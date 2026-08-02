22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı: "Birbirimize giriyoruz"

"İŞİMİZ İLE ÖZEL HAYATIMIZI BİRBİRİNDEN AYIRDIK"

Eşi Febyo Taşel ile aynı zamanda müzikal anlamda da ortak olmanın getirdiği konforu ve bu dengeyi nasıl koruduklarını anlatan Funda Arar, sürecin perde arkasını ise şu sözlerle ifade etti:

"Muhakkak konfor alanları var. Yani 'Hadi buna bakalım, hadi şöyle yapalım' dediğin anda yanında. O konfor alanı çok önemli, çok özel, çok iyi tabii. Ama biz işimizi ve özel hayatımızı birbirinden ayırdık. Bunu başardık. Birbirimize gerçekleri söyleyebiliyoruz. Dürüst olmak gerekiyor."