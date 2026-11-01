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30 kilodan bu yöntemle kurtulmuş! Ata Demirer’den şaşırtan zayıflama itirafı: 'İşim olmaz' diyerek açıkladı...
30 kilodan bu yöntemle kurtulmuş! Ata Demirer’den şaşırtan zayıflama itirafı: "İşim olmaz" diyerek açıkladı...
Ekranların ve sahnelerin sevilen komedyeni Ata Demirer, son dönemde verdiği 30 kilonun ardından yaşadığı büyük fiziksel değişimle adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak ünlü isim, uyguladığı özel beslenme disiplinini ve değişen yaşam tarzını anlattı.
Giriş Tarihi: 01.11.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 09:41