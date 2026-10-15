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3 yaşındaki ikizlerine kardeş geliyor! 52 yaşındaki ünlü oyuncu yeniden hamile: Müjdeli haberi dans videosuyla verdi...

"Yeni projem aralıkta geliyor" sözleriyle müjdeli haberi duyuran 52 yaşındaki ünlü oyuncu, üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. 3 yaşındaki ikizlerinin yer aldığı eğlenceli bir dans videosuyla hamilelik haberini paylaşan yıldız ismin gönderisine tebrik mesajları yağdı.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 15.10.2026 11:18 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 11:27
3 yaşındaki ikizlerine kardeş geliyor! 52 yaşındaki ünlü oyuncu yeniden hamile: Müjdeli haberi dans videosuyla verdi...

Hollywood'un unutulmaz isimlerinden, "Milyon Dolarlık Bebek" (Million Dollar Baby) ve "Erkekler Ağlamaz" (Boys Don't Cry) filmleriyle iki kez Oscar ödülü kazanan dünyaca ünlü oyuncu Hilary Swank, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı.

3 yaşındaki ikizlerine kardeş geliyor! 52 yaşındaki ünlü oyuncu yeniden hamile: Müjdeli haberi dans videosuyla verdi...

52 yaşındaki usta aktris, eşi Philip Schneider ile birlikte üçüncü çocuklarını kucağına almaya hazırlandıklarını duyurdu.

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3 yaşındaki ikizlerine kardeş geliyor! 52 yaşındaki ünlü oyuncu yeniden hamile: Müjdeli haberi dans videosuyla verdi...

EĞLENCELİ VİDEOYLA SÜRPRİZ DUYURU

Sosyal medya hesabından renkli bir video yayınlayan Swank, haberi takipçilerine alışılmışın dışında bir konseptle verdi.

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3 yaşındaki ikizlerine kardeş geliyor! 52 yaşındaki ünlü oyuncu yeniden hamile: Müjdeli haberi dans videosuyla verdi...

3 yaşındaki ikizleri Aya ve Ohm'un üzerlerine yapıştırılan ışıklı çubuklarla dans ettiği eğlenceli anları paylaşan ünlü oyuncu, videonun sonunda üzerinde ışıklı bebek figürü bulunan hamile karnını sergiledi.

3 yaşındaki ikizlerine kardeş geliyor! 52 yaşındaki ünlü oyuncu yeniden hamile: Müjdeli haberi dans videosuyla verdi...

Swank, paylaşımına "Birçok kişi bir sonraki projemin ne olduğunu soruyor, bu proje aralık ayında yayınlanacak" notunu düşerek doğumun yıl sonunda gerçekleşeceğini açıkladı.

3 yaşındaki ikizlerine kardeş geliyor! 52 yaşındaki ünlü oyuncu yeniden hamile: Müjdeli haberi dans videosuyla verdi...

Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderinin yorum bölümü, oyuncunun sevenlerinin tebrik ve şaşkınlık mesajlarıyla doldu.

3 yaşındaki ikizlerine kardeş geliyor! 52 yaşındaki ünlü oyuncu yeniden hamile: Müjdeli haberi dans videosuyla verdi...

"KOLAY DEĞİLDİ AMA GERÇEKTEN DEĞDİ"

Daha önce ilk evliliğini aktör Chad Lowe ile yapan ve 2018 yılında iş insanı Philip Schneider ile dünyaevine giren Hilary Swank, annelik heyecanını ilk kez 48 yaşında tatmıştı.

3 yaşındaki ikizlerine kardeş geliyor! 52 yaşındaki ünlü oyuncu yeniden hamile: Müjdeli haberi dans videosuyla verdi...

İkiz çocukları Aya ve Ohm'u kucağına aldığında yaşadığı zorlu ve duygusal süreci takipçileriyle paylaşan ünlü yıldız, "Kolay değildi ama gerçekten buna değdi. ifadelerini kullanmıştı.

3 yaşındaki ikizlerine kardeş geliyor! 52 yaşındaki ünlü oyuncu yeniden hamile: Müjdeli haberi dans videosuyla verdi...

Uzun yıllardır anne olma hayali kurduğunu her fırsatta dile getiren Swank, 52 yaşında gelen bu yeni sürprizle anne olma heyecanını bir kez daha dolu dolu yaşamaya hazırlanıyor.

3 yaşındaki ikizlerine kardeş geliyor! 52 yaşındaki ünlü oyuncu yeniden hamile: Müjdeli haberi dans videosuyla verdi...

HİLARY SWANK KİMDİR?

30 Temmuz 1974 tarihinde Nebraska'da dünyaya gelen Hilary Ann Swank, Hollywood kariyerine 1992 yılında Buffy the Vampire Slayer filmindeki küçük bir rolle adım attı. İlk önemli çıkışını 1994 yapımı The Next Karate Kid filminde Sensei Miyagi'nin ilk kadın öğrencisi Julie Pierce rolüyle yakalayan yetenekli oyuncu, kısa sürede sinema dünyasının aranan isimlerinden biri haline geldi.

3 yaşındaki ikizlerine kardeş geliyor! 52 yaşındaki ünlü oyuncu yeniden hamile: Müjdeli haberi dans videosuyla verdi...

Swank, sinema tarihine geçen en unutulmaz performanslarını ise kendisine Akademi Ödülü kazandıran Erkekler Ağlamaz filmindeki Brandon Teena ve Milyonluk Bebek filmindeki Maggie Fitzgerald karakterleriyle sergiledi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör