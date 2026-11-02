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31 yıllık büyük sızı! Perihan Savaş kaybettiği eşi Yılmaz Zafer hakkında konuştu: “Yaşadıklarım çok ağırdı”

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Perihan Savaş, 1987 yılında hayatını birleştirdiği meslektaşı Yılmaz Zafer'i 9 Kasım 1995 tarihinde kaybetmişti. 1994 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu kalbi duran ve 4 dakika oksijensiz kaldığı için beyninde ağır hasar oluşan Yılmaz Zafer, bakıma muhtaç şekilde geçirdiği 18 aylık zorlu mücadelenin ardından henüz 38 yaşındayken hayata veda etmişti. Vefatın üzerinden geçen 31 yıla rağmen merhum eşinin acısını ilk günkü gibi kalbinde taşıyan usta oyuncu, o acı dolu günleri ve tek başına verdiği yaşam mücadelesini anlattı.

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MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 02.11.2026 10:49 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 13:40
31 yıllık büyük sızı! Perihan Savaş kaybettiği eşi Yılmaz Zafer hakkında konuştu: Yaşadıklarım çok ağırdı

Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden olan usta isim Perihan Savaş, 1995 yılında kaybettiği hayat arkadaşı Yılmaz Zafer ile ilgili içini döktü.

31 yıllık büyük sızı! Perihan Savaş kaybettiği eşi Yılmaz Zafer hakkında konuştu: Yaşadıklarım çok ağırdı

Usta oyuncunun hem tek başına verdiği annelik ve babalık mücadelesini hem de eşinin hastalık sürecinde yaşadığı büyük yıkımı anlattığı o sözler magazin gündeminde derin bir yankı uyandırdı.

31 yıllık büyük sızı! Perihan Savaş kaybettiği eşi Yılmaz Zafer hakkında konuştu: Yaşadıklarım çok ağırdı

"O BENİM ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUM GİBİ OLDU"

1987 yılında dünyaevine girdiği eşi Yılmaz Zafer'i 1994 yılında geçirdiği kalp krizi ve ardından beyin hasarı nedeniyle kaybeden Perihan Savaş, konuk olduğu bir programda "Hem anne hem baba olmak nasıldı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

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31 yıllık büyük sızı! Perihan Savaş kaybettiği eşi Yılmaz Zafer hakkında konuştu: Yaşadıklarım çok ağırdı

"Çok zordu. Ben ikisini dengelemeliydim, beni çok zorluyordu. Zaten psikolojik olarak yardım aldım. Bazıları 'Hayatına devam etti' diyebilir ama tabii hayatıma devam edecektim, ayakta durmak zorundaydım çünkü bir kızım, bir oğlum var. Onların yanında olmalıydım ve çalışmak bana çok iyi geldi. Çocuklarımın varlığı da ayakta durmamı sağladı. Yaşadıklarım çok ağır şeylerdi. Yılmaz geçirdiği rahatsızlık sonrası benim üçüncü çocuğum gibi oldu. 18 ay yaşadı ve çocuk gibiydi. Çok uğraştım hatırlayıp kendisine gelmesi için. Olmadı." Usta oyuncunun herkesi derinden etkileyen açıklamaları magazin gündeminde ses getirdi.

31 yıllık büyük sızı! Perihan Savaş kaybettiği eşi Yılmaz Zafer hakkında konuştu: Yaşadıklarım çok ağırdı

YILMAZ ZAFER'İN HAYAT HİKAYESİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

24 Eylül 1956'da İstanbul'da dünyaya gelen Yılmaz Zafer, henüz 38 yaşında sona eren hayatına çok sayıda başarı sığdırarak Türk sinemasında iz bırakan unutulmaz oyuncular arasında yer aldı.

31 yıllık büyük sızı! Perihan Savaş kaybettiği eşi Yılmaz Zafer hakkında konuştu: Yaşadıklarım çok ağırdı

Lise yıllarında Perihan Savaş'a duyduğu hayranlıkla Fatih Halkevi'ne adım atan Yılmaz Zafer, tiyatroyla burada tanıştı. Sahneye duyduğu ilgiyi profesyonel bir kariyere dönüştürmek isteyen Zafer, yeteneğini aldığı eğitimle pekiştirerek İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi gördü.

Eğitim yıllarında klasik eserlerden çağdaş oyunlara kadar pek çok farklı tiyatro oyununda rol alan Yılmaz Zafer, bu süreçte oyunculuk yeteneğini geliştirdi. Sahnedeki güçlü duruşu ve doğal oyunculuğuyla kısa sürede dikkat çeken Zafer, tiyatrodaki deneyimini beyaz perdeye taşıyarak sinema dünyasına başarılı bir adım attı.

31 yıllık büyük sızı! Perihan Savaş kaybettiği eşi Yılmaz Zafer hakkında konuştu: Yaşadıklarım çok ağırdı

1970'li ve 1980'li yıllarda Türk sinemasının en hareketli dönemlerine damga vuran Yılmaz Zafer; dram, aksiyon, romantik ve toplumsal yapımlardaki başarılı performanslarıyla kendine geniş bir hayran kitlesi edindi. Yeşilçam'ın karakteristik jönlerinden biri olan usta oyuncu, "Yorgun Savaşçı", "Kırık Ayna" ve "Beddua" gibi dönemin ses getiren yapımlarında rol alarak adını sinema tarihine yazdırdı.

Sadece kamera önündeki başarısıyla yetinmeyen Yılmaz Zafer, sinemanın mutfağına da girerek yönetmenlik ve senaryo alanlarında önemli çalışmalar yürüttü. Özellikle 1980'li yıllarda sinema dünyasındaki teknik gelişmeleri yakından takip eden vizyoner kimliğiyle tanınan usta sanatçı, Türk sinemasını modernize etmeye çalışan az sayıdaki öncü isimden biri olarak hafızalara kazındı.

31 yıllık büyük sızı! Perihan Savaş kaybettiği eşi Yılmaz Zafer hakkında konuştu: Yaşadıklarım çok ağırdı

HAYRANLIK DUYDUĞU PERİHAN SAVAŞ İLE EVLENDİ

Yılmaz Zafer, uzun yıllardır hayranlık duyduğu Perihan Savaş ile 1987 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten Savaş Zafer adını verdikleri bir oğulları oldu. Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikilinin mutluluğu ise Yılmaz Zafer'in yaşadığı sağlık sorunlarıyla gölgelendi.

31 yıllık büyük sızı! Perihan Savaş kaybettiği eşi Yılmaz Zafer hakkında konuştu: Yaşadıklarım çok ağırdı

MOTOR FONKSİYONLARINI BÜYÜK ÖLÇÜDE KAYBETTİ!

1991 yılında beyin kanaması geçiren Yılmaz Zafer, ani rahatsızlığının ardından uzun süre komada kaldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen sağlığına yeniden kavuşamadı.

31 yıllık büyük sızı! Perihan Savaş kaybettiği eşi Yılmaz Zafer hakkında konuştu: Yaşadıklarım çok ağırdı

Beyin kanamasının ardından yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle vücudu zayıfladı ve motor fonksiyonlarını büyük ölçüde kaybetti.

31 yıllık büyük sızı! Perihan Savaş kaybettiği eşi Yılmaz Zafer hakkında konuştu: Yaşadıklarım çok ağırdı

Perihan Savaş, eşi Yılmaz Zafer'in hastalık sürecinde büyük bir özveriyle yanında yer aldı. Oyuncu, o dönemde hem kariyerine devam etti hem de eşine destek oldu. Uzun süren tedavi sürecinin ardından, ünlü sanatçı 9 Kasım 1995 tarihinde hayatını kaybetti. Ölümü, hem sanat camiasında hem de sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı.

31 yıllık büyük sızı! Perihan Savaş kaybettiği eşi Yılmaz Zafer hakkında konuştu: Yaşadıklarım çok ağırdı

YILMAZ ZAFER'İN MİRASI

Yılmaz Zafer, arkasında hem tiyatro hem de sinemaya dair unutulmaz eserler bıraktı. Kısa ömrüne rağmen Türk sanatında kalıcı bir iz bırakan Zafer, aynı zamanda karakteri, çalışkanlığı ve sahne disipliniyle de tanındı.

31 yıllık büyük sızı! Perihan Savaş kaybettiği eşi Yılmaz Zafer hakkında konuştu: Yaşadıklarım çok ağırdı

Perihan Savaş, yıllar sonra yaptığı röportajlarda Yılmaz Zafer'den "Hayatımın en saygı duyduğum insanıydı" sözleriyle bahsetmiş, onun hem iyi bir sanatçı hem de iyi bir eş ve baba olduğunu dile getirdi.

31 yıllık büyük sızı! Perihan Savaş kaybettiği eşi Yılmaz Zafer hakkında konuştu: Yaşadıklarım çok ağırdı

ERKEN VEFATIYLA MİLYONLARI YASA BOĞAN BİR DİĞER İSİM: ERDAL TOSUN

Başarılı oyunculuğu ile izleyicilerin sevgisini kazanan Erdal Tosun, Yeşilçam'ın unutulmaz aktörleri Sevim Tosun ve Necdet Tosun'un ilk çocukları olarak 9 Nisan 1963 yılında Sarıyer'de dünyaya geldi.

31 yıllık büyük sızı! Perihan Savaş kaybettiği eşi Yılmaz Zafer hakkında konuştu: Yaşadıklarım çok ağırdı

Henüz 12 yaşındayken babası Necdet Tosun'u, Almanya'da geçirdiği bir trafik kazası sonucunda kaybeden Tosun, 1980'de Beyoğlu Fındıklı Lisesi'nde halkla ilişkiler ve gazetecilik eğitimi aldı.

Mahallede top oynadığı sırada kendisini keşfeden Atıf Yılmaz'ın teklif etmesiyle 1982 yılında yayınlanan 'Mine' adlı film ile sinema çıkışını gerçekleştirdi.

