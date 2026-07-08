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3 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı! Özkan Uğur ölüm yıl dönümünde böyle anıldı! "Yokluğun ne büyük eksiklik"
3 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı! Özkan Uğur ölüm yıl dönümünde böyle anıldı! "Yokluğun ne büyük eksiklik"
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden, besteci ve oyuncu Özkan Uğur, aramızdan ayrılışının 3. yılında sevgi, özlem ve saygıyla anılıyor. 69 yaşında hayata veda eden usta sanatçı; müziğe, sinemaya ve televizyona bıraktığı unutulmaz eserlerle hafızalardaki yerini korurken, ailesi, sanatçı dostları ve milyonlarca hayranı tarafından özlemle yad ediliyor.
Giriş Tarihi: 08.07.2026 11:53
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 12:07