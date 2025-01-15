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22 yaş küçük sevgilisiyle dillere düşmüştü! Bülent Şakrak ve sevgilisi Burcu Kirman'ın aşk dolu pozu! Düştüğü not kafaları karıştırdı...
22 yaş küçük sevgilisiyle dillere düşmüştü! Bülent Şakrak ve sevgilisi Burcu Kirman'ın aşk dolu pozu! Düştüğü not kafaları karıştırdı...
Oyuncu Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci ile dillere destan evliliğini geçtiğimiz sene noktalamıştı. Bir süredir gözlerden uzak olan Bülent Şakrak, yeni yıla kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle girmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Dikkatleri üzerine çeken çiftten, yeni aşk pozu geldi. Şakrak'ın paylaştığı fotoğrafa düştüğü not, kafaları karıştırdı!
Giriş Tarihi: 15.01.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 09:06