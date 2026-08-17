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25 yıl yanında çalıştığı Berna Laçin'in gerçek yüzünü GÜNAYDIN'a anlattı! "Ona iki cihanda hakkımı helal etmeyeceğim"

Osman Ersözlü isimli vatandaş, 25 yıl yanında çalıştığı Berna Laçin'in sosyal medyada 'hak, hukuk, adalet' sloganları atarken özel hayatındaki gerçek yüzünü GÜNAYDIN'a anlattı: "Bugüne kadar benim gibi yerli yabancı 26 kişiyi yanında çalıştırdı. Hiçbirine çıkış parası vermeyip herkesi mağdur etti"

GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 17.08.2026 06:41 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 06:42
25 yıl yanında çalıştığı Berna Laçin’in gerçek yüzünü GÜNAYDIN’a anlattı! Ona iki cihanda hakkımı helal etmeyeceğim

GÜNAYDIN, Osman Ersözlü'nün, eski patronu Berna Laçin tarafından haksız yere kapı önüne konulduğunu '25 yıl yanında çalıştım, hakkımı vermeden kovdu' manşetiyle duyurmuştu.

25 yıl yanında çalıştığı Berna Laçin’in gerçek yüzünü GÜNAYDIN’a anlattı! Ona iki cihanda hakkımı helal etmeyeceğim

Ersözlü, haberin ardından GÜNAYDIN'a konuştu. Mağdur çalışan "Bugüne kadar yanında 26 kişiyi çalıştırdı ve hiçbirine de hakkını vermedi. Ona iki cihanda hakkımı helal etmeyeceğim" dedi.

25 yıl yanında çalıştığı Berna Laçin’in gerçek yüzünü GÜNAYDIN’a anlattı! Ona iki cihanda hakkımı helal etmeyeceğim

'HASTANEYE YATINCA BENİ KOVDU'
Osman Ersözlü, "11 Kasım 2025 tarihinde Göztepe Hastanesi'ne yattım. Ertesi gün işime son verdi. Anladım kibirlisin ama nerede insanlık?

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25 yıl yanında çalıştığı Berna Laçin’in gerçek yüzünü GÜNAYDIN’a anlattı! Ona iki cihanda hakkımı helal etmeyeceğim

Halbuki kendisi hastaneye düştüğünde ben yanındaydım. Anlatacak çok şey var ama susuyorum.

25 yıl yanında çalıştığı Berna Laçin’in gerçek yüzünü GÜNAYDIN’a anlattı! Ona iki cihanda hakkımı helal etmeyeceğim

İnsanın biraz vicdanı olur. Haksızlık yapan gece uyuyamaz. O nasıl uyuyor, çok merak ediyorum.

25 yıl yanında çalıştığı Berna Laçin’in gerçek yüzünü GÜNAYDIN’a anlattı! Ona iki cihanda hakkımı helal etmeyeceğim

Bu arada onun için cebimden yaptığım harcamaları bile geri ödemedi" dedi.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör