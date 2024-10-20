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23 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Aslı Gümüşel boşadığı eşi Metin Şen'e övgüler yağdırdı! "Allah başımızdan eksik etmesin"

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden ve Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen'in eski gelini Aslı Gümüşel, geçtiğimiz yıl Metin Şen ile 23 yıllık evliliğini bitirmişti. Boşanma sonrası ilk kez konuşan Aslı Gümüşel, "Hayatımdaki en büyük değişim boşanmaydı. Boşanmama rağmen 'İyi ki eski eşimle evlenmişim, iyi ki çocuklarımın babası olmuş' diyorum. Ondan çok şey öğrendim. Allah başımızdan eksik etmesin, varlığı bizim için çok değerli" diye konuştu. İşte Aslı Gümüşel'in samimi itirafları...

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 20.10.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 07:04
23 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Aslı Gümüşel boşadığı eşi Metin Şen’e övgüler yağdırdı! Allah başımızdan eksik etmesin

Aslı Gümüşel, cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden. Bilkent Üniversitesi mezunu olan Aslı Hanım, insanlardan uzak bir yaşam sürmek yerine sosyal medyada bir takipçi kitlesi edindi.

23 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Aslı Gümüşel boşadığı eşi Metin Şen’e övgüler yağdırdı! Allah başımızdan eksik etmesin

Alışkın olduğumuz sosyetik isimlerin dışında, insanlara daha yakın bir iletişim kurmayı seçen Gümüşel, hayatına dair her şeyi açık yüreklilikle anlatanlardan.

23 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Aslı Gümüşel boşadığı eşi Metin Şen’e övgüler yağdırdı! Allah başımızdan eksik etmesin

Sosyal medyada ve sanat dünyasında hayatın tozpembe olduğunu düşünenler var. Tabii bu düşüncede insanlara yansıtılan şeyler büyük önem taşıyor. Herkes yaşamların günde 10 dakika paylaşılan story'lerden ibaret olduğunu sanıyor.

23 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Aslı Gümüşel boşadığı eşi Metin Şen’e övgüler yağdırdı! Allah başımızdan eksik etmesin

Bu noktada Aslı Hanım, yaşamlarının hem iyi hem de zor yanlarını açıkça anlatmaktan çekinmiyor. Her kim olursa olsun herkesin hayatında birçok sorunun olduğunu, hayatın sosyal medyada gözükenden ibaret olmadığını sık sık anlatıyor.

23 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Aslı Gümüşel boşadığı eşi Metin Şen’e övgüler yağdırdı! Allah başımızdan eksik etmesin

Bir süre iş hayatından uzak kalan Gümüşel, kendi markasını kurduğunda da birçok zorluk yaşadı. Aslı Gümüşel, bu süreçte yaşadıklarını da şöyle anlattı: "Markamı kurarken 'Sen yapamazsın, git takıcı ol, kıyafetçi ol' dediler. Onların sesini dinlemedim. Kendi iç sesimi dinleyebilme cesaretini gösterdim. Okyanusta ters yüzmek kadar zor bir şeydi. Kısa bir süreç değildi. Bana 'Biz de girişimciyiz hiç tökezlemediniz mi?' diye soruyorlar. Bin 500 kez vazgeçmek istedim. Başarı bin 500 kez düşüp bir kez daha ayağa kalkabilmekte. Ben bunu başardım."

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