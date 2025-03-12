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29 yıllık evlilik bitiyor! Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! Bot kazasında ölümden dönmüşlerdi...

İş insanı Vuslat Doğan Sabancı, eşi Ali Sabancı ve çocuklarıyla gittiği Yunanistan tatilinde geçirdiği bot kazasının ardından ölümden dönmüşlerdi. Çiftten Vuslat Doğan Sabancı, eski görünümüne kavuşabilmek için ardı ardına birden fazla operasyon geçirmişti. Her şey tam yoluna girecekken 29 yıllık evli çiftten şaşırtan haber geldi. Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor. Hatta mahkemeye başvurup boşanmak için resmi süreci başlattıkları da dedikodular arasında dolaşıyor. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt konuyu köşesine taşıdı.

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 12.03.2025 06:21 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 06:43
29 yıllık evlilik bitiyor! Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! Bot kazasında ölümden dönmüşlerdi...

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında ailesi ile birlikte Leros Adası'na giderken kendi kullandığı botla kayalıklara çarpan iş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ölümden dönmüştü.

29 yıllık evlilik bitiyor! Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! Bot kazasında ölümden dönmüşlerdi...

Korkunç kazanın ardından yüzü parçalanan Vuslat Doğan Sabancı ardı ardına 3 estetik operasyon Ali Sabancı ise 11 ameliyat geçirdi. Zor günleri geride bırakan çiftin 29 yıllık evliliği çatırdadı.

29 yıllık evlilik bitiyor! Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! Bot kazasında ölümden dönmüşlerdi...

Önceki gün sosyete ve iş dünyasını sarsacak bomba bir dedikodu kulağıma geldi. Sosyeteden birkaç farklı kişiden aldığım bilgilere göre, Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı ayrılmış! Evet, yanlış okumadınız.

29 yıllık evlilik bitiyor! Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! Bot kazasında ölümden dönmüşlerdi...

1996 yılında evlenen, Sabancı Ailesi'nden Ali Bey ile Doğan Ailesi'nin kızı Vuslat Hanım'ın evliliği, -resmen olmasa da- sona ermiş. Evlerini ayıran çift bir süredir ayrı yaşıyormuş.

29 yıllık evlilik bitiyor! Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! Bot kazasında ölümden dönmüşlerdi...

Hatta mahkemeye başvurup boşanmak için resmi süreci başlattıkları da dedikodular arasında dolaşıyor.

Bu arada ben, Kasım 2023'te, çiftin aralarının bozuk olduğunu, tedavi gören Vuslat Doğan Sabancı'nın eşi Ali Bey ile görüşmek istemediğini yazmıştım.