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3 gün 3 gece düğün yapmışlardı! Dua Lipa'nın eşi Callum Turner'dan sürpriz çocuk açıklaması: 'Artık 36 yaşındayım...'
3 gün 3 gece düğün yapmışlardı! Dua Lipa'nın eşi Callum Turner'dan sürpriz çocuk açıklaması: "Artık 36 yaşındayım..."
Haziran ayında Londra ve Sicilya'da gerçekleşen görkemli düğünle hayatlarını birleştiren Dua Lipa ile Callum Turner cephesinde aile heyecanı başladı. Düğünlerini "hayatımın en güzel günü" olarak tanımlayan ünlü oyuncu, yapıtğı çocuk açıklamasıyla magazin gündeminde yankı uyandırdı.
Giriş Tarihi: 20.08.2026 10:44
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 10:47