Trend Galeri Trend Magazin 2025 yılının ilk 3 ayında Türk sanat camiasının usta isimlerini kaybettik! Ferdi Tayfur, Filiz Akın, Osman Sınav…

2025 yılının ilk 3 ayında Türk sanat camiasının usta isimlerini kaybettik! Ferdi Tayfur, Filiz Akın, Osman Sınav…

Türk sanat camiası, 2025 yılında usta isimlere beklenmedik vedalar etti. Bu ani vefatlar sadece sanatçıların ailelerini ve yakınlarını değil, aynı zamanda sevenlerini de hüzne boğdu. İşte herkesi hüzne boğan o vedalar…