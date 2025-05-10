25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'i meğer evliliğe böyle ikna etmiş! Seda Sayan ilk kez açıkladı! "Zamanımı alma, beni al'

''GÖZÜMÜ AÇAR AÇMAZ OYNAMAYA BAŞLIYORUM''

Ünlü sanatçı Seda Sayan, geçen gün sabah rutinine dair yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Güne dans ederek başladığını söyleyen Sayan, ''Gözümü açar açmaz oynamaya başlıyorum'' sözleriyle enerjisini ve hayat dolu tavrını bir kez daha ortaya koydu.

Sayan, "Sabah gözümü açar açmaz oynamaya başlıyorum. Zaten hep böyle uyanıyorum; sanki hiçbir şey olmamış gibi, 'Ne oldu ki?' dercesine kalkıyorum olmazsa olmaz" dedi.