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30 yaşına bastı, çocukluk fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncudan dikkat çeken mesaj: “Dört gözle bekliyorum”
30 yaşına bastı, çocukluk fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncudan dikkat çeken mesaj: “Dört gözle bekliyorum”
Dünyaca ünlü oyuncu, yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik bir paylaşımla kutladı. Çocukluk yıllarına ait bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunan yıldız isim, yirmili yaşlarına veda ederken yazdığı teşekkür mesajıyla ilgi odağı oldu.
Giriş Tarihi: 03.09.2026 11:07
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 11:11