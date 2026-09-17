Trend Galeri Trend Magazin 25 yıllık aşklarını böyle kutladılar! Zafer Algöz ve Lale Algöz’den romantik paylaşım!

25 yıllık aşklarını böyle kutladılar! Zafer Algöz ve Lale Algöz’den romantik paylaşım!

Ünlü oyuncu Zafer Algöz, eşi Lale Algöz ile 25. evlilik yıl dönümünü romantik bir paylaşımla kutladı. Çift, yıllara meydan okuyan birliktelikleriyle mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 17.09.2026 15:29 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 15:38
25 yıllık aşklarını böyle kutladılar! Zafer Algöz ve Lale Algöz’den romantik paylaşım!

Ünlü oyuncu Zafer Algöz, eşi Lale Algöz ile 25. evlilik yıl dönümünü romantik bir paylaşımla kutladı.

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Birlikte geçirdikleri yıllardan özel bir kareyi takipçileriyle paylaşan Algöz, sevgisini bir kez daha dile getirdi.

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Çiftin yıl dönümü paylaşımı kısa sürede dikkat çekerken, takipçilerinden de çok sayıda tebrik mesajı geldi.

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NAZAN KESAL-ERCAN KESAL

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HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

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ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

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IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

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ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

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TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

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NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

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HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

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HİRA KOYUNCUOĞLU - BARAN SULHAN

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ZEYNEP BASTIK- SERKAY TÜTÜNCÜ

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FERİT KAYA-YASEMİN CEREN

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OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

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DUA LİPA-CALLUM TURNER

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NAZLI BULUM- DORUK KAYA

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GÖKÇE DİNÇER- ARAS YILDIRAN

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CEYDA DÜVENCİ-GÜÇLÜ METE

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ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU

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HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR

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ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

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MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

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YUNUS BÜLBÜL- NESLİHAN MUTLU

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ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN