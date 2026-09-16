30 bin TL verdiği vazo çantası gündem olmuştu! Dila Tarkan yeni doğan minik kızını paylaştı!

Sosyetik ünlüler, konuşulmak ve farklı olmak için her yolu deniyor! Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Dila Tarkan, önceki gün katıldığı düğünde yine ilginç aksesuvarlarıyla dikkat çekmişti. Sarı kostümünü, yapay çiçeklerle yapılan vazo şeklindeki çantayla kombinleyen Tarkan, gecenin en çok konuşulan ismi olmuştu. Dila Tarkan, bu çantaya 30 bin lira ödemişti. SOSYAL MEDYADAN YENİ PAYLAŞIM Sosyetenin ünlü ismi Dila Tarkan, bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. YENİ DOĞAN KIZINI PAYLAŞTI Bir süre önce anne olan Dila Tarkan, yeni doğan minik kızını paylaştı. 'ABİSİNİN BODY'SİNİ GİYMİŞ' Kızının bu fotoğrafını paylaşan Dila Tarkan, paylaşımının altına, 'Abisinin body'sini giymiş' ifadesini kullandı. 145 BİN LİRA VERDİ 145 bin liraya makarna şeklinde bir çanta alan Tarkan, kuş şeklindeki çantasına ise 29 bin lira vermişti. Sosyetik isim, daha önce yaptığı bebek partisinde ise kafasına meyve motiflerinden oluşan bir şapka tasarlatmıştı. DİLA TARKAN KİMDİR? İstanbul doğumlu olan Dila Tarkan, 1993 yılında dünyaya geldi. Annesi Nilüfer Cesur, babası Ahmet Can Tarkan'dır. Kardeşi ise Sima Tarkan'dır. Dila Tarkan baba tarafından Trabzonludur. 29 yaşındaki Dila Tarkan, Dağhan Doğruer ile evlidir. Dila Tarkan, İngiltere'de bulunan London College of Fashion'da Management bölümünü bitirdi. Daha sonra New York'ta bulunan Parsons New School of Design üniversitesinden mezun oldu. Dila Tarkan sosyal medyada ınfluencerlık yapıyor. Sosyetik isim aynı zamanda yeniden anne olmak için gün sayıyor.