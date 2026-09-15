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2026 Emmy Ödülleri açıklandı! Oyuncu Matthew Rhys tarihe geçti: Tek gecede üç ödülle ayrıldı!
2026 Emmy Ödülleri açıklandı! Oyuncu Matthew Rhys tarihe geçti: Tek gecede üç ödülle ayrıldı!
2026 Emmy Ödül Töreni, rekorların altüst edildiği görkemli bir geceye ev sahipliği yaptı. Hem oyunculuk performansları hem de yapımcılık rolüyle organizasyona damga vuran Matthew Rhys, aynı törende imza attığı ilkle tarihe geçti.
Giriş Tarihi: 15.09.2026 11:41
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 11:47