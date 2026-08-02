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22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı: 'Birbirimize giriyoruz'
22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı: "Birbirimize giriyoruz"
Unutulmaz şarkıları ve güçlü yorumuyla yıllardır zirveden inmeyen Funda Arar, usta müzisyen eşi Febyo Taşel ile 22 yıllık evliliği hakkında samimi itiraflarda bulundu. Başarılı sanatçı, evliliği ayakta tutan altın kuralı tek cümleyle özetledi.
Giriş Tarihi: 02.08.2026 08:47
Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 08:51