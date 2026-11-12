 21 yıldır dillerden düşmüyordu! Deniz Seki'nin "Doyamadım" şarkısının ardındaki acı hikaye ortaya çıktı...

"BEN BU ŞARKIYI RAHMETLİ BABAMA YAZDIM"

Paylaşımın ardından konuya sessiz kalmayan Deniz Seki, söz konusu eleştiriye sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Şarkının bilinmeyen ve oldukça duygusal olan arka planını paylaşan ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı:

"Canım nerenden anladığına bağlı. Ben bu şarkıyı rahmetli babama yazdım. Elimden onu alan Allah olduğu için hesabını soramadım haliyle, belki böyle dinlediğinde sevebilirsin."

Seki'nin yıllar sonra gün yüzüne çıkardığı bu gerçek herkesi derinden etkilerken, sözleri sosyal medyada da gündem oldu.