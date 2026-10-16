21 yıl sonra yeniden gündem oldu! Kazım Koyuncu, Volkan Konak'a öyle bir vasiyet bırakmış ki... "Onu yanına al"

Kazım Koyuncu'nun albümünde Lazca, Megrelce, Hemşince, Gürcüce ve Türkçe olmak üzere farklı dillerde şarkılar yer alıyordu. Gülbeyaz dizisi için hazırladığı müziklerle daha geniş kitleler tarafından tanınmaya başlayan sanatçı, Karadeniz turnelerinin ardından Türkiye'nin farklı şehirlerinde de sahne alarak müziğini daha fazla dinleyiciyle buluşturdu.