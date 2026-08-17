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25 yıl yanında çalıştığı Berna Laçin'in gerçek yüzünü GÜNAYDIN'a anlattı! 'Ona iki cihanda hakkımı helal etmeyeceğim'
25 yıl yanında çalıştığı Berna Laçin'in gerçek yüzünü GÜNAYDIN'a anlattı! "Ona iki cihanda hakkımı helal etmeyeceğim"
Osman Ersözlü isimli vatandaş, 25 yıl yanında çalıştığı Berna Laçin'in sosyal medyada 'hak, hukuk, adalet' sloganları atarken özel hayatındaki gerçek yüzünü GÜNAYDIN'a anlattı: "Bugüne kadar benim gibi yerli yabancı 26 kişiyi yanında çalıştırdı. Hiçbirine çıkış parası vermeyip herkesi mağdur etti"
Giriş Tarihi: 17.08.2026 06:41
Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 06:42