“3 ay evden çıkmam” demişti! Gupse Özay kendi açıklamasını böyle tiye aldı...

Oyuncu Gupse Özay, 2020 yılında meslektaşı Barış Arduç ile sessiz sedasız bir törenle hayatını birleştirdi. Çift, 2022 yılında da kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı. Mutlu evliliğiyle dikkat çeken oyuncu Gupse Özay, katıldığı programda hem kariyeri hem de özel yaşamına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Gupse Özay, esprili kişiliği nedeniyle insanların kendisi hakkında yanlış bir izlenime kapıldığını söylemişti. Dışarıdan göründüğünden çok daha disiplinli biri olduğunu belirten Özay, bu yönünü görenlerin şaşkınlığını yüz ifadelerinden anlayabildiğini ifade etmişti. 'ÇOK ŞEYTANIM' Özay, 'Beni tanımayan insanlar uzaktan gördüklerinde, komiklik yaptığımdan dolayı beni 'saf' zannedebilirler. Aslında çok şeytanım; her yol yapılır, her şey ayarlanabilir, ikna edilebilir gibi duruyorum ama mesela şunu fark ettim; disiplinli tarafımı gördüklerinde şoka uğradıklarını yüzlerinden okuyabiliyorum' demişti. SOSYALLEŞMEK ENERJİSİNİ TÜKETİYOR Kalabalık ortamlarda bulunmanın kendisini yıprattığını söyleyen Gupse Özay, eşi Barış Arduç'a dışarı çıktıkları günlerin ardından uzun süre evden çıkmak istemediğini anlatmıştı. Sosyalleşmenin enerjisini tükettiğini belirten Özay, insanlarla sohbet ederken çoğu zaman onların dertlerini dinlediğini ve bunun kendisini fazlasıyla yorduğunu ifade etmişti. Özay, 'Sosyalleşmek benim bütün enerjimi tüketiyor. Evden çıkınca her insanla konuşmam gerekecek, dert dinleyeceğim. Herkes de çok dertli' sözlerini kullanmıştı. 'ARTIK 3 AY EVDEN ÇIKMAM' Son olarak önceki gün oyuncu arkadaşlarıyla buluşan Özay, 'Artık 3 ay evden çıkmam' diyerek kendi açıklamasına gönderme yaptı. DÜNYA STARINA TÜRK İŞİ 'ELTİ' GÖNDERMESİ ÇOK KONUŞULMUŞTU! Öte yandan Dua Lipa ve Callum Turner'ın bu sürpriz evliliği dünya basınında geniş yankı uyandırırken, haberin yankıları Türkiye'deki ünlü isimlere de ulaşmıştı. Dünya yıldızının evlilik kareleri sosyal medyada hızla yayılırken, düğün pozundaki bir detay, başarılı oyuncu Gupse Özay'ın dikkatinden kaçmamıştı. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın duvağının içinde eşinin de yer aldığı o romantik ve ikonik kare, ünlü oyuncunun arşivini akıllara getirmişti. 'KISKANÇLIK AMA BU' Sosyal medya hesabından eğlenceli bir paylaşıma imza atan Gupse Özay, Dua Lipa ve Callum Turner çiftinin bu pozunu, başrolünde yer aldığı 'Eltilerin Savaşı' filmindeki bir sahneyle yan yana koymuştu. Filmde eltisiyle rekabet halindeki karakterinin, eşiyle duvak altında verdiği benzer pozu hatırlatan ünlü oyuncu, iki kare arasındaki şaşırtıcı benzerliği gözler önüne sermişti. Ünlü oyuncu bu eğlenceli paylaşımının altına ise, 'Kıskançlık ama bu' notunu düşmüştü. İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler… ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN CENK TOSUN - ECE TOSUN AYLİN KONTENTE-ALPER KUL GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU NURİ ALÇO - BURCU ALÇO NURİ ALÇO - BURCU ALÇO NEŞE KARABÖCEK-TEVFİK YENER ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR FEDON KALYONCU VE EŞİ FEDON KALYONCU VE EŞİ IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER TAMER LEVENT- SENAN LEVENT HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER METİN ÖZÜLKÜ-EDA ÖZÜLKÜ AHU SUNGUR-SUAT SUNGUR YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BEREN SAAT- KENAN DOĞULU FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