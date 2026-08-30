30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar! "Bir milletin bağımsızlığa olan inancının en güzel hatırası"

Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı, yurt genelinde olduğu gibi sanat ve televizyon dünyasında da coşkuyla karşılandı. Seda Sayan, Esra Erol, Müge Anlı ve Bergüzar Korel gibi ekranların sevilen isimleri, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla bu tarihi günün anlam ve önemine dikkat çekti.