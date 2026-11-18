Son zamanlarda kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile uzun süre beraber olan Saraçoğlu, herkesin evliliğe gideceğini düşündüğü ilişkisini bitirip beraber rol aldığı oyuncu arkadaşı Mert Ramazan Demir ile bir ilişkiye başlamıştı.