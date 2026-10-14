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25 yaşında hayattan koparılmıştı, 30 yıl sonra adalet yerini buldu! Tupac cinayetinde sanığın cezası belli oldu!
25 yaşında hayattan koparılmıştı, 30 yıl sonra adalet yerini buldu! Tupac cinayetinde sanığın cezası belli oldu!
Hip-hop dünyasını yasa boğan 1996 yılındaki kanlı saldırının ardından Tupac Shakur cinayetinde 30 yıl sonra karar çıktı. Efsanevi rapçinin öldürülmesini organize etmekten suçlu bulunan, "Keffe D" lakaplı eski çete lideri Duane Keith Davis'in cezası Las Vegas'ta görülen davada açıklandı.
Giriş Tarihi: 14.10.2026 13:23
Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 13:43