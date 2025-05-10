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25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'i meğer evliliğe böyle ikna etmiş! Seda Sayan ilk kez açıkladı! "Zamanımı alma, beni al'

Ünlü sanatçı Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile 2022 yılında nikah masasına oturmuştu. Seda Sayan'ın Çağlar Ökten'le yaptığı evlilik manşetlere bomba gibi oturmuştu. Sürekli aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştirilen Seda Sayan, eşini evliliğe nasıl ikna ettiğini açıkladı.

PINAR EFE
Giriş Tarihi: 10.05.2025 10:04 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 15:21
25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten’i meğer evliliğe böyle ikna etmiş! Seda Sayan ilk kez açıkladı! Zamanımı alma, beni al’

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, hem projeleriyle, hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer almayı başarıyor. Seda Sayan, 2022 yılında 37 yaşındaki Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi.

25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten’i meğer evliliğe böyle ikna etmiş! Seda Sayan ilk kez açıkladı! Zamanımı alma, beni al’

Geçmişte 6 kez evlenen Sayan, 7. evliliğini de Çağlar Ökten ile gerçekleştirdi. Evliliklerini dolu dizgin yaşayan çift, zaman zaman aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geliyor.

25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten’i meğer evliliğe böyle ikna etmiş! Seda Sayan ilk kez açıkladı! Zamanımı alma, beni al’

Yaptırdığı estetiklerle adeta gençlere taş çıkartan 62 yaşındaki Sayan, şimdi de evlilik itirafıyla gündem oldu.

25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten’i meğer evliliğe böyle ikna etmiş! Seda Sayan ilk kez açıkladı! Zamanımı alma, beni al’

"ZAMANIMI ALMA, BENİ AL"

Seda Sayan, "Benim kocamın aklında yoktu evlilik. Benimle evleneceksin. Yoksa yok. Zamanımı alma. beni al" dedim" sözlerini kullandı.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'i evliliğe böyle ikna etmiş! "Zamanımı alma, beni al dedim" | Video

25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten’i meğer evliliğe böyle ikna etmiş! Seda Sayan ilk kez açıkladı! Zamanımı alma, beni al’

''GÖZÜMÜ AÇAR AÇMAZ OYNAMAYA BAŞLIYORUM''

Ünlü sanatçı Seda Sayan, geçen gün sabah rutinine dair yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Güne dans ederek başladığını söyleyen Sayan, ''Gözümü açar açmaz oynamaya başlıyorum'' sözleriyle enerjisini ve hayat dolu tavrını bir kez daha ortaya koydu.

Sayan, "Sabah gözümü açar açmaz oynamaya başlıyorum. Zaten hep böyle uyanıyorum; sanki hiçbir şey olmamış gibi, 'Ne oldu ki?' dercesine kalkıyorum olmazsa olmaz" dedi.