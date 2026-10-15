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3 yaşındaki ikizlerine kardeş geliyor! 52 yaşındaki ünlü oyuncu yeniden hamile: Müjdeli haberi dans videosuyla verdi...
3 yaşındaki ikizlerine kardeş geliyor! 52 yaşındaki ünlü oyuncu yeniden hamile: Müjdeli haberi dans videosuyla verdi...
"Yeni projem aralıkta geliyor" sözleriyle müjdeli haberi duyuran 52 yaşındaki ünlü oyuncu, üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. 3 yaşındaki ikizlerinin yer aldığı eğlenceli bir dans videosuyla hamilelik haberini paylaşan yıldız ismin gönderisine tebrik mesajları yağdı.
Giriş Tarihi: 15.10.2026 11:18
Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 11:27