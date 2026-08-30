Trend
Galeri
Trend Magazin
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar! 'Bir milletin bağımsızlığa olan inancının en güzel hatırası'
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar! "Bir milletin bağımsızlığa olan inancının en güzel hatırası"
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda magazin dünyasının önde gelen isimleri sosyal medyada tek yürek oldu. Bağımsızlık mücadelesinin yıl dönümünü kutlayan ünlü isimler, yayınladıkları anlamlı mesajlar ve özel paylaşımlarla bu tarihi günü takipçileriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 30.08.2026 13:28
Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 13:34