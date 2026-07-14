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3000 yıllık miras Zendaya'nın üzerinde! Hollywood ışıltısının ardındaki karanlık gerçek: Doğu'nun kültürel yağması
3000 yıllık miras Zendaya'nın üzerinde! Hollywood ışıltısının ardındaki karanlık gerçek: Doğu'nun kültürel yağması
Hollywood yıldızı Zendaya'nın The Odyssey filminin Londra tanıtımında taktığı 3000 yıllık İran kökenli antik küpeler, moda dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Ancak bu kırmızı halı ihtişamının ardında, Doğu'nun paha biçilemez kültürel mirasının Batı tarafından salt bir lüks objesine dönüştürülerek sömürülmesi gerçeği yatıyor. Binlerce yıllık tarihi bir eserin modern pırlantalarla süslenip metalaştırılması, Batı'nın Doğu'dan çaldığı kültürel miras tartışmalarını tüm çarpıcılığıyla yeniden alevlendiriyor.
Giriş Tarihi: 14.07.2026 12:50
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 12:51