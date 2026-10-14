Trend Galeri Trend Magazin 25 yaşında hayattan koparılmıştı, 30 yıl sonra adalet yerini buldu! Tupac cinayetinde sanığın cezası belli oldu!

25 yaşında hayattan koparılmıştı, 30 yıl sonra adalet yerini buldu! Tupac cinayetinde sanığın cezası belli oldu!

Hip-hop dünyasını yasa boğan 1996 yılındaki kanlı saldırının ardından Tupac Shakur cinayetinde 30 yıl sonra karar çıktı. Efsanevi rapçinin öldürülmesini organize etmekten suçlu bulunan, "Keffe D" lakaplı eski çete lideri Duane Keith Davis'in cezası Las Vegas'ta görülen davada açıklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Giriş Tarihi: 14.10.2026 13:23 Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 13:43
25 yaşında hayattan koparılmıştı, 30 yıl sonra adalet yerini buldu! Tupac cinayetinde sanığın cezası belli oldu!

ABD'li rapçi Tupac Shakur'un 1996'da öldürülmesini organize etmekten suçlu bulunan eski çete elebaşı Duane Keith Davis, 40 yıldan müebbete kadar hapis cezasına çarptırıldı.

25 yaşında hayattan koparılmıştı, 30 yıl sonra adalet yerini buldu! Tupac cinayetinde sanığın cezası belli oldu!

Las Vegas kentinde görülen davanın duruşmasında Yargıç Carli Kierny, "Keffe D" lakaplı Davis hakkındaki kararını açıkladı.

25 yaşında hayattan koparılmıştı, 30 yıl sonra adalet yerini buldu! Tupac cinayetinde sanığın cezası belli oldu!

Kierny, "South Side Compton Crips" çetesinin eski elebaşı Davis'e, Shakur'un cinayetini organize etmesi ve ölümcül silah kullanarak birinci derece cinayet işlemekten suçlu bulunması nedeniyle 40 yıldan müebbete kadar hapis cezası verdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
25 yaşında hayattan koparılmıştı, 30 yıl sonra adalet yerini buldu! Tupac cinayetinde sanığın cezası belli oldu!

Clark County Bölge Savcısı Steve Wolfson da başka kişilere suçlama yöneltmek için yeterli delil bulunmadığını ancak yeni bilgilerin ortaya çıkması halinde ek suçlamaların değerlendirilebileceğini belirtti.

25 yaşında hayattan koparılmıştı, 30 yıl sonra adalet yerini buldu! Tupac cinayetinde sanığın cezası belli oldu!

Wolfson, yaklaşık 30 yıldır süren davanın Shakur'un ailesine bir nebze olsun huzur getirmesini umduklarını ifade ederek aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, adalet arayışlarının süreceğini kaydetti.

25 yaşında hayattan koparılmıştı, 30 yıl sonra adalet yerini buldu! Tupac cinayetinde sanığın cezası belli oldu!

Öte yandan Davis'in avukatı, mahkumiyet kararına itiraz edeceklerini belirtti. 63 yaşındaki Davis'e verilen ceza, tutuklu kaldığı süre dikkate alınsa bile şartlı tahliye hakkını en erken 100 yaşına geldiğinde elde edebileceği anlamına geliyor.

25 yaşında hayattan koparılmıştı, 30 yıl sonra adalet yerini buldu! Tupac cinayetinde sanığın cezası belli oldu!

CİNAYET YAKLAŞIK 30 YILDIR ÇÖZÜLEMEMİŞTİ

Hip-hop dünyasının ünlü isimlerinden Tupac Shakur, 7 Eylül 1996'da içinde bulunduğu aracın yanına yaklaşan başka bir araçtan açılan ateş sonucu yaralanmıştı. Saldırı sırasında 25 yaşında olan Shakur, 6 gün sonra hayatını kaybetmişti.

25 yaşında hayattan koparılmıştı, 30 yıl sonra adalet yerini buldu! Tupac cinayetinde sanığın cezası belli oldu!

Shakur'un öldürülmesiyle bağlantılı olarak Davis, 2023'te gözaltına alınmıştı. Savcılar cinayete ilişkin hazırladıkları iddianame kapsamında, Davis'in Shakur'u öldüren silahı ateşleyen kişi olmadığını ancak saldırıyı "intikam amacıyla" planladığını ve cinayette kullanılan silahı temin ettiğini savunmuştu.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör