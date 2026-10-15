3 yaşındaki ikizlerine kardeş geliyor! 52 yaşındaki ünlü oyuncu yeniden hamile: Müjdeli haberi dans videosuyla verdi...

Hollywood'un unutulmaz isimlerinden, "Milyon Dolarlık Bebek" (Million Dollar Baby) ve "Erkekler Ağlamaz" (Boys Don't Cry) filmleriyle iki kez Oscar ödülü kazanan dünyaca ünlü oyuncu Hilary Swank, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı.