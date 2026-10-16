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21 yıl sonra yeniden gündem oldu! Kazım Koyuncu, Volkan Konak'a öyle bir vasiyet bırakmış ki... "Onu yanına al"

Karadeniz müziğinin unutulmaz isimlerinden Kazım Koyuncu, henüz 33 yaşındayken yaşamını yitirmişti. Vefatının üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen şarkılarıyla hafızalardaki yerini koruyan sanatçının, hayatını kaybetmeden önce Volkan Konak'a bıraktığı vasiyet gün yüzüne çıktı! Meğer Koyuncu, ölmeden önce Konak'a...

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MERVE AYKAŞ
Giriş Tarihi: 16.10.2026 16:37 Güncelleme Tarihi: 16.10.2026 16:44
21 yıl sonra yeniden gündem oldu! Kazım Koyuncu, Volkan Konak’a öyle bir vasiyet bırakmış ki... Onu yanına al

Kazım Koyuncu, 7 Kasım 1971'de Artvin'in Hopa ilçesinde, altı çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. "İnsanların okuduğu şeylerden bir vicdan oluşur" sözleriyle okumanın önemine dikkat çeken sanatçı, daha ilkokul yıllarından itibaren kitaplara büyük ilgi duyuyordu.

21 yıl sonra yeniden gündem oldu! Kazım Koyuncu, Volkan Konak’a öyle bir vasiyet bırakmış ki... Onu yanına al

Müziğe ortaokul yıllarında mandolin çalarak adım atan Kazım Koyuncu, ortaokul ve lise eğitimini Hopa'da tamamladı. Üniversite sınavını kazanarak İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne yerleşen sanatçı, eğitim hayatını sürdürmek üzere İstanbul'a taşındı.

21 yıl sonra yeniden gündem oldu! Kazım Koyuncu, Volkan Konak’a öyle bir vasiyet bırakmış ki... Onu yanına al

Üniversitede yalnızca bir yıl eğitim gördükten sonra okuldan ayrılan Kazım Koyuncu, müzik kariyerine 1992 yılında adım attı. Çeşitli müzik gruplarında yer alan sanatçı, daha sonra yoluna solo olarak devam etme kararı aldı. Koyuncu, 2001 yılında yayımladığı ilk solo albümüyle müzik yolculuğunda yeni bir sayfa açtı.

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21 yıl sonra yeniden gündem oldu! Kazım Koyuncu, Volkan Konak’a öyle bir vasiyet bırakmış ki... Onu yanına al

Kazım Koyuncu'nun albümünde Lazca, Megrelce, Hemşince, Gürcüce ve Türkçe olmak üzere farklı dillerde şarkılar yer alıyordu. Gülbeyaz dizisi için hazırladığı müziklerle daha geniş kitleler tarafından tanınmaya başlayan sanatçı, Karadeniz turnelerinin ardından Türkiye'nin farklı şehirlerinde de sahne alarak müziğini daha fazla dinleyiciyle buluşturdu.

21 yıl sonra yeniden gündem oldu! Kazım Koyuncu, Volkan Konak’a öyle bir vasiyet bırakmış ki... Onu yanına al

AKCİĞER KANSERİ TEŞHİSİ KONMUŞTU

2004 yılında akciğer kanseri teşhisi konulan Kazım Koyuncu, hastalığına rağmen müzikten ve sahnelerden uzak kalmadı. Konserlerine devam ederek sevenleriyle buluşmayı sürdüren sanatçıdan acı haber ise 25 Haziran 2005'te geldi. Koyuncu, henüz 33 yaşındayken hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğdu.

21 yıl sonra yeniden gündem oldu! Kazım Koyuncu, Volkan Konak’a öyle bir vasiyet bırakmış ki... Onu yanına al

VEFATINDAN HEMEN ÖNCE VOLKAN KONAK'A VASİYET ETMİŞ!

Kazım Koyuncu'nun hayatını kaybetmeden kısa süre önce Volkan Konak'la yaptığı görüşmede dile getirdiği son isteği, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Ünlü sanatçının bu vasiyeti, Konak'ın vefatının ardından ortaya çıktı.

21 yıl sonra yeniden gündem oldu! Kazım Koyuncu, Volkan Konak’a öyle bir vasiyet bırakmış ki... Onu yanına al

"ONU YANINA AL"

Koyuncu, 2005 yılında hayatını kaybetmeden hemen önce, grubunun kemençecisi Selim Bölükbaşı'nı Volkan Konak'a emanet ettiği öğrenildi.

21 yıl sonra yeniden gündem oldu! Kazım Koyuncu, Volkan Konak’a öyle bir vasiyet bırakmış ki... Onu yanına al

"Bak burada Selim var, benim altı yaşımdan beri arkadaşım. Grubumda kemençe ve tulum çalardı. Artık gözlerimi kapatıyorum. Bu çocuğa sahip çık, onu yanına al"

21 yıl sonra yeniden gündem oldu! Kazım Koyuncu, Volkan Konak’a öyle bir vasiyet bırakmış ki... Onu yanına al

Kazım Koyuncu'nun ölümünün ardından Selim Bölükbaşı, Volkan Konak ile birlikte müzik kariyerine devam etti ve yıllarca Volkan Konak ile sahnelerde yerini aldı. Ancak Konak'ın ölümünden sonra Selim Bölükbaşı, tıpkı Kazım Koyuncu gibi yakın dostu olan Konak'ı kaybetmenin acısını derinden yaşadı.

21 yıl sonra yeniden gündem oldu! Kazım Koyuncu, Volkan Konak’a öyle bir vasiyet bırakmış ki... Onu yanına al

ÖLÜMÜYLE HERKESİ YASA BOĞAN BİR DİĞER İSİM: VOLKAN KONAK

27 Şubat 1967'de Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya gelen Volkan Konak; güçlü sesi, şiirsel şarkı sözleri ve modern düzenlemeleriyle Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri haline gelmişti.

21 yıl sonra yeniden gündem oldu! Kazım Koyuncu, Volkan Konak’a öyle bir vasiyet bırakmış ki... Onu yanına al

Karadeniz müziği ile özdeşleşen usta sanatçı, çocukluk yıllarını doğup büyüdüğü Maçka'da geçirmişti. Karadeniz'in doğası ve kültürü, onun sanatsal kimliğinin şekillenmesinde büyük rol oynamıştı.

21 yıl sonra yeniden gündem oldu! Kazım Koyuncu, Volkan Konak’a öyle bir vasiyet bırakmış ki... Onu yanına al

Müziğe ve sanata olan ilgisi daha küçük yaşlarında gözlerinden okunuyordu Konak'ın. Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a gelmiş ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olmuştu.

21 yıl sonra yeniden gündem oldu! Kazım Koyuncu, Volkan Konak’a öyle bir vasiyet bırakmış ki... Onu yanına al

1980'li yılların sonlarında profesyonel müzik kariyerine adım atan Volkan Konak, 1989 yılında ilk albümü olan "Suların Horon Yeri" ile müzik dünyasına giriş yapmıştı. Albüm, Karadeniz müziğinin geleneksel yapısını modern düzenlemelerle harmanlayan bir çalışma olmasıyla büyük bir ilgi çekmişti.

21 yıl sonra yeniden gündem oldu! Kazım Koyuncu, Volkan Konak’a öyle bir vasiyet bırakmış ki... Onu yanına al

Daha o zamanlarda yayınlanmasına rağmen, albümde yer alan "Cerrahpaşa", "Efulim", "Mimoza Çiçeğim" gibi şarkılar hala müzik severlerin severek dinlediği şarkılarındandır.

21 yıl sonra yeniden gündem oldu! Kazım Koyuncu, Volkan Konak’a öyle bir vasiyet bırakmış ki... Onu yanına al

"KUZEYİN OĞLU" LAKABI BURADAN GELMİŞ…

Şarkılarında, konuşmalarında ve sanatsal kimliğinde düzenli olarak yer verdiği Karadeniz etkileri, ona bu lakabı getiren adımlardan biri olmuştu.

21 yıl sonra yeniden gündem oldu! Kazım Koyuncu, Volkan Konak’a öyle bir vasiyet bırakmış ki... Onu yanına al

"Kuzeyin Oğlu" Volkan Konak'ın hem doğduğu topraklara duyduğu bağlılığını hem de sanatına Karadeniz ruhunu yansıtmasını ifade eden bir unvan olduğundan, yıllardır halk arasında bu lakap ile bir mahlas edinmiştir.

21 yıl sonra yeniden gündem oldu! Kazım Koyuncu, Volkan Konak’a öyle bir vasiyet bırakmış ki... Onu yanına al

1992 yılında Selma Konak ile bir ömür beraberliğe evet demiş, lakin düğün yapamamışlardı.

21 yıl sonra yeniden gündem oldu! Kazım Koyuncu, Volkan Konak’a öyle bir vasiyet bırakmış ki... Onu yanına al

YILLAR SONRA HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Volkan ve Selma Konak çifti, evliliklerinin ilk yılında yapamadıkları düğünü 2023 yılında evlilik yıl dönümlerinde yaparak, hayallerini gerçekleştirmişti.

21 yıl sonra yeniden gündem oldu! Kazım Koyuncu, Volkan Konak’a öyle bir vasiyet bırakmış ki... Onu yanına al

Çiftin bu evlilikten Şimal, Volkan ve Derin adlarını verdikleri 3 çocukları bulunuyor.

21 yıl sonra yeniden gündem oldu! Kazım Koyuncu, Volkan Konak’a öyle bir vasiyet bırakmış ki... Onu yanına al

KUZEYİN OĞLU KUZEYDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kuzey Kıbrıs'ta konser verdiği esnada sahnede geçirdiği kalp krizi ile hayatını kaybeden Volkan Konak, henüz 58 yaşındaydı.

21 yıl sonra yeniden gündem oldu! Kazım Koyuncu, Volkan Konak’a öyle bir vasiyet bırakmış ki... Onu yanına al

ACI GERÇEK SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Sahnede fenalaşarak yere düşen Konak'ın hastaneye ulaştırıldığında ölü olduğu açıklanmıştı. Usta sanatçı, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesindeki törenle defnedilmişti.

21 yıl sonra yeniden gündem oldu! Kazım Koyuncu, Volkan Konak’a öyle bir vasiyet bırakmış ki... Onu yanına al

Henüz 58 yaşında hayata gözlerini yuman Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Volkan Konak'ın vefatı, sevenlerini yasa boğdu.

21 yıl sonra yeniden gündem oldu! Kazım Koyuncu, Volkan Konak’a öyle bir vasiyet bırakmış ki... Onu yanına al

GENÇ YAŞTA VEFATIYLA DERİN ÜZÜNTÜ YARATAN BİR DİĞER İSİM: UZAY HEPARI

1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Heparı, adını Ay'a ilk ayak basılan günden alıyordu. Müzikle tanışması küçük yaşlarda oldu. Halası Ova Sünder'in yönlendirmesiyle klasik müzik eğitimi aldı. Ancak Heparı'nın müziğe yaklaşımı akademik kalıpları aşan, duygusal ve sezgiseldi. Bu nedenle zaman zaman konservatuvar disiplinine ayak uydurmakta zorlandı. Buna rağmen İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nden başarıyla mezun oldu.

21 yıl sonra yeniden gündem oldu! Kazım Koyuncu, Volkan Konak’a öyle bir vasiyet bırakmış ki... Onu yanına al

POP MÜZİĞE "VİRTÜÖZ" ELİ DEĞDİ

1980'li yılların sonunda Garo Mafyan'ın İstanbul Gelişim Orkestrası'na katılan Heparı, bu dönemden itibaren pop müziğe yöneldi. Elektronik klavyeyle klasik müzik geçmişini sentezleyerek bambaşka bir tarz geliştirdi. 1989'da Zuhal Olcay'ın Küçük Bir Öykü Bu albümünde piyanist olarak yer aldı.

21 yıl sonra yeniden gündem oldu! Kazım Koyuncu, Volkan Konak’a öyle bir vasiyet bırakmış ki... Onu yanına al

Asıl çıkışını ise 1990'lı yılların başında Sezen Aksu ile yaptı. Aksu'nun "Deli Kızın Türküsü" albümünde hem piyanist hem aranjör olarak çalışan Heparı, kısa sürede sektördeki en yetenekli müzik adamlarından biri olarak anılmaya başlandı. Ardından Levent Yüksel'in "Med Cezir", Sertab Erener'in "Sakin Ol!", Aşkın Nur Yengi'nin "Hesap Ver" gibi albümlerde kilit rol üstlendi.