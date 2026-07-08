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3 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı! Özkan Uğur ölüm yıl dönümünde böyle anıldı! "Yokluğun ne büyük eksiklik"

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden, besteci ve oyuncu Özkan Uğur, aramızdan ayrılışının 3. yılında sevgi, özlem ve saygıyla anılıyor. 69 yaşında hayata veda eden usta sanatçı; müziğe, sinemaya ve televizyona bıraktığı unutulmaz eserlerle hafızalardaki yerini korurken, ailesi, sanatçı dostları ve milyonlarca hayranı tarafından özlemle yad ediliyor.

Giriş Tarihi: 08.07.2026 11:53 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 12:07
3 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı! Özkan Uğur ölüm yıl dönümünde böyle anıldı! Yokluğun ne büyük eksiklik

Vokalist, besteci, müzisyen, oyuncu kimliklerini bir arada taşıyan Özkan Uğur, lenf kanseri sebebiyle 3 yıl önce bugün 69 yaşında hayatını kaybetti. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Uğur, ailesi, sevenleri ve sanatçı dostları tarafından anılıyor.

3 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı! Özkan Uğur ölüm yıl dönümünde böyle anıldı! Yokluğun ne büyük eksiklik

1953 yılında İstanbul'da doğan Özkan Uğur, müziğe henüz öğrencilik yıllarında mandolin çalarak adım attı. Fenerbahçe Lisesi'nde öğrenim gören sanatçı, profesyonel kariyerine 1970 yılında Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı.

1971 yılında yollarının kesiştiği Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile "Kaygısızlar" grubunda basgitar çalan Uğur, bu dostluk sayesinde ilerleyen yıllarda efsanevi MFÖ grubunun temellerini attı. "Kaygısızlar"ın dağılmasının ardından ise 1972'de Kurtalan Ekspres'in ilk kadrosuna katılarak müzik yolculuğunu başarıyla sürdürdü.

3 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı! Özkan Uğur ölüm yıl dönümünde böyle anıldı! Yokluğun ne büyük eksiklik

MFÖ İLE ZİRVEYE ÇIKTI

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un oluşturduğu MFÖ, 1984 yılında yayımladıkları ilk albüm "Ele Güne Karşı Yapayalnız" ile Türk pop ve rock müziğinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Grubun ayrılmaz parçası olan Özkan Uğur, güçlü bas gitar performansının yanı sıra besteci kimliğiyle de büyük beğeni topladı.

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3 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı! Özkan Uğur ölüm yıl dönümünde böyle anıldı! Yokluğun ne büyük eksiklik

"Lay Lili Lili Lay", "Mecburen", "No Problem" ve "New York Sokaklarında" gibi birçok unutulmaz şarkının bestesinde imzası bulunan Uğur, "Hep Aynı" parçasındaki etkileyici bas gitar yorumuyla da adından söz ettirdi. "Ele Güne Karşı", "Peki Peki Anladık", "Ali Desidero" ve "Güllerin İçinden" gibi klasikleşen eserlerle müzikseverlerin gönlünde taht kuran sanatçı, 1988 yılında "Arkadaşım Şeytan" filmiyle oyunculuk kariyerine de başarılı bir başlangıç yaptı.

3 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı! Özkan Uğur ölüm yıl dönümünde böyle anıldı! Yokluğun ne büyük eksiklik

OYUNCULUK KARİYERİYLE DE İZ BIRAKTI

Müzikte yakaladığı başarısını oyunculuğa da taşıyan Özkan Uğur, Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan 1996 yapımı "Eşkıya" başta olmak üzere "Komser Şekspir", "G.O.R.A.", "A.R.O.G.", "Yahşi Batı", "Alacakaranlık" ve "Pek Yakında" gibi birçok sevilen filmde rol aldı.

3 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı! Özkan Uğur ölüm yıl dönümünde böyle anıldı! Yokluğun ne büyük eksiklik

Televizyon ekranlarında da izleyiciyle buluşan usta sanatçı; "İkinci Bahar", "Yeter Anne", "İstanbul Şahidimdir", "Cennet Mahallesi", "Kısık Ateşte 15 Dakika", "Türk Malı" ve "Erşan Kuneri" dizilerindeki performansıyla beğeni topladı. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Uğur, "Ağırlığınca Altın" ve "Özkan'la Kaç Para" adlı yarışma programlarını başarıyla ekranlara taşıdı.

3 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı! Özkan Uğur ölüm yıl dönümünde böyle anıldı! Yokluğun ne büyük eksiklik

Aysun Aslan Uğur ile 1989'da evlenen sanatçının Alişan adında bir oğlu bulunuyor.

3 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı! Özkan Uğur ölüm yıl dönümünde böyle anıldı! Yokluğun ne büyük eksiklik

Özkan Uğur'un vefatının 3. yılında, sanatçının Roman havası cover'larından oluşan özel bir proje müzikseverlerle buluştu.

Usta sanatçının anısını yaşatan çalışma büyük ilgi görürken, ailesi ve yakın dostları da sosyal medya paylaşımlarıyla özlemlerini dile getirdi.

3 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı! Özkan Uğur ölüm yıl dönümünde böyle anıldı! Yokluğun ne büyük eksiklik

"UNUTTURAMAZ SENİ HİÇBİR ŞEY..."

Eşi Aysun Aslan Uğur, "Unutturamaz seni hiçbir şey..." sözleriyle duygularını paylaşırken, oğlu Alişan Uğur ise "Her gün aklımdasın, her gün kalbimdesin babacım. Seni çok özlüyorum, özlüyoruz." ifadeleriyle babasını andı.

3 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı! Özkan Uğur ölüm yıl dönümünde böyle anıldı! Yokluğun ne büyük eksiklik

"YOKLUĞUN NE BÜYÜK EKSİKLİK"

Ayşegül Aldinç de, "Canım benim, yokluğun ne büyük eksiklik. Çok sevildiğini, hiç unutulmadığını umarım ruhun hissediyordur." sözleriyle duygularını dile getirdi.

3 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı! Özkan Uğur ölüm yıl dönümünde böyle anıldı! Yokluğun ne büyük eksiklik
Haber Girişi Pınar Efe - Editör