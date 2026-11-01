Trend Galeri Trend Magazin 30 kilodan bu yöntemle kurtulmuş! Ata Demirer’den şaşırtan zayıflama itirafı: 'İşim olmaz' diyerek açıkladı...

30 kilodan bu yöntemle kurtulmuş! Ata Demirer’den şaşırtan zayıflama itirafı: "İşim olmaz" diyerek açıkladı... 

Ekranların ve sahnelerin sevilen komedyeni Ata Demirer, son dönemde verdiği 30 kilonun ardından yaşadığı büyük fiziksel değişimle adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak ünlü isim, uyguladığı özel beslenme disiplinini ve değişen yaşam tarzını anlattı.

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MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 01.11.2026 09:21 Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 09:41
30 kilodan bu yöntemle kurtulmuş! Ata Demirer’den şaşırtan zayıflama itirafı: İşim olmaz diyerek açıkladı...

Son dönemde magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren Ata Demirer, gerek özel yaşamı gerekse kariyerindeki gelişmelerle gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor.

30 kilodan bu yöntemle kurtulmuş! Ata Demirer’den şaşırtan zayıflama itirafı: İşim olmaz diyerek açıkladı...

Dilara Alemdar ile yaşadığı aşk, magazin basınında geniş yankı uyandırırken; çiftin uyumlu ve mutlu halleri de hayranlarının dikkatinden kaçmıyor.

30 kilodan bu yöntemle kurtulmuş! Ata Demirer’den şaşırtan zayıflama itirafı: İşim olmaz diyerek açıkladı...

Son günlerde sosyal medyada en fazla konuşulan başlık ise Demirer'in geçirdiği dikkat çekici kilo verme süreci olmuştu.

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30 kilodan bu yöntemle kurtulmuş! Ata Demirer’den şaşırtan zayıflama itirafı: İşim olmaz diyerek açıkladı...

Son olarak fit görünümüyle tüm dikkatleri üzerine çeken usta komedyen, merak edilen zayıflama sürecine dair soruları samimiyetle yanıtladı.

30 kilodan bu yöntemle kurtulmuş! Ata Demirer’den şaşırtan zayıflama itirafı: İşim olmaz diyerek açıkladı...

"İŞİM OLMAZ İĞNEYLE"

Hürriyet'ten Cansu Topçu'ya konuşan ünlü isim, zayıflama iğnesi kullanmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yok canım, ne iğnesi? İşim olmaz iğneyle. Öğlen ve akşam ekmek yemiyorum. Spor yapıyorum. İnsülin direncine baktırıp, o direnci halledecek tedaviye gidiyorum."

30 kilodan bu yöntemle kurtulmuş! Ata Demirer’den şaşırtan zayıflama itirafı: İşim olmaz diyerek açıkladı...

"ÖYLE 6 AYLIĞINA, 9 AYLIĞINA YAPILAN BİR ŞEY DEĞİL"

Sürecin geçici bir diyet olmadığını, hayat tarzını kökten değiştirdiğini vurgulayan ve beslenme düzenini kesintisiz sürdürdüğünü belirten Ata Demirer, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

30 kilodan bu yöntemle kurtulmuş! Ata Demirer’den şaşırtan zayıflama itirafı: İşim olmaz diyerek açıkladı...

"O ömür boyu sürecek. Öyle 6 aylığına, 9 aylığına yapılan bir şey değil. O yüzden alıp veriyordum zaten. Yaşantımı değiştirdim, öyle söyleyeyim."

30 kilodan bu yöntemle kurtulmuş! Ata Demirer’den şaşırtan zayıflama itirafı: İşim olmaz diyerek açıkladı...

İşte iğne ipliğe dönen diğer ünlü isimler!

PELİN ÖZTEKİN

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla üne kavuşan daha sonra da oyunculuk kariyerine adım atan Pelin Öztekin, uzun yıllar fazla kilolarıyla gündeme geliyordu.

30 kilodan bu yöntemle kurtulmuş! Ata Demirer’den şaşırtan zayıflama itirafı: İşim olmaz diyerek açıkladı...

Kiloları yüzünden eleştiri oklarının hedefi olan Öztekin, bir dönem 156 kiloya kadar da ulaşmıştı.

30 kilodan bu yöntemle kurtulmuş! Ata Demirer’den şaşırtan zayıflama itirafı: İşim olmaz diyerek açıkladı...

Ünlü oyuncu 4 yıl içinde mide küçülteme ameliyatı olarak tam 93 kilo vermişti.

30 kilodan bu yöntemle kurtulmuş! Ata Demirer’den şaşırtan zayıflama itirafı: İşim olmaz diyerek açıkladı...

Verdiği kilolarla iğne ipliğe dönenen Pelin Öztekin, adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor.

30 kilodan bu yöntemle kurtulmuş! Ata Demirer’den şaşırtan zayıflama itirafı: İşim olmaz diyerek açıkladı...

FERAH ZEYDAN

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan'ın son hali inanılır gibi değil...Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını geniş kitlelere duyuran Ferah Zeydan, mide küçültme ameliyatı sonrası 70 kilo vererek 85 kiloya düştü. Bambaşka birine dönüşen Ferah Zeydan'ı bir de şimdi görün...

30 kilodan bu yöntemle kurtulmuş! Ata Demirer’den şaşırtan zayıflama itirafı: İşim olmaz diyerek açıkladı...

Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan son olarak değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

30 kilodan bu yöntemle kurtulmuş! Ata Demirer’den şaşırtan zayıflama itirafı: İşim olmaz diyerek açıkladı...

Bir dönem yayınlanan X Factor yarışmasında güçlü sesi ile dikkat çeken Ferah Zeydan değişimi ile herkesi şaşırttı!

30 kilodan bu yöntemle kurtulmuş! Ata Demirer’den şaşırtan zayıflama itirafı: İşim olmaz diyerek açıkladı...

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan 70 kilo vermiş bambaşka biri olmuştu.

30 kilodan bu yöntemle kurtulmuş! Ata Demirer’den şaşırtan zayıflama itirafı: İşim olmaz diyerek açıkladı...

Kilolu halleri ile tanınan Ferah Zeydan'ın son halini görenler inanamadı.

30 kilodan bu yöntemle kurtulmuş! Ata Demirer’den şaşırtan zayıflama itirafı: İşim olmaz diyerek açıkladı...

Oldukça zayıflayan Ferah Zeydan'ın son hali görenleri hayrete düşürdü.

30 kilodan bu yöntemle kurtulmuş! Ata Demirer’den şaşırtan zayıflama itirafı: İşim olmaz diyerek açıkladı...

Geçmişte Sinan Akçıl ile söylediği şarkılarla beğeni toplayan ve yeni bir görünüme kavuşan Ferah Zeydan ilgi odağı oldu.

30 kilodan bu yöntemle kurtulmuş! Ata Demirer’den şaşırtan zayıflama itirafı: İşim olmaz diyerek açıkladı...

İNCECİK KALDI

Bir dönemin sevilen dizilerinden Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan değişimi ile görenleri adeta şoke etti. Baskül Ailesi dizisinde evin kilolu üyelerinden olan ve oyuncu Gamze Gözalan mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtuldu.

30 kilodan bu yöntemle kurtulmuş! Ata Demirer’den şaşırtan zayıflama itirafı: İşim olmaz diyerek açıkladı...

"O ÇİRKİN KIZLAR ÜSTÜME BASA BASA, BENİ EZİP GEÇİP GİTTİ"

Şimdilerde 61 yaşında olan Gamze Gözalan "Ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim. O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti" demişti.

30 kilodan bu yöntemle kurtulmuş! Ata Demirer’den şaşırtan zayıflama itirafı: İşim olmaz diyerek açıkladı...

"KİLOLARIM HAYATIMDAN 15 YILI ALDI"

Yıllar sonra ortaya çıkan Gamze Gözalan oyunculuğa küstüğünü söylemişti. Gözalan, "Kilolarım hayatımdan 15 yılı aldı götürdü. Oyunculuğu tamamen bıraktım çünkü sektöre küstüm" demişti.

30 kilodan bu yöntemle kurtulmuş! Ata Demirer’den şaşırtan zayıflama itirafı: İşim olmaz diyerek açıkladı...

Baskül Ailesi'ndeki Fidan rolüyle yıldızı parlayan oyuncu Gamze Gözalan, yıllar sonraki değişimiyle sosyal medyaya damga vurdu.

30 kilodan bu yöntemle kurtulmuş! Ata Demirer’den şaşırtan zayıflama itirafı: İşim olmaz diyerek açıkladı...

101 KİLO VERDİ

Mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan ünlü oyuncu, 160 kilodan 59'a düştü.

30 kilodan bu yöntemle kurtulmuş! Ata Demirer’den şaşırtan zayıflama itirafı: İşim olmaz diyerek açıkladı...

Kilolarından kurtulan Gamze Gözalan şu sıralar nefes koçluğu yaparak kişisel gelişim dersleri veriyor.

30 kilodan bu yöntemle kurtulmuş! Ata Demirer’den şaşırtan zayıflama itirafı: İşim olmaz diyerek açıkladı...

ESİN GÜNDOĞDU

'Aşk Yeniden', 'Yeni Gelin', 'Avrupa Yakası' ve 'Vermem Seni Eller' gibi dizilerde yer alan oyuncu Esin Gündoğdu, son zamanlarda sosyal medyada oldukça dikkat çekiyor.