31 yıllık büyük sızı! Perihan Savaş kaybettiği eşi Yılmaz Zafer hakkında konuştu: “Yaşadıklarım çok ağırdı”

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Perihan Savaş, 1987 yılında hayatını birleştirdiği meslektaşı Yılmaz Zafer'i 9 Kasım 1995 tarihinde kaybetmişti. 1994 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu kalbi duran ve 4 dakika oksijensiz kaldığı için beyninde ağır hasar oluşan Yılmaz Zafer, bakıma muhtaç şekilde geçirdiği 18 aylık zorlu mücadelenin ardından henüz 38 yaşındayken hayata veda etmişti. Vefatın üzerinden geçen 31 yıla rağmen merhum eşinin acısını ilk günkü gibi kalbinde taşıyan usta oyuncu, o acı dolu günleri ve tek başına verdiği yaşam mücadelesini anlattı.