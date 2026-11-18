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22 yıl sonra aynı karedeler! Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven'in Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay ile paylaşımı duygulandırdı
22 yıl sonra aynı karedeler! Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven'in Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay ile paylaşımı duygulandırdı
Türk televizyon tarihinin unutulmaz çocuk yıldızları Furkan Kızılay ve Gizem Güven, aradan geçen 22 yılın ardından yaptıkları nostaljik paylaşımla dikkat çekti. Çocukluk yıllarına ait fotoğraflarıyla bugünkü hallerini yan yana getiren ikilinin samimi pozları ve düştükleri duygusal not, 2000'li yılların efsane dizileriyle büyüyen hayranlarını da duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 18.11.2026 13:40
Güncelleme Tarihi: 18.11.2026 13:45