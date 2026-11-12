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21 yıldır dillerden düşmüyordu! Deniz Seki'nin 'Doyamadım' şarkısının ardındaki acı hikaye ortaya çıktı...
21 yıldır dillerden düşmüyordu! Deniz Seki'nin "Doyamadım" şarkısının ardındaki acı hikaye ortaya çıktı...
2005 yılında çıkardığı "Doyamadım" şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Deniz Seki, sosyal medyada yaptığı bir itirafla gündeme geldi. Bir kullanıcının şarkıya yönelik eleştirisine cevap veren Seki, eserin gerçek hikayesini açıklayarak duygusal anlar yaşattı.
Giriş Tarihi: 12.11.2026 14:27