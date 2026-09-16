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30 bin TL verdiği vazo çantası gündem olmuştu! Dila Tarkan yeni doğan minik kızını paylaştı!

Sosyetenin ünlü ismi Dila Tarkan, geçtiğimiz haftalarda anne olmuştu. Dila Tarkan, bugün sosyal medyadan yeni doğan minik kızını paylaştı. İşte Dila Tarkan'ın kalpleri ısıtan o paylaşımı!

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Giriş Tarihi: 16.09.2026 22:03 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 22:40
30 bin TL verdiği vazo çantası gündem olmuştu! Dila Tarkan yeni doğan minik kızını paylaştı!

Sosyetik ünlüler, konuşulmak ve farklı olmak için her yolu deniyor!

30 bin TL verdiği vazo çantası gündem olmuştu! Dila Tarkan yeni doğan minik kızını paylaştı!

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Dila Tarkan, önceki gün katıldığı düğünde yine ilginç aksesuvarlarıyla dikkat çekmişti.

30 bin TL verdiği vazo çantası gündem olmuştu! Dila Tarkan yeni doğan minik kızını paylaştı!

Sarı kostümünü, yapay çiçeklerle yapılan vazo şeklindeki çantayla kombinleyen Tarkan, gecenin en çok konuşulan ismi olmuştu. Dila Tarkan, bu çantaya 30 bin lira ödemişti.

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30 bin TL verdiği vazo çantası gündem olmuştu! Dila Tarkan yeni doğan minik kızını paylaştı!

SOSYAL MEDYADAN YENİ PAYLAŞIM

Sosyetenin ünlü ismi Dila Tarkan, bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

30 bin TL verdiği vazo çantası gündem olmuştu! Dila Tarkan yeni doğan minik kızını paylaştı!

YENİ DOĞAN KIZINI PAYLAŞTI

Bir süre önce anne olan Dila Tarkan, yeni doğan minik kızını paylaştı.

30 bin TL verdiği vazo çantası gündem olmuştu! Dila Tarkan yeni doğan minik kızını paylaştı!

"ABİSİNİN BODY'SİNİ GİYMİŞ"

Kızının bu fotoğrafını paylaşan Dila Tarkan, paylaşımının altına, 'Abisinin body'sini giymiş" ifadesini kullandı.

30 bin TL verdiği vazo çantası gündem olmuştu! Dila Tarkan yeni doğan minik kızını paylaştı!

145 BİN LİRA VERDİ
Arkadaş çevresinde çılgın kıyafetleriyle bilinen Dila Tarkan, geçtiğimiz dönemlerde yine oldukça ilginç tasarımlarla davetlere katılmıştı.

30 bin TL verdiği vazo çantası gündem olmuştu! Dila Tarkan yeni doğan minik kızını paylaştı!

145 bin liraya makarna şeklinde bir çanta alan Tarkan, kuş şeklindeki çantasına ise 29 bin lira vermişti.

30 bin TL verdiği vazo çantası gündem olmuştu! Dila Tarkan yeni doğan minik kızını paylaştı!

Sosyetik isim, daha önce yaptığı bebek partisinde ise kafasına meyve motiflerinden oluşan bir şapka tasarlatmıştı.

30 bin TL verdiği vazo çantası gündem olmuştu! Dila Tarkan yeni doğan minik kızını paylaştı!

DİLA TARKAN KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan Dila Tarkan, 1993 yılında dünyaya geldi. Annesi Nilüfer Cesur, babası Ahmet Can Tarkan'dır. Kardeşi ise Sima Tarkan'dır.

30 bin TL verdiği vazo çantası gündem olmuştu! Dila Tarkan yeni doğan minik kızını paylaştı!

Dila Tarkan baba tarafından Trabzonludur. 29 yaşındaki Dila Tarkan, Dağhan Doğruer ile evlidir.

30 bin TL verdiği vazo çantası gündem olmuştu! Dila Tarkan yeni doğan minik kızını paylaştı!

Dila Tarkan, İngiltere'de bulunan London College of Fashion'da Management bölümünü bitirdi.

30 bin TL verdiği vazo çantası gündem olmuştu! Dila Tarkan yeni doğan minik kızını paylaştı!

Daha sonra New York'ta bulunan Parsons New School of Design üniversitesinden mezun oldu.

30 bin TL verdiği vazo çantası gündem olmuştu! Dila Tarkan yeni doğan minik kızını paylaştı!

Dila Tarkan sosyal medyada ınfluencerlık yapıyor.

30 bin TL verdiği vazo çantası gündem olmuştu! Dila Tarkan yeni doğan minik kızını paylaştı!

Sosyetik isim aynı zamanda yeniden anne olmak için gün sayıyor.

#İSTANBUL #TRABZON #İNGİLTERE