3 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı! Özkan Uğur ölüm yıl dönümünde böyle anıldı! "Yokluğun ne büyük eksiklik"

"Lay Lili Lili Lay", "Mecburen", "No Problem" ve "New York Sokaklarında" gibi birçok unutulmaz şarkının bestesinde imzası bulunan Uğur, "Hep Aynı" parçasındaki etkileyici bas gitar yorumuyla da adından söz ettirdi. "Ele Güne Karşı", "Peki Peki Anladık", "Ali Desidero" ve "Güllerin İçinden" gibi klasikleşen eserlerle müzikseverlerin gönlünde taht kuran sanatçı, 1988 yılında "Arkadaşım Şeytan" filmiyle oyunculuk kariyerine de başarılı bir başlangıç yaptı.