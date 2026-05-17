26 Şubat’ta anne olmuştu! Begüm Öner’in kızına döktüğü o satırlar duygulandırdı...

Ünlü oyuncu Begüm Öner ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Ceyhun Fersoy, 2015 yılında birlikte rol aldıkları dizide başlayan aşklarını evlilikle taçlandırmıştı. HAMİLELİK HABERİNİ BÖYLE VERMİŞLERDİ! Sosyal medya hesaplarından yayınladıkları video ile anne-baba olacaklarını duyuran Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, evliliklerinin 10. yılında bu müjdeli gelişmeyi paylaşarak sevenlerine sürpriz yapmıştı. Ceyhun Fersoy'la Begüm Öner'den müjdeli haber | Video CİNSİYETİNİ AÇIKLAMIŞLARDI! Ünlü çift kız bebek müjdesi vermişti. Cinsiyeti öğrendikten sonra şaşkınlıklarını gizleyemeyen Öner ve Fersoy, tatlı anlara imza atmıştı. 3 aylık hamile Begüm Öner eşi Ceyhun Fersoy'la bebeklerinin cinsiyetini paylaştı | Video 'HAYATIMIZIN EN GÜZEL MERHABASI' Anne olmaya gün sayan Begüm Öner müjdeli haberi vermişti. Güzel oyuncu sosyal medya hesabında kızının doğduğunu açıklamıştı. Öner, eşi Ceyhun Fersoy ile birlikte kızlarına 'Karya' adını verdiklerini söyleyerek, mutluluğunu 'Hayatımızın en güzel merhabası' sözleriyle paylaşmıştı. 26 Şubat'ta kızları Karya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olan Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy'dan aile pozu gelmişti. İkili, mutlu aile pozuyla kalpleri eritmişti. 'HAYAT BAZEN ÇOK ACIMASIZ DAVRANSA DA...' Geçtiğimiz şubat ayında ilk kez anne olan ünlü oyuncu Begüm Öner, kızıyla yeni bir paylaşım yaptı. Çiçeği burnunda anne, kızıyla el ele tutuştuğu o duygusal kareye şu notu düştü: 'Hayat bazen çok acımasız davransa da senin elini tutmak her zaman büyük güç bana kızım' Güzel oyuncunun kızından aldığı gücü dile getirdiği bu içten paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. 'BEBEĞİMİZİ BIRAKMAK ÇOK ZOR OLDU!' Begüm Öner geçen günde eşi eşi Ceyhun Fersoy'un tiyatro oyununu izlemeye gitmişti. Öner, iki aylık bebeğini bırakmanın zorluğundan bahsederek, 'Daha önce bir kez daha bebeğimizi bırakmıştım. Yine bir etkinlik nedeniyle sonrasında da koşarak eve gitmiştim. Şimdi böyle çok zor çıktım. Gelmesem olmaz dedim. Eşim burada sonuçta geldiğim için çok mutluyum' demişti. 'BANA DAHA ÇOK BENZİYOR AMA...' Ayrıca Öner bebeğin kime benzediği sorusuna ise, 'Yani bana daha çok benzetiyorlar. Ama bence ikimize de benziyor' ifadelerini kullanmıştı. ANNE- BABA OLACAKLARINI BÖYLE ÖĞRENMİŞLER... Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy çifti, geçen günlerde de bir YouTube programında hamilelik haberini nasıl aldıklarını açıklamışlardı. 'HİÇ İHTİMAL VERMİYORDUM' Öner ilk olarak kan testi yaptırmaya gittiklerini söylerken, eşi Ceyhun Fersoy ise o sırada böyle bir ihtimali hiç düşünmediklerini ifade etti. Öner daha sonra eşini destekleyerek, 'Ben hiç ihtimal vermiyorum' sözleriyle yaşadıklarını şöyle anlattı: Sonucun bir anda kendisine geldiğini, o sırada Ceyhun'la görüntülü konuşmanın açık olduğunu, koridorda eşine el kol hareketleri yaptığını ve inanılmaz derecede titrediğini söyledi. Fersoy ise eşinin o halini ve gözlerinin dolduğunu görünce endişelendiğini belirterek, 'Ya çok kötü bir haber aldık galiba dedim' sözleriyle o an yaşadığı kaygıyı anlattı. Öner'in daha sonra el kol hareketleriyle hamile olduğunu anlatmasının ardından Fersoy'un oturduğu koltuktan yere düştüğünü söylemesi herkesi kahkahaya boğdu. Öte yandan Öner'in hamileliği boyunca en büyük destekçilerinden biri de eşi Ceyhun Fersoy oldu. Fersoy da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla eşinin yanında olduğunu gösteriyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri... FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK İDO TATLISES-YASEMİN ŞEFKATLİ BEREN SAAT- KENAN DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ FEDON VE EŞİ