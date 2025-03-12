29 yıllık evlilik bitiyor! Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! Bot kazasında ölümden dönmüşlerdi...

Hatta mahkemeye başvurup boşanmak için resmi süreci başlattıkları da dedikodular arasında dolaşıyor.

Bu arada ben, Kasım 2023'te, çiftin aralarının bozuk olduğunu, tedavi gören Vuslat Doğan Sabancı'nın eşi Ali Bey ile görüşmek istemediğini yazmıştım.