23 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Aslı Gümüşel boşadığı eşi Metin Şen'e övgüler yağdırdı! "Allah başımızdan eksik etmesin"

Bir süre iş hayatından uzak kalan Gümüşel, kendi markasını kurduğunda da birçok zorluk yaşadı. Aslı Gümüşel, bu süreçte yaşadıklarını da şöyle anlattı: "Markamı kurarken 'Sen yapamazsın, git takıcı ol, kıyafetçi ol' dediler. Onların sesini dinlemedim. Kendi iç sesimi dinleyebilme cesaretini gösterdim. Okyanusta ters yüzmek kadar zor bir şeydi. Kısa bir süreç değildi. Bana 'Biz de girişimciyiz hiç tökezlemediniz mi?' diye soruyorlar. Bin 500 kez vazgeçmek istedim. Başarı bin 500 kez düşüp bir kez daha ayağa kalkabilmekte. Ben bunu başardım."