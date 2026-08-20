Trend Galeri Trend Magazin 3 gün 3 gece düğün yapmışlardı! Dua Lipa'nın eşi Callum Turner'dan sürpriz çocuk açıklaması: 'Artık 36 yaşındayım...'

3 gün 3 gece düğün yapmışlardı! Dua Lipa'nın eşi Callum Turner'dan sürpriz çocuk açıklaması: "Artık 36 yaşındayım..."

Haziran ayında Londra ve Sicilya'da gerçekleşen görkemli düğünle hayatlarını birleştiren Dua Lipa ile Callum Turner cephesinde aile heyecanı başladı. Düğünlerini "hayatımın en güzel günü" olarak tanımlayan ünlü oyuncu, yapıtğı çocuk açıklamasıyla magazin gündeminde yankı uyandırdı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 20.08.2026 10:44 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 10:47
3 gün 3 gece düğün yapmışlardı! Dua Lipa’nın eşi Callum Turner’dan sürpriz çocuk açıklaması: Artık 36 yaşındayım...

Yaz aylarının en çok konuşulan çiftlerinden Dua Lipa ve Callum Turner, nikah masasına oturduktan sonra da gündemden düşmüyor.

3 gün 3 gece düğün yapmışlardı! Dua Lipa’nın eşi Callum Turner’dan sürpriz çocuk açıklaması: Artık 36 yaşındayım...

Haziran ayında ilk olarak Londra'daki belediye binasında sade bir törenle imzaları atan ünlü ikili, ardından İtalya'nın Sicilya bölgesine bağlı Palermo kentinde üç gün süren görkemli bir düğünle kutlama yapmıştı.

3 gün 3 gece düğün yapmışlardı! Dua Lipa’nın eşi Callum Turner’dan sürpriz çocuk açıklaması: Artık 36 yaşındayım...

Düğünün ardından çıktıkları uzun balayından karelerle hayranlarını büyüleyen çift, şimdilerde yoğun iş tempolarına rağmen evliliklerinin tadını çıkarmaya devam ediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
3 gün 3 gece düğün yapmışlardı! Dua Lipa’nın eşi Callum Turner’dan sürpriz çocuk açıklaması: Artık 36 yaşındayım...

HEM İŞ HEM AŞK MARATONU

Bir yandan kısa süre önce gösterime giren yeni filminin tanıtım turları için eşi Dua Lipa ile birlikte kamera karşısına geçen Callum Turner, diğer yandan Margaret Qualley ile başrolünü paylaştığı filminin New Jersey'deki çekimlerini sürdürüyor.

3 gün 3 gece düğün yapmışlardı! Dua Lipa’nın eşi Callum Turner’dan sürpriz çocuk açıklaması: Artık 36 yaşındayım...

Bu yoğun koşturmaca arasında Esquire UK dergisine röportaj veren başarılı aktör, evliliğine ve geleceğe dair merak edilenleri anlattı.

3 gün 3 gece düğün yapmışlardı! Dua Lipa’nın eşi Callum Turner’dan sürpriz çocuk açıklaması: Artık 36 yaşındayım...

"HAYATIMIN EN GÜZEL GÜNÜYDÜ"

İtalya'da gerçekleşen töreni özlemle anan Turner, düğün günü sorulduğunda "Muhteşemdi... Hayatımın en güzel günüydü" yanıtını verdi.

3 gün 3 gece düğün yapmışlardı! Dua Lipa’nın eşi Callum Turner’dan sürpriz çocuk açıklaması: Artık 36 yaşındayım...

Eşi Dua Lipa'ya duyduğu derin sevgiyi de gizlemeyen ünlü oyuncu, "Sevdiğiniz ve sizi seven, her zaman yanınızda olmak istediğiniz birini bulmak çok güzel" ifadelerini kullandı.

3 gün 3 gece düğün yapmışlardı! Dua Lipa’nın eşi Callum Turner’dan sürpriz çocuk açıklaması: Artık 36 yaşındayım...

"ARTIK BİR AİLE KURMAK İSTİYORUM"

Röportajda önümüzdeki on yıl içinde aile kurmanın kendisi için bir öncelik olup olmayacağı sorusu üzerine içtenlikle konuşan Callum Turner, babalık heyecanını ilk kez paylaştı.

3 gün 3 gece düğün yapmışlardı! Dua Lipa’nın eşi Callum Turner’dan sürpriz çocuk açıklaması: Artık 36 yaşındayım...

36 yaşına geldiğini vurgulayan yakışıklı oyuncu, "Elbette, evet, 36 yaşındayım. Artık bir aile kurmak ve çocuk yetiştirmek istiyorum" diyerek evliliklerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarının mesajını verdi.

3 gün 3 gece düğün yapmışlardı! Dua Lipa’nın eşi Callum Turner’dan sürpriz çocuk açıklaması: Artık 36 yaşındayım...

Ünlü çiftin şimdiden ne zaman bebek heyecanı yaşayacağı ise merak konusu oldu.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör