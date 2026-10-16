Trend
Galeri
Trend Magazin
21 yıl sonra yeniden gündem oldu! Kazım Koyuncu, Volkan Konak'a öyle bir vasiyet bırakmış ki... 'Onu yanına al'
21 yıl sonra yeniden gündem oldu! Kazım Koyuncu, Volkan Konak'a öyle bir vasiyet bırakmış ki... "Onu yanına al"
Karadeniz müziğinin unutulmaz isimlerinden Kazım Koyuncu, henüz 33 yaşındayken yaşamını yitirmişti. Vefatının üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen şarkılarıyla hafızalardaki yerini koruyan sanatçının, hayatını kaybetmeden önce Volkan Konak'a bıraktığı vasiyet gün yüzüne çıktı! Meğer Koyuncu, ölmeden önce Konak'a...
Giriş Tarihi: 16.10.2026 16:37
Güncelleme Tarihi: 16.10.2026 16:44