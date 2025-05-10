Trend
Galeri
Trend Magazin
25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'i meğer evliliğe böyle ikna etmiş! Seda Sayan ilk kez açıkladı! "Zamanımı alma, beni al'
25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'i meğer evliliğe böyle ikna etmiş! Seda Sayan ilk kez açıkladı! "Zamanımı alma, beni al'
Ünlü sanatçı Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile 2022 yılında nikah masasına oturmuştu. Seda Sayan'ın Çağlar Ökten'le yaptığı evlilik manşetlere bomba gibi oturmuştu. Sürekli aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştirilen Seda Sayan, eşini evliliğe nasıl ikna ettiğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 10.05.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 15:21