Sayışman notu kahkahaya boğdu...

"TOLGAHAN'I NASIL ZORBALIYORUM OYNAT BAKALIM"

Yıllar öncesine ait nostaljik kaydı takipçileriyle buluşturan Burcu Güneş, paylaşımına "Tolgahan'ı nasıl zorbalıyorum oynat bakalım" notunu düştü.

2000’lerden nostaljik görüntüler! Burcu Güneş Sınıfta Kal klibinin kamera arkasını paylaştı: Tolgahan Sayışman notu kahkahaya boğdu...

İki ünlü ismin klip setindeki samimi ve keyifli hallerini gösteren video, kısa sürede sosyal medyada geniş etkileşim aldı.

2000’lerden nostaljik görüntüler! Burcu Güneş Sınıfta Kal klibinin kamera arkasını paylaştı: Tolgahan Sayışman notu kahkahaya boğdu...

Takipçiler, Tolgahan Sayışman'ın kariyerinin ilk dönemlerine ait görüntüleri ve iki ünlü ismin yıllar öncesine ait hallerini yorum yağmuruna tuttu.

2000’lerden nostaljik görüntüler! Burcu Güneş Sınıfta Kal klibinin kamera arkasını paylaştı: Tolgahan Sayışman notu kahkahaya boğdu...

2000'li yılların klip estetiğini ve modasını yeniden hatırlatan paylaşım, pop müzik severler arasında nostalji rüzgarı estirdi.

2000’lerden nostaljik görüntüler! Burcu Güneş Sınıfta Kal klibinin kamera arkasını paylaştı: Tolgahan Sayışman notu kahkahaya boğdu...

Öte yandan Tolgahan Sayışman'ın Burcu Güneş'in klibinde oynadığını bilmeyen pek çok kişi bu detay karşısında şaşkınlık yaşadı. Peki, siz zamanında sevilen müzik kliplerinde boy gösteren diğer ünlü isimleri biliyor musunuz?

YILDIZ TİLBE'NİN KLİBİNDEKİ YAKIŞIKLI DAVULCU BAKIN KİM ÇIKTI!

Güçlü sesi ve yüreklere dokunan besteleriyle efsaneleşen Yıldız Tilbe, 90'lı yıllardan bu yana hayatımızın her anına eşlik etmeye devam ediyor.

2000’lerden nostaljik görüntüler! Burcu Güneş Sınıfta Kal klibinin kamera arkasını paylaştı: Tolgahan Sayışman notu kahkahaya boğdu...

Her şarkısıyla ayrı bir hikaye anlatan ünlü sanatçının, özellikle bir eseri var ki üzerinden onlarca yıl geçse de popülerliğini hiç yitirmedi...

2000’lerden nostaljik görüntüler! Burcu Güneş Sınıfta Kal klibinin kamera arkasını paylaştı: Tolgahan Sayışman notu kahkahaya boğdu...

Bu eserin adı şüphesiz, her dinleyişte insanı derin bir hüzne boğan 'Aşk Yok Olmaktır'dan başkası değil. Sözü ve müziği kadar çekilen klibiyle de döneme damga vuran bu efsane parça, meğer içinde yıllarca saklı kalan dev bir sürprizi barındırıyormuş.

2000’lerden nostaljik görüntüler! Burcu Güneş Sınıfta Kal klibinin kamera arkasını paylaştı: Tolgahan Sayışman notu kahkahaya boğdu...

Klibi dikkatli gözlerle izleyenlerin gözünden kaçmayan, şarkının ritmine ayak uydurarak arkada adeta kendinden geçmişçesine hunharca bateri çalan o karizmatik ve çılgın müzisyen, meğer hiçbirimizin yabancısı değilmiş.

2000’lerden nostaljik görüntüler! Burcu Güneş Sınıfta Kal klibinin kamera arkasını paylaştı: Tolgahan Sayışman notu kahkahaya boğdu...

Herkesin sıradan bir figüran ya da profesyonel bir baterist sandığı o gizemli isim, 90'lı yıllarda şarkılarıyla, tarzıyla ve o dönem dillere pelesenk olan "Yolcu" hitiyle milyonları peşinden sürükleyen Ali Güven'in ta kendisiydi!

2000’lerden nostaljik görüntüler! Burcu Güneş Sınıfta Kal klibinin kamera arkasını paylaştı: Tolgahan Sayışman notu kahkahaya boğdu...

