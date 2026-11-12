Trend Galeri Trend Magazin 21 yıldır dillerden düşmüyordu! Deniz Seki'nin 'Doyamadım' şarkısının ardındaki acı hikaye ortaya çıktı...

 21 yıldır dillerden düşmüyordu! Deniz Seki'nin "Doyamadım" şarkısının ardındaki acı hikaye ortaya çıktı...

2005 yılında çıkardığı "Doyamadım" şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Deniz Seki, sosyal medyada yaptığı bir itirafla gündeme geldi. Bir kullanıcının şarkıya yönelik eleştirisine cevap veren Seki, eserin gerçek hikayesini açıklayarak duygusal anlar yaşattı.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 12.11.2026 14:27
21 yıldır dillerden düşmüyordu! Deniz Seki’nin Doyamadım şarkısının ardındaki acı hikaye ortaya çıktı...

Deniz Seki, güçlü sesi, yorumladığı unutulmaz şarkılar ve Türk pop müziğinde bıraktığı izlerle yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan ve sevilen isimleri arasında yer alıyor.

21 yıldır dillerden düşmüyordu! Deniz Seki’nin Doyamadım şarkısının ardındaki acı hikaye ortaya çıktı...

Başarılı sanatçı, sosyal medyada karşılaştığı bir eleştiri üzerine yaptığı şoke eden paylaşımla gündeme oturdu.

21 yıldır dillerden düşmüyordu! Deniz Seki’nin Doyamadım şarkısının ardındaki acı hikaye ortaya çıktı...

SOSYAL MEDYADAKİ ELEŞTİRİYE YANIT VERDİ

Müzik dünyasında iz bırakan şarkılarıyla tanınan Deniz Seki'nin 2005 tarihli "Doyamadım" adlı eseri, sosyal medyada müzikseverler arasında yeniden gündeme geldi.

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21 yıldır dillerden düşmüyordu! Deniz Seki’nin Doyamadım şarkısının ardındaki acı hikaye ortaya çıktı...

Bir sosyal medya kullanıcısı, şarkının sözlerine yönelik yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanarak tepki gösterdi:

"Hiç sevmiyorum şu tarzı. 'Biri geldi aldı elimden doyamadım' diyor. Aşağılık bir durum bu. Elden alınamaz düzgün sevmeye değer şeyler unutursun gider"

21 yıldır dillerden düşmüyordu! Deniz Seki’nin Doyamadım şarkısının ardındaki acı hikaye ortaya çıktı...

"BEN BU ŞARKIYI RAHMETLİ BABAMA YAZDIM"

Paylaşımın ardından konuya sessiz kalmayan Deniz Seki, söz konusu eleştiriye sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Şarkının bilinmeyen ve oldukça duygusal olan arka planını paylaşan ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı:

"Canım nerenden anladığına bağlı. Ben bu şarkıyı rahmetli babama yazdım. Elimden onu alan Allah olduğu için hesabını soramadım haliyle, belki böyle dinlediğinde sevebilirsin."

Seki'nin yıllar sonra gün yüzüne çıkardığı bu gerçek herkesi derinden etkilerken, sözleri sosyal medyada da gündem oldu.

21 yıldır dillerden düşmüyordu! Deniz Seki’nin Doyamadım şarkısının ardındaki acı hikaye ortaya çıktı...

SAĞLIK SORUNLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Sahnelerin sevilen ismi Deniz Seki, alkışlarla bitirdiği gecenin sonunda adeta nazara gelmişti. Konser sonrası yorgunluk atmak için evine dönen ünlü şarkıcı, geçirdiği görünmez kaza nedeniyle hastanelik olmuştu.

21 yıldır dillerden düşmüyordu! Deniz Seki’nin Doyamadım şarkısının ardındaki acı hikaye ortaya çıktı...

Evcil hayvanlarını beslemek istediği sırada dengesini kaybederek sert bir şekilde yere düşen Seki Maslak'taki özel bir hastaneye kalmıştı.

21 yıldır dillerden düşmüyordu! Deniz Seki’nin Doyamadım şarkısının ardındaki acı hikaye ortaya çıktı...

KÖTÜ HABER TETKİKLERDE GELMİŞTİ

Hastanede yapılan detaylı kontrollerde Seki'nin leğen kemiğinde kırık, omurgasında ise zedelenme saptanmıştı. Doktorların hızlı kararıyla acil ameliyata alınan şarkıcının durumu, sevenlerini korkutmuştu.

