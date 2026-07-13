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“3 ay evden çıkmam” demişti! Gupse Özay kendi açıklamasını böyle tiye aldı...

"Sosyalleşmek bütün enerjimi tüketiyor" açıklamasıyla uzun süre gündemden düşmeyen Gupse Özay, çıktığı arkadaş buluşmasında kendi sözlerini böyle tiye aldı.

Giriş Tarihi: 13.07.2026 08:59 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 09:02
3 ay evden çıkmam demişti! Gupse Özay kendi açıklamasını böyle tiye aldı...

Oyuncu Gupse Özay, 2020 yılında meslektaşı Barış Arduç ile sessiz sedasız bir törenle hayatını birleştirdi.

3 ay evden çıkmam demişti! Gupse Özay kendi açıklamasını böyle tiye aldı...

Çift, 2022 yılında da kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

3 ay evden çıkmam demişti! Gupse Özay kendi açıklamasını böyle tiye aldı...

Mutlu evliliğiyle dikkat çeken oyuncu Gupse Özay, katıldığı programda hem kariyeri hem de özel yaşamına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

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3 ay evden çıkmam demişti! Gupse Özay kendi açıklamasını böyle tiye aldı...

Gupse Özay, esprili kişiliği nedeniyle insanların kendisi hakkında yanlış bir izlenime kapıldığını söylemişti. Dışarıdan göründüğünden çok daha disiplinli biri olduğunu belirten Özay, bu yönünü görenlerin şaşkınlığını yüz ifadelerinden anlayabildiğini ifade etmişti.

"ÇOK ŞEYTANIM"

Özay, "Beni tanımayan insanlar uzaktan gördüklerinde, komiklik yaptığımdan dolayı beni 'saf' zannedebilirler. Aslında çok şeytanım; her yol yapılır, her şey ayarlanabilir, ikna edilebilir gibi duruyorum ama mesela şunu fark ettim; disiplinli tarafımı gördüklerinde şoka uğradıklarını yüzlerinden okuyabiliyorum" demişti.

3 ay evden çıkmam demişti! Gupse Özay kendi açıklamasını böyle tiye aldı...

SOSYALLEŞMEK ENERJİSİNİ TÜKETİYOR

Kalabalık ortamlarda bulunmanın kendisini yıprattığını söyleyen Gupse Özay, eşi Barış Arduç'a dışarı çıktıkları günlerin ardından uzun süre evden çıkmak istemediğini anlatmıştı. Sosyalleşmenin enerjisini tükettiğini belirten Özay, insanlarla sohbet ederken çoğu zaman onların dertlerini dinlediğini ve bunun kendisini fazlasıyla yorduğunu ifade etmişti.

Özay, "Sosyalleşmek benim bütün enerjimi tüketiyor. Evden çıkınca her insanla konuşmam gerekecek, dert dinleyeceğim. Herkes de çok dertli" sözlerini kullanmıştı.

3 ay evden çıkmam demişti! Gupse Özay kendi açıklamasını böyle tiye aldı...

"ARTIK 3 AY EVDEN ÇIKMAM"

Son olarak önceki gün oyuncu arkadaşlarıyla buluşan Özay, "Artık 3 ay evden çıkmam" diyerek kendi açıklamasına gönderme yaptı.

3 ay evden çıkmam demişti! Gupse Özay kendi açıklamasını böyle tiye aldı...

DÜNYA STARINA TÜRK İŞİ "ELTİ" GÖNDERMESİ ÇOK KONUŞULMUŞTU!

Öte yandan Dua Lipa ve Callum Turner'ın bu sürpriz evliliği dünya basınında geniş yankı uyandırırken, haberin yankıları Türkiye'deki ünlü isimlere de ulaşmıştı. Dünya yıldızının evlilik kareleri sosyal medyada hızla yayılırken, düğün pozundaki bir detay, başarılı oyuncu Gupse Özay'ın dikkatinden kaçmamıştı. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın duvağının içinde eşinin de yer aldığı o romantik ve ikonik kare, ünlü oyuncunun arşivini akıllara getirmişti.

3 ay evden çıkmam demişti! Gupse Özay kendi açıklamasını böyle tiye aldı...

"KISKANÇLIK AMA BU"

Sosyal medya hesabından eğlenceli bir paylaşıma imza atan Gupse Özay, Dua Lipa ve Callum Turner çiftinin bu pozunu, başrolünde yer aldığı "Eltilerin Savaşı" filmindeki bir sahneyle yan yana koymuştu. Filmde eltisiyle rekabet halindeki karakterinin, eşiyle duvak altında verdiği benzer pozu hatırlatan ünlü oyuncu, iki kare arasındaki şaşırtıcı benzerliği gözler önüne sermişti. Ünlü oyuncu bu eğlenceli paylaşımının altına ise, "Kıskançlık ama bu" notunu düşmüştü.

3 ay evden çıkmam demişti! Gupse Özay kendi açıklamasını böyle tiye aldı...

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler…

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

3 ay evden çıkmam demişti! Gupse Özay kendi açıklamasını böyle tiye aldı...

MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

3 ay evden çıkmam demişti! Gupse Özay kendi açıklamasını böyle tiye aldı...

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

3 ay evden çıkmam demişti! Gupse Özay kendi açıklamasını böyle tiye aldı...

CENK TOSUN - ECE TOSUN

3 ay evden çıkmam demişti! Gupse Özay kendi açıklamasını böyle tiye aldı...

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

3 ay evden çıkmam demişti! Gupse Özay kendi açıklamasını böyle tiye aldı...

GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY

3 ay evden çıkmam demişti! Gupse Özay kendi açıklamasını böyle tiye aldı...

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

3 ay evden çıkmam demişti! Gupse Özay kendi açıklamasını böyle tiye aldı...

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

3 ay evden çıkmam demişti! Gupse Özay kendi açıklamasını böyle tiye aldı...

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

3 ay evden çıkmam demişti! Gupse Özay kendi açıklamasını böyle tiye aldı...

NEŞE KARABÖCEK-TEVFİK YENER

3 ay evden çıkmam demişti! Gupse Özay kendi açıklamasını böyle tiye aldı...

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

3 ay evden çıkmam demişti! Gupse Özay kendi açıklamasını böyle tiye aldı...

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

3 ay evden çıkmam demişti! Gupse Özay kendi açıklamasını böyle tiye aldı...
FEDON KALYONCU VE EŞİ
3 ay evden çıkmam demişti! Gupse Özay kendi açıklamasını böyle tiye aldı...

FEDON KALYONCU VE EŞİ

3 ay evden çıkmam demişti! Gupse Özay kendi açıklamasını böyle tiye aldı...

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

3 ay evden çıkmam demişti! Gupse Özay kendi açıklamasını böyle tiye aldı...

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

3 ay evden çıkmam demişti! Gupse Özay kendi açıklamasını böyle tiye aldı...

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN