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2025 yılının ilk 3 ayında Türk sanat camiasının usta isimlerini kaybettik! Ferdi Tayfur, Filiz Akın, Osman Sınav

Türk sanat camiası, 2025 yılında usta isimlere beklenmedik vedalar etti. Bu ani vefatlar sadece sanatçıların ailelerini ve yakınlarını değil, aynı zamanda sevenlerini de hüzne boğdu. İşte herkesi hüzne boğan o vedalar…

Giriş Tarihi: 25.03.2025 20:14 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 20:30
2025 yılının ilk 3 ayında Türk sanat camiasının usta isimlerini kaybettik! Ferdi Tayfur, Filiz Akın, Osman Sınav…

Türk sanat camiası, 2024 yılının aralık ayından itibaren kan kaybını sürdürüyor. Ankaralı Turgut'un aralık ayında vefat etmesinden hemen sonra sanat camiası, beklenmedik vedalarla sarsıldı.

2025 YILININ 3 AYINDA 8 SANATÇI HAYATINI KAYBETTİ

Bu ani vefatlar sadece sanatçıların ailelerini ve yakınlarını değil, aynı zamanda sevenlerini de hüzne boğdu.

2025 yılının ilk 3 ayında Türk sanat camiasının usta isimlerini kaybettik! Ferdi Tayfur, Filiz Akın, Osman Sınav…

Türk halk müziğinin sevilen ismi 61 yaşındaki Ankaralı Turgut, 15 Aralık 2024 yılında hayatını kaybetti. Akciğer kanseri nedeniyle yaklaşık bir ay önce entübe edilen Turgut, son günlerinde hastaneye kaldırılmıştı.

2025 yılının ilk 3 ayında Türk sanat camiasının usta isimlerini kaybettik! Ferdi Tayfur, Filiz Akın, Osman Sınav…

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te Antalya'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2025 yılının ilk 3 ayında Türk sanat camiasının usta isimlerini kaybettik! Ferdi Tayfur, Filiz Akın, Osman Sınav…

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından ise miras için yaşananlar hala hafızalarda… Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un mahkeme süreci hala devam ediyor.

2025 yılının ilk 3 ayında Türk sanat camiasının usta isimlerini kaybettik! Ferdi Tayfur, Filiz Akın, Osman Sınav…

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından ise Kahtalı Mıçe'nin 15 Şubat 2025'te vefatı açıklandı.