23 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Aslı Gümüşel boşadığı eşi Metin Şen'e övgüler yağdırdı! "Allah başımızdan eksik etmesin"
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden ve Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen'in eski gelini Aslı Gümüşel, geçtiğimiz yıl Metin Şen ile 23 yıllık evliliğini bitirmişti. Boşanma sonrası ilk kez konuşan Aslı Gümüşel, "Hayatımdaki en büyük değişim boşanmaydı. Boşanmama rağmen 'İyi ki eski eşimle evlenmişim, iyi ki çocuklarımın babası olmuş' diyorum. Ondan çok şey öğrendim. Allah başımızdan eksik etmesin, varlığı bizim için çok değerli" diye konuştu. İşte Aslı Gümüşel'in samimi itirafları...
Giriş Tarihi: 20.10.2024 06:59
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 07:04