Trend Galeri Trend Magazin 22 yaş küçük sevgilisiyle dillere düşmüştü! Bülent Şakrak ve sevgilisi Burcu Kirman'ın aşk dolu pozu! Düştüğü not kafaları karıştırdı...

22 yaş küçük sevgilisiyle dillere düşmüştü! Bülent Şakrak ve sevgilisi Burcu Kirman'ın aşk dolu pozu! Düştüğü not kafaları karıştırdı...

Oyuncu Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci ile dillere destan evliliğini geçtiğimiz sene noktalamıştı. Bir süredir gözlerden uzak olan Bülent Şakrak, yeni yıla kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle girmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Dikkatleri üzerine çeken çiftten, yeni aşk pozu geldi. Şakrak'ın paylaştığı fotoğrafa düştüğü not, kafaları karıştırdı!

Giriş Tarihi: 15.01.2025 09:06 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 09:06
22 yaş küçük sevgilisiyle dillere düşmüştü! Bülent Şakrak ve sevgilisi Burcu Kirman’ın aşk dolu pozu! Düştüğü not kafaları karıştırdı...

2015 yılında evlenen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, bir dönem evlilik terapisi alarak sorunlarını çözmeye çalışsa da başarılı olamadı. Oyuncu çift, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı verdi ve dostane bir şekilde ayrıldılar. 8 yıl süren evlilikleri, 10 Temmuz'da resmi olarak sona ermişti.

22 yaş küçük sevgilisiyle dillere düşmüştü! Bülent Şakrak ve sevgilisi Burcu Kirman’ın aşk dolu pozu! Düştüğü not kafaları karıştırdı...

Boşanmalarının ardından Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ile ilgili ortaya atılan bir iddia büyük yankı uyandırmıştı.

22 yaş küçük sevgilisiyle dillere düşmüştü! Bülent Şakrak ve sevgilisi Burcu Kirman’ın aşk dolu pozu! Düştüğü not kafaları karıştırdı...

'İHANET ETTİ' İDDİASI!

Biten evliliğin ardından Bülent Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinin setinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaştığı ve bu nedenle evliliğini bitirmek istediği iddia edilmişti.

22 yaş küçük sevgilisiyle dillere düşmüştü! Bülent Şakrak ve sevgilisi Burcu Kirman’ın aşk dolu pozu! Düştüğü not kafaları karıştırdı...

Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin evliliğinin bitirmesine neden olduğu konuşulan Esra Akpınar konuyla ilgili ilk kez konuştu. Esra Akpınar, "Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim" demişti.

22 yaş küçük sevgilisiyle dillere düşmüştü! Bülent Şakrak ve sevgilisi Burcu Kirman’ın aşk dolu pozu! Düştüğü not kafaları karıştırdı...

Bülent Şakrak'ın menajeri Handan Taşkın yaptığı açıklamada "Aralık ayından beri birlikteler, birliktelikleri Maviye Sürgün dizisinde başlamadı, evlilikleri de bu ilişki nedeniyle bitmedi, Esra'yı önceden de tanıyorduk" demişti.

SON DAKİKA SON DAKİKA