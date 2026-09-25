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27 yaşında hayatını kaybeden Presley Gerber'in son günleri ortaya çıktı: Rehabilitasyona girdikten saatler sonra neden vefat etti?

Dünyaca ünlü model Cindy Crawford, 27 yaşındaki oğlu Presley Gerber'in vefatıyla derin bir acı yaşadı. Ardında pek çok soru işareti ile hayata gözlerini yuman Presley Gerber'ın son günlerine dair detaylar ortaya çıkarken rehabilitasyon merkezinde nasıl vefat ettiği merak konusu oldu.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 25.09.2026 14:58 Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 15:05
27 yaşında hayatını kaybeden Presley Gerber’in son günleri ortaya çıktı: Rehabilitasyona girdikten saatler sonra neden vefat etti?
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Dünyaca ünlü süper model Cindy Crawford ve iş insanı Rande Gerber'ın 27 yaşındaki oğlu Presley Gerber hayatını kaybetti.

27 yaşında hayatını kaybeden Presley Gerber’in son günleri ortaya çıktı: Rehabilitasyona girdikten saatler sonra neden vefat etti?

Magazin sitesi TMZ'nin aktardığı ve Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu tarafından doğrulanan habere göre genç model, kaldığı bir rehabilitasyon merkezinde yaşamını yitirdi.

27 yaşında hayatını kaybeden Presley Gerber’in son günleri ortaya çıktı: Rehabilitasyona girdikten saatler sonra neden vefat etti?

15 yaşında adım attığı moda dünyasında dev markaların kampanyalarında boy gösteren Presley Gerber, uzun süredir ruh sağlığı sorunları ve madde bağımlılığı ile mücadele ediyordu.

27 yaşında hayatını kaybeden Presley Gerber’in son günleri ortaya çıktı: Rehabilitasyona girdikten saatler sonra neden vefat etti?

Aile adına açıklama yapan basın sözcüsü bu acı dönemde mahremiyet talebinde bulundu.

27 yaşında hayatını kaybeden Presley Gerber’in son günleri ortaya çıktı: Rehabilitasyona girdikten saatler sonra neden vefat etti?

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan genç model; gece terörü, panik atak ve bağımlılık tedavisi gördüğünü belirterek yaşadığı süreci takipçileriyle dürüstçe paylaşmıştı.

27 yaşında hayatını kaybeden Presley Gerber’in son günleri ortaya çıktı: Rehabilitasyona girdikten saatler sonra neden vefat etti?

CİNDY CRAWFORD'IN OĞLU PRESLEY GERBER'İN ÖLÜMÜNE DAİR ŞÜPHELER

Cindy Crawford ve Rande Gerber'in 27 yaşında hayatını kaybeden oğlu Presley Gerber, geride pek çok soru işareti bıraktı. Aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybettiği düşünülen gencin son günlerine dair detaylar ortaya çıkarken, rehabilitasyon merkezinde nasıl öldüğü merak konusu oldu.

27 yaşında hayatını kaybeden Presley Gerber’in son günleri ortaya çıktı: Rehabilitasyona girdikten saatler sonra neden vefat etti?

Presley, bu yılın başlarında sosyal medya videolarında içtenlikle konuşarak, yıllarca süren uyuşturucu bağımlılığının ardından "Kendimi yeniden bulmaya başladım" itirafında bulunmuştu. Ancak Presley için işler son dönemde tersine dönmeye başlamış gibi görünüyordu.

27 yaşında hayatını kaybeden Presley Gerber’in son günleri ortaya çıktı: Rehabilitasyona girdikten saatler sonra neden vefat etti?

REHABİLİTASYONA GİRMESİNDEN SAATLER SONRA ÖLDÜ

Son üç ayda yavaş yavaş kontrolünü kaybeden gencin bağımlılık konusunda daha da kötü bir sarmala girdiği ve bu sürecin onu, ani ölüme götürdüğü öğrenildi.

27 yaşında hayatını kaybeden Presley Gerber’in son günleri ortaya çıktı: Rehabilitasyona girdikten saatler sonra neden vefat etti?

Basına konuşan, Cindy Crawford'a yakın bir kaynağa göre, Presley son zamanlarda çok zayıf, çökük görünüyordu ve bazen mantıklı konuşmakta zorlanıyordu. Özellikle hayatının son ayında işler çok kötüye gidince, cumartesi günü Santa Monica'da bir rehabilitasyon merkezine yattı ve sadece saatler sonra aşırı dozdan hayatını kaybetti.

27 yaşında hayatını kaybeden Presley Gerber’in son günleri ortaya çıktı: Rehabilitasyona girdikten saatler sonra neden vefat etti?

"ZAYIF VE ÇÖKÜK HALDEYDİ"

"Presley rehabilitasyona gitmeden önce uyuşturucu kullanıyordu. Bu yüzden rehabilitasyona girdi, çünkü bu alışkanlığından kurtulamıyordu" diyen kaynak, "Hastaneye yatırılmadan önce çok kötü görünüyordu. Gerçekten zayıf ve solgundu, yüzü çökmüş gibiydi ve ölümünden önceki haftalarda depresyondaydı. Ayrıca gergin ve zaman zaman mantıksız konuşuyordu" diye ekledi.

27 yaşında hayatını kaybeden Presley Gerber’in son günleri ortaya çıktı: Rehabilitasyona girdikten saatler sonra neden vefat etti?

"Uyuşturucu bağımlısı bakışları vardı ama ne kullandığını kimse kesin olarak bilmiyordu. Uyuşturucu bağımlıları genellikle gerçeği söylemezler" diyen kaynak, "Artık eskiden olduğu gibi bir kapak çocuğu değildi" diye ekledi. Presley Gerber, tıpkı 25 yaşındaki kız kardeşi Kaia Gerber gibi, annesinin izinden giderek model olmuştu.

27 yaşında hayatını kaybeden Presley Gerber’in son günleri ortaya çıktı: Rehabilitasyona girdikten saatler sonra neden vefat etti?

"AİLESİ SERVET HARCADI"

Daha önce birçok kez rehabilitasyona giren Presley, rehabilitasyonun işe yaramadığını çok açık bir şekilde dile getiriyordu. Hatta bir defasında, rehabilitasyonun yüzde 98 başarısızlık oranına sahip olduğunu söylemişti. 60 yaşındaki annesi Cindy Crawford ve 64 yaşındaki babası Rande Gerber, oğullarının yardım alması için çok istekliydiler.

27 yaşında hayatını kaybeden Presley Gerber’in son günleri ortaya çıktı: Rehabilitasyona girdikten saatler sonra neden vefat etti?

"Anne ve babası, uyuşturucu kullandığını bildikleri için onu rehabilitasyona gönderdiler" diyen kaynak, "Ondan vazgeçmeyeceklerdi, bu yüzden başka bir rehabilitasyon merkezini denediler, çok umutluydular. Sürekli rehabilitasyona girip çıkıyordu, onu düzeltmek için bir servet harcadılar" ifadesini kullandı.

27 yaşında hayatını kaybeden Presley Gerber’in son günleri ortaya çıktı: Rehabilitasyona girdikten saatler sonra neden vefat etti?

"KİMSE EBEVEYNLERİNİ SUÇLAYAMAZ"

Aileye yakın kaynak, "Onlar helikopter ebeveynler, aşırı ilgili ve her şeye hakimdiler, bu konuda hiçbir hata yapmadılar. İyileşmesi için sürekli çabaladılar. Kimse onları suçlayamaz" dedi. "En büyük korkuları, kötü bir ilaç karışımı alıp ölmesiydi" diyen kaynak, "Onu hayatta tutmak için mücadele ediyorlardı" diye ekledi.

27 yaşında hayatını kaybeden Presley Gerber’in son günleri ortaya çıktı: Rehabilitasyona girdikten saatler sonra neden vefat etti?

REHABİLİTASYON MERKEZİNDE NE OLDU?

Presley Gerber'in ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Ancak aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybettiği düşünülüyor. Şimdi akıllardaki soru, onu kurtarması gereken bir yerde, rehabilitasyon merkezinde nasıl öldüğü. Presley'nin merkeze gizlice uyuşturucu sokmuş olabileceği tahmin ediliyor.

27 yaşında hayatını kaybeden Presley Gerber’in son günleri ortaya çıktı: Rehabilitasyona girdikten saatler sonra neden vefat etti?

Kız kardeşi Kaia Gerber ise daha önce Vogue dergisine verdiği bir demette, ağabeyinin yaşadığı rahatsızlıkların tüm aileyi sarsıp eşitlediğini ifade etmişti. Ailesinin geçmişte bu sorunları gizlemeye çalıştığını ancak ağabeyinin mücadelesini açıkça yaşama cesaretini desteklediğini belirten Kaia, bu durumun aile içi dengeleri derinden etkilediğini dile getirmişti.

27 yaşında hayatını kaybeden Presley Gerber’in son günleri ortaya çıktı: Rehabilitasyona girdikten saatler sonra neden vefat etti?

GERİYE UNUTULMAZ ÇOCUKLUK ANILARI KALDI

Acı haberin ardından sosyal medyada ve basında, Cindy Crawford'ın çocuklarıyla birlikte çekildiği nostaljik fotoğraflar yeniden gündeme geldi. Anne ve oğulun geçmiş yıllara ait mutlu anlarını yansıtan çocukluk kareleri, izleyenlerin yüreğini burktu.

27 yaşında hayatını kaybeden Presley Gerber’in son günleri ortaya çıktı: Rehabilitasyona girdikten saatler sonra neden vefat etti?

Podyumların efsane isminin hafızalarda kalan bu güzel anıları, yaşanan büyük kaybın ardından derin bir burukluk bıraktı.

27 yaşında hayatını kaybeden Presley Gerber’in son günleri ortaya çıktı: Rehabilitasyona girdikten saatler sonra neden vefat etti?

Dünyanın dört bir yanından gelen taziye mesajlarıyla sevenleri, bu zor süreçte acılı anneye destek olmaya devam ediyor.

27 yaşında hayatını kaybeden Presley Gerber’in son günleri ortaya çıktı: Rehabilitasyona girdikten saatler sonra neden vefat etti?

Cindy Crawford'ın yaşadığı bu acı kayıp, geçmişte benzer bir kederle sarsılan Türk ünlüleri de akıllara getirdi. Tıpkı dünyaca ünlü model gibi, hayatının en ağır evlat acısıyla yüzleşmek zorunda kalan pek çok ünlü isim bulunuyor.

27 yaşında hayatını kaybeden Presley Gerber’in son günleri ortaya çıktı: Rehabilitasyona girdikten saatler sonra neden vefat etti?

EBRU ŞALLI

Bir dönemin en ünlü mankenlerinden olan Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki oğlu Pars, 2020 yılında 4 yıldır savaştığı lenfoma kanserine yenik düşerek hayatını kaybetmişti.

27 yaşında hayatını kaybeden Presley Gerber’in son günleri ortaya çıktı: Rehabilitasyona girdikten saatler sonra neden vefat etti?

EGE KÖKENLİ

Anne olmak için gün sayan güzel oyuncu Ege Kökenli, yaşadığı büyük acıyla sevenlerini derinden üzmüştü.

27 yaşında hayatını kaybeden Presley Gerber’in son günleri ortaya çıktı: Rehabilitasyona girdikten saatler sonra neden vefat etti?

Hamileliğinin 22. haftasında, 22 Mayıs 2025'te henüz 5 aylık bebeğini kaybeden ünlü oyuncu, uzun süre gözlerden uzak bir süreç geçirmişti.

27 yaşında hayatını kaybeden Presley Gerber’in son günleri ortaya çıktı: Rehabilitasyona girdikten saatler sonra neden vefat etti?

CİHAT TAMER

Türk tiyatro ve sinemasının 81 yaşındaki usta ismi Cihat Tamer 57 yaşındaki oğlunu kaybetmişti.

27 yaşında hayatını kaybeden Presley Gerber’in son günleri ortaya çıktı: Rehabilitasyona girdikten saatler sonra neden vefat etti?

Atilla Tamer bir süredir kanser ile mücadele ediyordu.