Dönemin iki dev ismini aynı klipte buluşturan bu nostaljik detay, yıllar sonra yeniden gündem olurken, Ali Güven'in klipteki o enerjik performansı yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

2000’lerden nostaljik görüntüler! Burcu Güneş Sınıfta Kal klibinin kamera arkasını paylaştı: Tolgahan Sayışman notu kahkahaya boğdu...

"Vazgeçtim" şarkısı da 'Aşk Yok Olmaktır' gibi Yıldız Tilbe'nin içli yorumuyla adeta devleşirken, yalnızca radyolarda değil, duygusal klibiyle de hafızalara kazınmıştı.

2000’lerden nostaljik görüntüler! Burcu Güneş Sınıfta Kal klibinin kamera arkasını paylaştı: Tolgahan Sayışman notu kahkahaya boğdu...

Klipte Tilbe'nin yakışıklılığıyla dikkatleri çeken o genç de o dönem herkes tarafından merak edilmişti.

2000’lerden nostaljik görüntüler! Burcu Güneş Sınıfta Kal klibinin kamera arkasını paylaştı: Tolgahan Sayışman notu kahkahaya boğdu...

MEĞER KURTLAR VADİSİ'NİN EFSANESİYMİŞ!

Meğer bu isim, Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde 'Memati' karakteriyle efsaneleşen Gürkan Uygun'dan başkası değil!

2000’lerden nostaljik görüntüler! Burcu Güneş Sınıfta Kal klibinin kamera arkasını paylaştı: Tolgahan Sayışman notu kahkahaya boğdu...

Şimdilerde sert mizacı ve karizmatik rolleriyye tanınan usta oyuncunun o görüntülerü sosyal medyada yeniden gündem oldu.

2000’lerden nostaljik görüntüler! Burcu Güneş Sınıfta Kal klibinin kamera arkasını paylaştı: Tolgahan Sayışman notu kahkahaya boğdu...

"Memati" imajından çok uzak olan bu halleri, ünlü oyuncunun hayranlarını hem şaşırttı hem de gülümsetti.

2000’lerden nostaljik görüntüler! Burcu Güneş Sınıfta Kal klibinin kamera arkasını paylaştı: Tolgahan Sayışman notu kahkahaya boğdu...

ÇELİK'İN KLİBİNDEKİ 'TELLİ' KIZI TANIDINIZ MI?

Türk pop müziğinin altın çağı olan 90'lı yıllarda, öyle şarkılar yapıldı ki aradan çeyrek asır geçse de melodisi kulağımıza çalındığında bizi o günlere götürmeye yetiyor.

2000’lerden nostaljik görüntüler! Burcu Güneş Sınıfta Kal klibinin kamera arkasını paylaştı: Tolgahan Sayışman notu kahkahaya boğdu...

Bu unutulmaz eserlerden biri de kuşkusuz, romantik sözleri ve samimiyetiyle bir dönemin evlenme teklifi marşı haline gelen Çelik'in efsane şarkısıydı...

2000’lerden nostaljik görüntüler! Burcu Güneş Sınıfta Kal klibinin kamera arkasını paylaştı: Tolgahan Sayışman notu kahkahaya boğdu...

"Benimle Evlenir Misin?" şarkısı, Çelik'in kadife sesiyle listeleri altüst ederken, klibindeki o sıcacık hikaye de izleyenlerin içini ısıtmıştı.

2000’lerden nostaljik görüntüler! Burcu Güneş Sınıfta Kal klibinin kamera arkasını paylaştı: Tolgahan Sayışman notu kahkahaya boğdu...

Ancak o klipte, şarkı kadar dikkat çeken bir detay daha vardı... Çelik'in karşısında utangaç tavırlarıyla süzülen, dişlerindeki tellerle sempatik bir görüntü sergileyen o genç kız...

2000’lerden nostaljik görüntüler! Burcu Güneş Sınıfta Kal klibinin kamera arkasını paylaştı: Tolgahan Sayışman notu kahkahaya boğdu...

O dönem kimsenin dikkatini çekmeyen, sadece "klipteki kız" olarak hafızalarda yer eden o isim, meğer bugün Türkiye'nin en çok konuştuğu, podyumların tozunu attıran o dev isimmiş!

2000’lerden nostaljik görüntüler! Burcu Güneş Sınıfta Kal klibinin kamera arkasını paylaştı: Tolgahan Sayışman notu kahkahaya boğdu...

MEĞER PODYUMLARIN KRALİÇESİYMİŞ!

Tam 28 yıl sonra arşivlerden çıkan o görüntüler sosyal medyayı salladı.