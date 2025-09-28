3 aylık hamile Begüm Öner eşi Ceyhun Fersoy'la bebeklerinin cinsiyetini paylaştı | Video
Birkaç hafta önce bebek müjdesi veren ünlü oyuncu Begüm Öner ve eşi Ceyhun Fersoy, sosyal medyadan yaptıkları paylaşım ile hayranlarını sevince boğdu. Çift gözyaşları eşliğinde merakla beklenen bebeklerinin cinsiyetini ilk kez takipçileriyle paylaştı.
