27 yaşında veda etmişti! İbrahim Yıldız’ın ablasından yürek yakan paylaşım: "Bir esinti geçiyor..."

"YÜZÜNDE GÜLÜMSE VARDI"

İlk hapşırdığın anı hatırlıyorum, hemşireleri nasıl çağırmıştım mutluluktan uçmuştuk; parmaklarını oynatışını... Bir gün bana bakman için sabaha kadar konuştum, dua ettim; sabahında sadece gözlerinle değil, başınla beraber çevirdin. O an için binlerce kez şükretsem az. Ne günlerimiz geçti; arkadaşların, akrabaların, seni tanıyan tanımayan kimse yalnız bırakmadı seni. Ne dua organizasyonları oldu oğlum, muhteşemdi.

7 ay sonunda Ramazan'ın bir cuma günü iftar vaktini bekledin melek olmak için; bunun için sonsuz şükürler olsun. Şehadet parmağın havadaydı, yüzünde gülümseme vardı; yerin cennet olsun. Düğün gibiydi, herkes yanındaydı. 27 yaşında bir gencin böylesine sevilmesiyle onurlandık, ağladık; sevindik, ağladık; üzüldük, ağladık ama güzel bir yerde olduğuna inancımız sonsuz ve tesellimiz büyük.