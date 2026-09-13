2000’lerden nostaljik görüntüler! Burcu Güneş “Sınıfta Kal” klibinin kamera arkasını paylaştı: Tolgahan Sayışman notu kahkahaya boğdu...

Öte yandan Tolgahan Sayışman'ın Burcu Güneş'in klibinde oynadığını bilmeyen pek çok kişi bu detay karşısında şaşkınlık yaşadı. Peki, siz zamanında sevilen müzik kliplerinde boy gösteren diğer ünlü isimleri biliyor musunuz?

YILDIZ TİLBE'NİN KLİBİNDEKİ YAKIŞIKLI DAVULCU BAKIN KİM ÇIKTI!

Güçlü sesi ve yüreklere dokunan besteleriyle efsaneleşen Yıldız Tilbe, 90'lı yıllardan bu yana hayatımızın her anına eşlik etmeye devam ediyor.