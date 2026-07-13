“3 ay evden çıkmam” demişti! Gupse Özay kendi açıklamasını böyle tiye aldı...

Gupse Özay, esprili kişiliği nedeniyle insanların kendisi hakkında yanlış bir izlenime kapıldığını söylemişti. Dışarıdan göründüğünden çok daha disiplinli biri olduğunu belirten Özay, bu yönünü görenlerin şaşkınlığını yüz ifadelerinden anlayabildiğini ifade etmişti.

"ÇOK ŞEYTANIM"

Özay, "Beni tanımayan insanlar uzaktan gördüklerinde, komiklik yaptığımdan dolayı beni 'saf' zannedebilirler. Aslında çok şeytanım; her yol yapılır, her şey ayarlanabilir, ikna edilebilir gibi duruyorum ama mesela şunu fark ettim; disiplinli tarafımı gördüklerinde şoka uğradıklarını yüzlerinden okuyabiliyorum" demişti.