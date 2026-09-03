Trend Galeri Trend Magazin 30 yaşına bastı, çocukluk fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncudan dikkat çeken mesaj: “Dört gözle bekliyorum”

30 yaşına bastı, çocukluk fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncudan dikkat çeken mesaj: “Dört gözle bekliyorum” 

Dünyaca ünlü oyuncu, yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik bir paylaşımla kutladı. Çocukluk yıllarına ait bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunan yıldız isim, yirmili yaşlarına veda ederken yazdığı teşekkür mesajıyla ilgi odağı oldu.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 03.09.2026 11:07 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 11:11
30 yaşına bastı, çocukluk fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncudan dikkat çeken mesaj: Dört gözle bekliyorum

Dünyaca ünlü yıldız, 30. yaşını geride bırakırken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını yıllar öncesine götürdü.

30 yaşına bastı, çocukluk fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncudan dikkat çeken mesaj: Dört gözle bekliyorum

Çocukluk fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, yeni yaşına dair duygularını da takipçileriyle paylaştı.

30 yaşına bastı, çocukluk fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncudan dikkat çeken mesaj: Dört gözle bekliyorum

Yeni filmiyle adından söz ettiren Zendaya, 1 Eylül'de 30. yaşını kutladı. Ünlü oyuncu, çocukluk yıllarından kalma bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayarak doğum gününe özel bir not düştü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
30 yaşına bastı, çocukluk fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncudan dikkat çeken mesaj: Dört gözle bekliyorum

Örgülü saçları ve renkli kıyafetiyle objektif karşısına geçtiği çocukluk fotoğrafını paylaşan Zendaya, 20'li yaşlarının son yılını kendisi için güzelleştiren herkese teşekkür ederek,

30 yaşına bastı, çocukluk fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncudan dikkat çeken mesaj: Dört gözle bekliyorum

Yirmili yaşlarımın son yılını böylesine güzelleştirdiğiniz için hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır; minnettar olduğum ve heyecanla beklediğim o kadar çok şey var ki... Her zamanki sevgilerimle..." ifadelerini kullandı.

30 yaşına bastı, çocukluk fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncudan dikkat çeken mesaj: Dört gözle bekliyorum

Yeni yaşını kutlayan Zendaya'nın çocukluk fotoğrafı ise kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi sosyal medyada yeniden gündem olurken, doğum günü paylaşımına çok sayıda tebrik mesajı geldi.

30 yaşına bastı, çocukluk fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncudan dikkat çeken mesaj: Dört gözle bekliyorum

Peki Türk ünlülerin küçüklük halini daha önce gördünüz mü?

Her yaptığıyla adından söz ettirmeyi başaran Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez nostaljik bir paylaşımla internet dünyasının merkezine oturdu.

30 yaşına bastı, çocukluk fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncudan dikkat çeken mesaj: Dört gözle bekliyorum

Ünlü aktörün henüz yolun çok başında olduğu çocukluk ve ilk gençlik dönemlerine ait o karesi, sosyal medyada hızla yayılarak adeta fırtınalar kopardı.

30 yaşına bastı, çocukluk fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncudan dikkat çeken mesaj: Dört gözle bekliyorum

Bugün 42 yaşında olan Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşılan nostaljik fotoğrafındaki sarı saçları ve dikkat çeken bakışları hayranlarının gözünden kaçmadı. Fotoğrafı gören binlerce sosyal medya kullanıcısı, ünlü ismin yıllar içindeki ezber bozan değişimi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

30 yaşına bastı, çocukluk fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncudan dikkat çeken mesaj: Dört gözle bekliyorum

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un gençlik hali...

30 yaşına bastı, çocukluk fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncudan dikkat çeken mesaj: Dört gözle bekliyorum

Ünlü ismin bu çok konuşulan nostaljik karesi, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.

30 yaşına bastı, çocukluk fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncudan dikkat çeken mesaj: Dört gözle bekliyorum

ÇOCUKLUĞUYA GÜNDEM OLAN BİR DİĞER İSİM!

Magazin dünyasının ve sosyal medyanın en çok konuşulan popüler ailelerinden biri, geçmişe götüren nostaljik bir kareyle gündem oldu.

30 yaşına bastı, çocukluk fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncudan dikkat çeken mesaj: Dört gözle bekliyorum

Bugüne kadar çocukların kime benzediği konusu hayranları tarafından sık sık konuşulurken, ortaya çıkan bir çocukluk fotoğrafı genetik benzerliğin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

30 yaşına bastı, çocukluk fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncudan dikkat çeken mesaj: Dört gözle bekliyorum

Görenlerin ilk bakışta tanımakta güçlük çektiği o bebeklik karesi, kısa süre içinde sosyal medyada adeta büyük bir etkileşim dalgası yarattı.

30 yaşına bastı, çocukluk fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncudan dikkat çeken mesaj: Dört gözle bekliyorum

Çok geçmeden ise bu ismin ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol'un çocukluk fotoğrafı olduğu ortaya çıktı!

30 yaşına bastı, çocukluk fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncudan dikkat çeken mesaj: Dört gözle bekliyorum

Çocukları Burak ve Eliz ile olan inanılmaz benzerliğiyle dikkat çeken Varol, kısa sürede magazin gündeminde yer aldı.

30 yaşına bastı, çocukluk fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncudan dikkat çeken mesaj: Dört gözle bekliyorum

İşte sizler için derlediğimiz dünün çocukları bugünün ise yıldızı olan diğer ünlü isimler!

Ekranların sevilen oyuncularından biri olan ünlü isim, çocukluk albümünü açarak takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

30 yaşına bastı, çocukluk fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncudan dikkat çeken mesaj: Dört gözle bekliyorum

Kariyerindeki başarısı kadar güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü güzelin bu nostaljik karesine kısa sürede binlerce beğeni yağarken, sosyal medya "Bakışları hiç değişmemiş" yorumlarıyla yıkıldı.

30 yaşına bastı, çocukluk fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncudan dikkat çeken mesaj: Dört gözle bekliyorum

Paylaşımıyla herkesi meraklandıran o isim, bir erkek çocuk annesi olan Beste Kökdemir! Ünlü oyuncu minik oğlu Güneş ile olan mutluluğuyla da sık sık adından söz ettiriyor.

30 yaşına bastı, çocukluk fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncudan dikkat çeken mesaj: Dört gözle bekliyorum

Doğal güzelliği ve sergilediği performansla milyonların beğenisini kazanan ünlü oyuncu, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

30 yaşına bastı, çocukluk fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncudan dikkat çeken mesaj: Dört gözle bekliyorum

Attığı her adım olay olan başarılı isim, bu kez özel hayatından bir kareyle gündeme geldi.

30 yaşına bastı, çocukluk fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncudan dikkat çeken mesaj: Dört gözle bekliyorum

Güzel oyuncu, 27. yaşına basmanın heyecanını çocukluk yıllarına ait o masum kareyi paylaşarak kutladı.

30 yaşına bastı, çocukluk fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncudan dikkat çeken mesaj: Dört gözle bekliyorum

Küçüklük haliyle dikkat çeken ve kısa sürede binlerce beğeni alan bu ünlü isim, başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu!

30 yaşına bastı, çocukluk fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncudan dikkat çeken mesaj: Dört gözle bekliyorum

Sosyal medyada gündeme gelen bu çocukluk karesi, kısa sürede herkesin diline düştü.

30 yaşına bastı, çocukluk fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncudan dikkat çeken mesaj: Dört gözle bekliyorum

Kakülleri ve koca siyah gözleriyle kameralara poz veren kırmızılar içindeki bu küçük kızın yüzündeki ifade ise görenlere "tanıdık ama çıkaramadım" dedirtti...