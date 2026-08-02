Trend Galeri Trend Magazin 22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı: 'Birbirimize giriyoruz'

22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı: "Birbirimize giriyoruz"

Unutulmaz şarkıları ve güçlü yorumuyla yıllardır zirveden inmeyen Funda Arar, usta müzisyen eşi Febyo Taşel ile 22 yıllık evliliği hakkında samimi itiraflarda bulundu. Başarılı sanatçı, evliliği ayakta tutan altın kuralı tek cümleyle özetledi.

Giriş Tarihi: 02.08.2026 08:47 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 08:51
22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı: Birbirimize giriyoruz

"Yak Gel", "Alagül", "Senden Öğrendim" ve "Hafıza" gibi Türk pop müziğine damga vuran unutulmaz şarkıların güçlü yorumcusu Funda Arar, müzik kariyerindeki başarısını özel hayatında da sürdürmeye devam ediyor.

22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı: Birbirimize giriyoruz

Başarılı sanatçı, usta müzisyen eşi Febyo Taşel ile 22 yıla uzanan örnek evliliği ve birlikte yürüttükleri müzikal kariyerleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Evlilikteki kriz anlarından iş ve özel hayat dengesine kadar merak edilenleri Hürriyet'ten Cansu Topçu'ya içtenlikle paylaşan ünlü isim, mutlu yuvanın sırrını açık yüreklilikle dile getirdi.

22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı: Birbirimize giriyoruz

"BİRBİRİMİZE GİRDİĞİMİZ OLUYOR"

22 yıllık evliliğin sırrı sorulan başarılı sanatçı, evlilikte mükemmellik ezberini bozan şu yanıtı verdi:

"Aile saadetimiz arada bozulmuyor mu? Bozuluyor. Hatta Aras, ben, Febyo böyle birbirimize girdiğimiz oluyor. Küskünlükler, dargınlıklar, kızgınlıklar olabiliyor elbette. Ama bir evliliğe baş koyduysanız, idare etmeyi de bilmeniz lazım."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı: Birbirimize giriyoruz

"İŞİMİZ İLE ÖZEL HAYATIMIZI BİRBİRİNDEN AYIRDIK"

Eşi Febyo Taşel ile aynı zamanda müzikal anlamda da ortak olmanın getirdiği konforu ve bu dengeyi nasıl koruduklarını anlatan Funda Arar, sürecin perde arkasını ise şu sözlerle ifade etti:

"Muhakkak konfor alanları var. Yani 'Hadi buna bakalım, hadi şöyle yapalım' dediğin anda yanında. O konfor alanı çok önemli, çok özel, çok iyi tabii. Ama biz işimizi ve özel hayatımızı birbirinden ayırdık. Bunu başardık. Birbirimize gerçekleri söyleyebiliyoruz. Dürüst olmak gerekiyor."

22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı: Birbirimize giriyoruz

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler...

ÖZGÜN- NİDA UĞURLU

22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı: Birbirimize giriyoruz

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı: Birbirimize giriyoruz

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı: Birbirimize giriyoruz

DUA LİPA-CALLUM TURNER

22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı: Birbirimize giriyoruz

HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR

22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı: Birbirimize giriyoruz

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı: Birbirimize giriyoruz

MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı: Birbirimize giriyoruz

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı: Birbirimize giriyoruz

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı: Birbirimize giriyoruz

GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY

22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı: Birbirimize giriyoruz

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı: Birbirimize giriyoruz

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı: Birbirimize giriyoruz

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı: Birbirimize giriyoruz

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı: Birbirimize giriyoruz
FEDON KALYONCU VE EŞİ
22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı: Birbirimize giriyoruz

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı: Birbirimize giriyoruz

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı: Birbirimize giriyoruz

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı: Birbirimize giriyoruz

KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL

22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı: Birbirimize giriyoruz

DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI

22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı: Birbirimize giriyoruz

SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR