8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı! Bülent Şakrak’ın boşandıktan sonra yaşadığı o ev!

İki ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda tek celsede bitirdi. Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, evliliklerini kurtarmak için her şeyi yapsa da iki ünlü oyuncu ayrılık kararı aldı ve hayatlarını sürdürdü. İki tarafın karşılıklı açıklamaları sonrası Bülent Şakrak'ın radikal bir karar aldığı ortaya çıktı. İşte Bülent Şakrak'ın herkesten ve her şeyden uzakta yaşadığı o ev!