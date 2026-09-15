2026 Emmy Ödülleri açıklandı! Oyuncu Matthew Rhys tarihe geçti: Tek gecede üç ödülle ayrıldı!

TARİHİ BAŞARILAR VE DUYGUSAL ANLAR

"Hacks" dizisinin yıldızı Jean Smart, beşinci kez komedi dalında en iyi kadın oyuncu seçilerek üç sezondan uzun süren bir yapımın her sezonunda ödül kazanan ilk isim oldu ve kariyerindeki toplam Emmy sayısını sekize çıkardı.