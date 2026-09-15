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2026 Emmy Ödülleri açıklandı! Oyuncu Matthew Rhys tarihe geçti: Tek gecede üç ödülle ayrıldı!

2026 Emmy Ödül Töreni, rekorların altüst edildiği görkemli bir geceye ev sahipliği yaptı. Hem oyunculuk performansları hem de yapımcılık rolüyle organizasyona damga vuran Matthew Rhys, aynı törende imza attığı ilkle tarihe geçti.

Giriş Tarihi: 15.09.2026 11:41 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 11:47
2026 Emmy Ödülleri açıklandı! Oyuncu Matthew Rhys tarihe geçti: Tek gecede üç ödülle ayrıldı!

Bu yıl düzenlenen 2026 Emmy Ödülleri, rekorların kırıldığı ve tarihi ilklere imza atıldığı görkemli bir törene sahne oldu.

2026 Emmy Ödülleri açıklandı! Oyuncu Matthew Rhys tarihe geçti: Tek gecede üç ödülle ayrıldı!

Gecenin öne çıkan yapımı 14 heykelle "Widow's Bay" olurken, dizinin başrol oyuncusu Matthew Rhys elde ettiği bireysel zaferlerle organizasyonun tarihine geçti.

2026 Emmy Ödülleri açıklandı! Oyuncu Matthew Rhys tarihe geçti: Tek gecede üç ödülle ayrıldı!

WİDOW'S BAY TEK SEZONDA 14 ÖDÜLLE REKOR KIRDI

Katie Dippold tarafından yaratılan komedi-korku dizisi "Widow's Bay", en iyi komedi dizisi başta olmak üzere oyunculuk, senaryo ve yönetmenlik kategorilerinde zirveye yerleşti. Geçen yıl "The Studio" yapımının 13 ödülle kırdığı rekoru geride bırakan dizi, toplam 14

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2026 Emmy Ödülleri açıklandı! Oyuncu Matthew Rhys tarihe geçti: Tek gecede üç ödülle ayrıldı!

Emmy kazanarak bir komedi dizisinin tek sezonda ulaştığı en yüksek ödül sayısına ulaştı. Yapımda rol alan Stephen Root ve Kate O'Flynn da sergiledikleri performansla kariyerlerinin ilk Emmy ödüllerini elde etti.

2026 Emmy Ödülleri açıklandı! Oyuncu Matthew Rhys tarihe geçti: Tek gecede üç ödülle ayrıldı!

MATTHEW RHYS AYNI YIL İKİ BAŞROL ÖDÜLÜ KAZANAN İLK ERKEK OYUNCU OLDU

Dizinin başrol oyuncusu Matthew Rhys, organizasyonun en çok konuşulan ismi haline geldi. Rhys, "Widow's Bay" ile komedi dalında, "The Beast in Me" yapımıyla ise mini dizi dalında en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu.

2026 Emmy Ödülleri açıklandı! Oyuncu Matthew Rhys tarihe geçti: Tek gecede üç ödülle ayrıldı!

Bu sonuçla aynı yıl iki farklı başrol kategorisinde Emmy kazanan ilk erkek oyuncu unvanını aldı. Başarılı aktör, yapımcıları arasında yer aldığı "Widow's Bay" ile en iyi komedi dizisi ödülünü de kaldırarak geceyi toplam üç heykelle tamamladı.

2026 Emmy Ödülleri açıklandı! Oyuncu Matthew Rhys tarihe geçti: Tek gecede üç ödülle ayrıldı!

DRAMA VE MİNİ DİZİ KATEGORİLERİNDE ZİRVEYE ÇIKANLAR

Drama dalında en iyi dizi ödülünü üst üste ikinci kez "The Pitt" kazandı. Dizide Dr. Michael Robinavitch karakterini canlandıran Noah Wyle da drama dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü ikinci kez kucakladı.

2026 Emmy Ödülleri açıklandı! Oyuncu Matthew Rhys tarihe geçti: Tek gecede üç ödülle ayrıldı!

"Pluribus" dizisinin yıldızı Rhea Seehorn kariyerinin ilk Emmy ödülünü drama dalında en iyi kadın oyuncu olarak alırken, dizinin yaratıcısı Vince Gilligan ise beşinci senaryo Emmy'sini elde etti. En iyi mini dizi ödülü ise yan kategorilerle birlikte toplam yedinci Emmy heykeline ulaşan "DTF St. Louis" yapımına verildi.

2026 Emmy Ödülleri açıklandı! Oyuncu Matthew Rhys tarihe geçti: Tek gecede üç ödülle ayrıldı!

TARİHİ BAŞARILAR VE DUYGUSAL ANLAR

"Hacks" dizisinin yıldızı Jean Smart, beşinci kez komedi dalında en iyi kadın oyuncu seçilerek üç sezondan uzun süren bir yapımın her sezonunda ödül kazanan ilk isim oldu ve kariyerindeki toplam Emmy sayısını sekize çıkardı.

2026 Emmy Ödülleri açıklandı! Oyuncu Matthew Rhys tarihe geçti: Tek gecede üç ödülle ayrıldı!

Yayından kaldırılan "The Late Show with Stephen Colbert" en iyi varyete programı seçilirken; törende yakın zamanda yaşamını yitiren Dolly Parton, Rob Reiner ve Catherine O'Hara özel bölümlerle anıldı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör