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2000'li yılların efsane sesi yıllar sonra ortaya çıktı: 'Cesaretin Var mı Aşka' şarkısıyla tanınan Gülay Sezer'in son haline bakın!
2000'li yılların efsane sesi yıllar sonra ortaya çıktı: "Cesaretin Var mı Aşka" şarkısıyla tanınan Gülay Sezer'in son haline bakın!
"Cesaretin Var mı Aşka" parçasıyla 2000'li yılların müzik listelerine adını yazdıran Gülay Sezer, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Sahne ışıklarından uzak kalmayı tercih eden ünlü sanatçının paylaşılan son karesi, ise magazin gündeminde yankı uyandırdı.
Giriş Tarihi: 13.09.2026 17:02
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 17:04