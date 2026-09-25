27 yaşında hayatını kaybeden Presley Gerber’in son günleri ortaya çıktı: Rehabilitasyona girdikten saatler sonra neden vefat etti?

"KİMSE EBEVEYNLERİNİ SUÇLAYAMAZ"

Aileye yakın kaynak, "Onlar helikopter ebeveynler, aşırı ilgili ve her şeye hakimdiler, bu konuda hiçbir hata yapmadılar. İyileşmesi için sürekli çabaladılar. Kimse onları suçlayamaz" dedi. "En büyük korkuları, kötü bir ilaç karışımı alıp ölmesiydi" diyen kaynak, "Onu hayatta tutmak için mücadele ediyorlardı" diye ekledi.