31 yıllık büyük sızı! Perihan Savaş kaybettiği eşi Yılmaz Zafer hakkında konuştu: Yaşadıklarım çok ağırdı

Erdal Tosun, bir dönem verdiği röportajda sinemaya başlangıç hikayesini anlatırken şu cümleleri kullanmıştı:

"Mahallede sosyal bir çocuğum. Bizdeki sosyallik de mahallede top oynayıp, karşı apartmanın kenarına oturup etrafa bakmak, muhabbet etmek. O sırada mahalleden geçerken Atıf ağabey (Yılmaz) beni görmüş. 'Mine' filminde de 2, 3 serseri var. Onlardan birine beni layık görmüş.

31 yıllık büyük sızı! Perihan Savaş kaybettiği eşi Yılmaz Zafer hakkında konuştu: Yaşadıklarım çok ağırdı

Bir gün yatıyordum. Herhalde geçerken sordu benim evimi. Pencereye vurdular. Şişe gibi gözlükleri vardı. Açtım pencereyi, 'Ben yeni filme başlayacağım. Benim yazıhaneye uğra.' dedi. Sanki o kadar emindi ki benim onu tanıdığıma."

31 yıllık büyük sızı! Perihan Savaş kaybettiği eşi Yılmaz Zafer hakkında konuştu: Yaşadıklarım çok ağırdı

Lise eğitimini tamamladıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Konservatuvar kazanarak başarılı bir öğrencilik hayatı geçirdi. Mezuniyetinin ardından da İstanbul Devlet Tiyatroları'nda birçok görev aldı.

31 yıllık büyük sızı! Perihan Savaş kaybettiği eşi Yılmaz Zafer hakkında konuştu: Yaşadıklarım çok ağırdı

Sanatçı, üniversiteden sonra Uğur Yücel, Suat Sungur, Tilbe Saran ve Özdemir Çiftçioğlu'nun da aralarında bulunduğu sanatçılarla Özel Tiyatro'nun kuruluşunda bulundu.

31 yıllık büyük sızı! Perihan Savaş kaybettiği eşi Yılmaz Zafer hakkında konuştu: Yaşadıklarım çok ağırdı

Bir Demet Tiyatro'da canlandırdığı "Eyvah Necdet", "Spartaküs Vedat", "Ekmekçi Danyal" ve "İri Hikmet" karakterleriyle tiyatroseverlerin gönlünde yer edinen Erdal Tosun, uzun yıllar ekip arkadaşlarıyla aynı sahneyi paylaştı.

31 yıllık büyük sızı! Perihan Savaş kaybettiği eşi Yılmaz Zafer hakkında konuştu: Yaşadıklarım çok ağırdı

1995 yılında İlknur Tosun ile dünyaevine giren Erdal Tosun, 1996 yılında ilk çocuğu olan Zeynep Kiraz ile babalık hissini tattı. Çok sayıda film ve dizide ünlü isimlerle birlikte rol oynayan Erdal Tosun, başarılı performansıyla milyonların kalbinde taht kurdu.

31 yıllık büyük sızı! Perihan Savaş kaybettiği eşi Yılmaz Zafer hakkında konuştu: Yaşadıklarım çok ağırdı

Unutulmaz repliklerin usta oyuncusu Tosun,30 Kasım 2016'da İstanbul Sarıyer'de böbrek rahatsızlığı nedeniyle diyalize girmek için çıktığı yolda geçirdiği trafik kazası sonucu henüz 53 yaşında hayata gözlerini yumdu ve cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

31 yıllık büyük sızı! Perihan Savaş kaybettiği eşi Yılmaz Zafer hakkında konuştu: Yaşadıklarım çok ağırdı

ÖLÜMÜNDEN SONRA ORTAYA ÇIKTI!

Gözyaşları ve hüzünle son yolculuğuna uğurlanan Erdal Tosun, uzun süredir böbrek yetmezliği hastalığıyla mücadele ettiği için diyalizle yaşama tutunmuştu.

31 yıllık büyük sızı! Perihan Savaş kaybettiği eşi Yılmaz Zafer hakkında konuştu: Yaşadıklarım çok ağırdı

Usta sanatçı, her diyaliz günü sonrasında vücudunun yorgun düşmesine rağmen hiçbir zaman canlı vericiden böbrek nakli olmaya yanaşmadı. Zira, sanatçının bu tercihi nedeniyle eski eşi İlknur Tosun ile 19 yaşındaki kızı Zeynep Kiraz Tosun'un doku uyumu bile aranmadı.

31 yıllık büyük sızı! Perihan Savaş kaybettiği eşi Yılmaz Zafer hakkında konuştu: Yaşadıklarım çok ağırdı

KIZININ BÖBREĞİNİ ALMAYI KABUL ETMEDİ!

Ailesinde böbrek yetmezliği hastalığı olduğu için kızı Zeynep Kiraz'ın ileride anne olabilmesi ve sağlığının olumsuz etkilenmemesi düşüncesiyle özellikle kızı Zeynep Kiraz'ın böbreğini almayı kabul etmedi.