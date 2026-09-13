Trend Galeri Trend Magazin 2000'li yılların efsane sesi yıllar sonra ortaya çıktı: 'Cesaretin Var mı Aşka' şarkısıyla tanınan Gülay Sezer'in son haline bakın!

2000'li yılların efsane sesi yıllar sonra ortaya çıktı: "Cesaretin Var mı Aşka" şarkısıyla tanınan Gülay Sezer'in son haline bakın!

"Cesaretin Var mı Aşka" parçasıyla 2000'li yılların müzik listelerine adını yazdıran Gülay Sezer, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Sahne ışıklarından uzak kalmayı tercih eden ünlü sanatçının paylaşılan son karesi, ise magazin gündeminde yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 13.09.2026 17:02 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 17:04
2000’li yılların efsane sesi yıllar sonra ortaya çıktı: Cesaretin Var mı Aşka şarkısıyla tanınan Gülay Sezer’in son haline bakın!

"Cesaretin Var Mı Aşka" şarkısıyla bir döneme damga vuran Gülay Sezer, aradan geçen yılların ardından yeniden gündemin odağına yerleşti.

2000’li yılların efsane sesi yıllar sonra ortaya çıktı: Cesaretin Var mı Aşka şarkısıyla tanınan Gülay Sezer’in son haline bakın!

2000'li yıllarda kendine özgü yorumuyla müzikseverlerin hafızasında iz bırakan sanatçı, son görüntüleriyle eski günleri yeniden hatırlattı.

2000’li yılların efsane sesi yıllar sonra ortaya çıktı: Cesaretin Var mı Aşka şarkısıyla tanınan Gülay Sezer’in son haline bakın!

Kariyeri boyunca güçlü sesi ve etkileyici sahne yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sezer, uzun zamandır kameralardan ve magazin dünyasından uzak bir hayat tercih ediyordu.

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2000’li yılların efsane sesi yıllar sonra ortaya çıktı: Cesaretin Var mı Aşka şarkısıyla tanınan Gülay Sezer’in son haline bakın!

Ancak sosyal medyada paylaşılan son fotoğrafları kısa sürede büyük yankı uyandırdı. 55 yaşındaki sanatçının samimi görüntüsü takipçilerinin ilgisini çekerken, fotoğrafların altı da beğeni ve güzel yorumlarla doldu.

2000’li yılların efsane sesi yıllar sonra ortaya çıktı: Cesaretin Var mı Aşka şarkısıyla tanınan Gülay Sezer’in son haline bakın!

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Gülay Sezer'in yıllara meydan okuyan görüntüsü karşısında "Sanki hiç değişmemiş" yorumunu yaptı.

2000’li yılların efsane sesi yıllar sonra ortaya çıktı: Cesaretin Var mı Aşka şarkısıyla tanınan Gülay Sezer’in son haline bakın!

Estetikten uzak duruşu ve yıllara meydan okuyan görüntüsüyle konuşulan sanatçının son hali, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

2000’li yılların efsane sesi yıllar sonra ortaya çıktı: Cesaretin Var mı Aşka şarkısıyla tanınan Gülay Sezer’in son haline bakın!

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN EYLEM KIZIL'I GÖRDÜNÜZ MÜ?

2000'li yılların ortasında Türk pop müziğinde adeta bir kasırga estiren, İngiltere'den Türkiye'ye uzanan müzik yolculuğuyla geniş bir hayran kitlesi edinen Eylem Kızıl, uzun süren sessizliğini sosyal medyada bozdu.

2000’li yılların efsane sesi yıllar sonra ortaya çıktı: Cesaretin Var mı Aşka şarkısıyla tanınan Gülay Sezer’in son haline bakın!

Kendi adını taşıyan ilk albümüyle listeleri alt üst eden ünlü sanatçının paylaşımları, kısa sürede magazin dünyasının gündemine oturdu.

2000’li yılların efsane sesi yıllar sonra ortaya çıktı: Cesaretin Var mı Aşka şarkısıyla tanınan Gülay Sezer’in son haline bakın!

"AMAN" İLE BAŞLADI, "MIZ MIZ" İLE DEVAM ETTİ

2006 yılında piyasaya sürdüğü "Aman" şarkısıyla sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da dikkatleri üzerine çeken Eylem, kendine has tarzı ve danslarıyla pop dünyasına yeni bir soluk getirmişti.

2000’li yılların efsane sesi yıllar sonra ortaya çıktı: Cesaretin Var mı Aşka şarkısıyla tanınan Gülay Sezer’in son haline bakın!

Ardından gelen "Mız Mız", "Shake It In Istanbul" ve "Hayat Devam Eder" gibi hit parçalarıyla başarısını perçinleyen güzel şarkıcı, o dönem her yaştan müzikseverin diline dolanmayı başarmıştı. Son olarak uzun bir süre gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Eylem Kızıl, şimdilerde sosyal medyanın en aktif isimlerinden biri haline geldi.

2000’li yılların efsane sesi yıllar sonra ortaya çıktı: Cesaretin Var mı Aşka şarkısıyla tanınan Gülay Sezer’in son haline bakın!

Instagram'da 122 bin takipçisi bulunan ünlü sanatçı, paylaştığı karelerle adeta zamanı durdurduğunu kanıtlıyor.

2000’li yılların efsane sesi yıllar sonra ortaya çıktı: Cesaretin Var mı Aşka şarkısıyla tanınan Gülay Sezer’in son haline bakın!

