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27 yaşında hayatını kaybeden Presley Gerber'in son günleri ortaya çıktı: Rehabilitasyona girdikten saatler sonra neden vefat etti?
27 yaşında hayatını kaybeden Presley Gerber'in son günleri ortaya çıktı: Rehabilitasyona girdikten saatler sonra neden vefat etti?
Dünyaca ünlü model Cindy Crawford, 27 yaşındaki oğlu Presley Gerber'in vefatıyla derin bir acı yaşadı. Ardında pek çok soru işareti ile hayata gözlerini yuman Presley Gerber'ın son günlerine dair detaylar ortaya çıkarken rehabilitasyon merkezinde nasıl vefat ettiği merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 25.09.2026 14:58
Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 15:05