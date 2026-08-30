Trend Galeri Trend Magazin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar! 'Bir milletin bağımsızlığa olan inancının en güzel hatırası'

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar! "Bir milletin bağımsızlığa olan inancının en güzel hatırası"

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda magazin dünyasının önde gelen isimleri sosyal medyada tek yürek oldu. Bağımsızlık mücadelesinin yıl dönümünü kutlayan ünlü isimler, yayınladıkları anlamlı mesajlar ve özel paylaşımlarla bu tarihi günü takipçileriyle paylaştı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 30.08.2026 13:28 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 13:34
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar! Bir milletin bağımsızlığa olan inancının en güzel hatırası

Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı, yurt genelinde olduğu gibi sanat ve televizyon dünyasında da coşkuyla karşılandı. Seda Sayan, Esra Erol, Müge Anlı ve Bergüzar Korel gibi ekranların sevilen isimleri, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla bu tarihi günün anlam ve önemine dikkat çekti.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar! Bir milletin bağımsızlığa olan inancının en güzel hatırası

İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NA ÖZEL PAYLAŞIMLARI!

ESRA EROL

"Anneler, babalar; çocuklarınıza Atatürk'ü anlatın çünkü o, tarihin gördüğü, göreceği en büyük kahraman. 30 Ağustos Zaferi de en büyük destandır. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar! Bir milletin bağımsızlığa olan inancının en güzel hatırası

DEMET AKALIN

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30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar! Bir milletin bağımsızlığa olan inancının en güzel hatırası

İPEK ÇİÇEK

"Bağımsızlığın, dayanışmanın ve milletin iradesinin zaferi 30 Ağustos kutlu olsun."

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar! Bir milletin bağımsızlığa olan inancının en güzel hatırası

DİREN POLATOĞULLARI

"Zafer, 'Zafer benimdir' diyebilenindir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar! Bir milletin bağımsızlığa olan inancının en güzel hatırası

MÜGE ANLI

"30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun"

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar! Bir milletin bağımsızlığa olan inancının en güzel hatırası

BERGÜZAR KOREL

"Bir milletin bağımsızlığa olan inancının en güzel hatırası. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar! Bir milletin bağımsızlığa olan inancının en güzel hatırası

SEDA SAYAN

"30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar! Bir milletin bağımsızlığa olan inancının en güzel hatırası

PELİN AKİL

"30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Haber Girişi Gözde Nur - Editör