YILLARA MEYDAN OKUYAN GÜZELLİK

Bugün 41 yaşında olan Eylem'in son halini görenler gözlerine inanamadı. Doğal güzelliği ve formda görüntüsüyle hayranlarından tam not alan şarkıcı için "Yıllar ona uğramamış", "Adeta gençlik iksirini bulmuş" yorumları yapıldı.

2000’li yılların efsane sesi yıllar sonra ortaya çıktı: Cesaretin Var mı Aşka şarkısıyla tanınan Gülay Sezer’in son haline bakın!

Bir dönemin pop ikonu Eylem, enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini her fırsatta gözler önüne seriyor.

2000’li yılların efsane sesi yıllar sonra ortaya çıktı: Cesaretin Var mı Aşka şarkısıyla tanınan Gülay Sezer’in son haline bakın!

ACEMİ CADI'NIN GICIK TUĞÇE'Sİ DE ZAMANI ADETA DURDURMUŞ!

Merve Boluğur, Şenay Gürler, Nergis Kumbasar, Çağkan Çulha ve Kaan Yılmaz başrollerinde yer aldığı Acemi Cadı dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

2000’li yılların efsane sesi yıllar sonra ortaya çıktı: Cesaretin Var mı Aşka şarkısıyla tanınan Gülay Sezer’in son haline bakın!

2006'da yayın hayatına başlayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Acemi Cadı dizisinde Tuğçe karakteriyle dikkat çeken Billur Yazgan 'kötü ve zengin kız' karakteriyle bir dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyordu.

2000’li yılların efsane sesi yıllar sonra ortaya çıktı: Cesaretin Var mı Aşka şarkısıyla tanınan Gülay Sezer’in son haline bakın!

At kuyruğu saçları, Selim'e olan takıntısı ve başarısız intikam planlarıyla döneme damga vuran Tuğçe karakterini canlandıran Billur Yazgan, 2008'den sonra ekranlardan uzak kalmıştı.

2000’li yılların efsane sesi yıllar sonra ortaya çıktı: Cesaretin Var mı Aşka şarkısıyla tanınan Gülay Sezer’in son haline bakın!

Yazgan, 2012 yılında evlendikten sonra anne olup setlere ara verdi.

2000’li yılların efsane sesi yıllar sonra ortaya çıktı: Cesaretin Var mı Aşka şarkısıyla tanınan Gülay Sezer’in son haline bakın!

Gözlerden uzak bir yaşam süren Billur Yazgan'ın, son hali gündeme bomba gibi düştü.

2000’li yılların efsane sesi yıllar sonra ortaya çıktı: Cesaretin Var mı Aşka şarkısıyla tanınan Gülay Sezer’in son haline bakın!

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Yazgan, son paylaşımıyla adeta zamana meydan okuyor.

2000’li yılların efsane sesi yıllar sonra ortaya çıktı: Cesaretin Var mı Aşka şarkısıyla tanınan Gülay Sezer’in son haline bakın!

Aradan geçen 20 yıla rağmen hiç değişmeyen Billur Yazgan, takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

2000’li yılların efsane sesi yıllar sonra ortaya çıktı: Cesaretin Var mı Aşka şarkısıyla tanınan Gülay Sezer’in son haline bakın!

Yazgan'a gelen 'İnsan hiç mi değişmez', 'Bu nasıl değişim' yorumları dikkat çekti.

2000’li yılların efsane sesi yıllar sonra ortaya çıktı: Cesaretin Var mı Aşka şarkısıyla tanınan Gülay Sezer’in son haline bakın!

Billur Yazgan'ın daha önce Ercan Yazgan'ın kızı olduğu iddia edilmiş ve Yazgan çıkan iddialar hakkında açıklama yapmıştı:

"Basında benim Ercan Yazgan'ın kızı olduğuma dair hatalı bir bilgi dolaşıyor. Ama bu durum sadece zamanında verdiğim bir röportajda soyadı benzerliğinden faydalanarak tamamen yalan haber yapan kendini bilmez bir gazeteciden kaynaklanmaktadır... Ercan Yazgan babam değildir! Allah rahmet eylesin gerçek çocuklarına, ailesine ve sevenlerine sabır versin...''

2000’li yılların efsane sesi yıllar sonra ortaya çıktı: Cesaretin Var mı Aşka şarkısıyla tanınan Gülay Sezer’in son haline bakın!

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN DİĞER İSİM: MELİS BABADAĞ

2011-2014 yılları arasında ekranlarda fırtınalar estiren Pis Yedili, başta Kadir Doğulu olmak üzere pek çok genç yeteneği bünyesinde birleştirmiş, lise sıralarındaki eğlenceli ve zaman zaman dram dolu hikayesiyle gençlik dizileri arasında efsaneleşmişti.

2000’li yılların efsane sesi yıllar sonra ortaya çıktı: Cesaretin Var mı Aşka şarkısıyla tanınan Gülay Sezer’in son haline bakın!

Unutulmaz yapım, yıllar sonra bu kez dizinin duru güzeli Elçin karakterine hayat veren Melis Babadağ ile yeniden magazin gündeminin zirvesine oturdu.

2000’li yılların efsane sesi yıllar sonra ortaya çıktı: Cesaretin Var mı Aşka şarkısıyla tanınan Gülay Sezer’in son haline bakın!

YILLAR SONRA SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

Dizide "Paşa" karakterine hayat veren Kadir Doğulu'nun sevgilisi rolündeki Elçin'i canlandıran Melis Babadağ, uzun süredir kameralardan uzak bir hayat sürüyordu. Sessizliğini bozarak yeniden göz önüne çıkan güzel oyuncu, hakkındaki o şoke edici itirafla bir anda sosyal medyayı ayağa kaldırdı!