3000 yıllık miras Zendaya’nın üzerinde! Hollywood ışıltısının ardındaki karanlık gerçek: Doğu’nun kültürel yağması

Moda dünyası bu görünümü "araştırma düzeyinde bir adanmışlık" olarak ayakta alkışlarken, o küpelerin asıl sahiplerinin ve üretildikleri kadim coğrafyanın hikayesi sessizliğe gömülmeye devam ediyor. Görünen o ki Batı; Doğu'nun sadece doğal kaynaklarını değil, tarihini ve ruhunu da kendi parıltısını artırmak için çalmaktan hiçbir zaman çekinmeyecek.