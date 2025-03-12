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29 yıllık evlilik bitiyor! Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! Bot kazasında ölümden dönmüşlerdi...
29 yıllık evlilik bitiyor! Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! Bot kazasında ölümden dönmüşlerdi...
İş insanı Vuslat Doğan Sabancı, eşi Ali Sabancı ve çocuklarıyla gittiği Yunanistan tatilinde geçirdiği bot kazasının ardından ölümden dönmüşlerdi. Çiftten Vuslat Doğan Sabancı, eski görünümüne kavuşabilmek için ardı ardına birden fazla operasyon geçirmişti. Her şey tam yoluna girecekken 29 yıllık evli çiftten şaşırtan haber geldi. Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor. Hatta mahkemeye başvurup boşanmak için resmi süreci başlattıkları da dedikodular arasında dolaşıyor. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt konuyu köşesine taşıdı.
Giriş Tarihi: 12.03.2025 06:21
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 06:43