21 yıldır dillerden düşmüyordu! Deniz Seki’nin Doyamadım şarkısının ardındaki acı hikaye ortaya çıktı...

Ameliyatın ardından sanatçının ekibi bir açıklama yayınlayarak operasyonun başarılı geçtiğini müjdeledi ve basında çıkan "balkondan aşağı düştü" iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulamıştı.

21 yıldır dillerden düşmüyordu! Deniz Seki’nin Doyamadım şarkısının ardındaki acı hikaye ortaya çıktı...

"NAZAR DİYORUM ARTIK"

Deniz Seki, bir programa ses kaydı göndererek sessizliğini bozmuştu. Yaşadığı şoku dile getiren ünlü isim, süreci şu sözlerle aktarmıştı:

21 yıldır dillerden düşmüyordu! Deniz Seki’nin Doyamadım şarkısının ardındaki acı hikaye ortaya çıktı...

"BACAKLARIM İKİYE AYRILMIŞ GİBİ DÜŞTÜM"

"Talihsiz bir kaza yaşadım, konserden geldik, olay 11.30 gibi oldu. Nazar diyorum artık. Köpeklerime mama yollamak için balkona çıktım, klimanın suyunda kaldım, bacaklarım ikiye ayrılmış gibi düştüm. Leğen kemiğim kırılmış, hemen ambulans arandı. Gece hastaneye geldim sonra ameliyat oldum. Bilgi kirliliği yapmayalım. Koltuk değnekleriyle 3 hafta kadar arkadaş olacağız. Sonra konserlere devam edeceğiz." Ünlü isme çok sayıda geçmiş olsun mesajı yağmıştı.

21 yıldır dillerden düşmüyordu! Deniz Seki’nin Doyamadım şarkısının ardındaki acı hikaye ortaya çıktı...

SON SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI!

İyileşme sürecinde olan Seki geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yapmıştı.

21 yıldır dillerden düşmüyordu! Deniz Seki’nin Doyamadım şarkısının ardındaki acı hikaye ortaya çıktı...

"TABURCU OLDUM"

Taburcu olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullanmıştı: "Merak eden, arayan, soran, güzel dileklerini ileten ve bu süreçte yanımda olan tüm güzel kalplere gönülden teşekkür ederim. Çok şükür gayet iyiyim, taburcu oldum ve artık evimdeyim. Tedavim ve fizik tedavilerim evimde devam ediyor. Her geçen gün kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Dualarınız, güzel mesajlarınız ve sevginiz bana gerçekten çok iyi geliyor. İyi ki varsınız. Bugün mübarek Kandil... Hepimizin Kandili mübarek olsun. Bu güzel gecenin sağlık, huzur, şifa ve sevgi getirmesini diliyorum. Tüm dualarımız kabul olsun. Yakında görüşmek üzere"

21 yıldır dillerden düşmüyordu! Deniz Seki’nin Doyamadım şarkısının ardındaki acı hikaye ortaya çıktı...

YENİDEN SAHNELERE DÖNDÜ

Geçtiğimiz aylarda evinde geçirdiği kaza nedeniyle tedavi altına alınan Seki, tedavi sürecinin sona ermesinin ardından yeniden sahnelere dönmüştü.

21 yıldır dillerden düşmüyordu! Deniz Seki’nin Doyamadım şarkısının ardındaki acı hikaye ortaya çıktı...

SEKİ'Yİ EVİNDE ZİYARET ETMİŞTİ

Deniz Seki'nin evinde tedavi süreci devam ederken ATV'nin sevilen sunucusu Esra Erol, bugün Seki'yi evinde ziyaret etmişti.

21 yıldır dillerden düşmüyordu! Deniz Seki’nin Doyamadım şarkısının ardındaki acı hikaye ortaya çıktı...

ESRA EROL'A TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Deniz Seki, bu anları kişisel sosyal medya hesabından yayınlayarak Erol'a teşekkür etmişti.

21 yıldır dillerden düşmüyordu! Deniz Seki’nin Doyamadım şarkısının ardındaki acı hikaye ortaya çıktı...

"BENİM VEFALI ARKADAŞIM"

Deniz Seki, Esra Erol'la paylaşımlarının altına ise, "Ve benim vefalı arkadaşım. Canım Esra Erol'um geldi. Nasıl mutlu etti beni" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör