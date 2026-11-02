31 yıllık büyük sızı! Perihan Savaş kaybettiği eşi Zafer Yılmaz hakkında konuştu: “Yaşadıklarım çok ağırdı”

1970'li ve 1980'li yıllarda Türk sinemasının en hareketli dönemlerine damga vuran Yılmaz Zafer; dram, aksiyon, romantik ve toplumsal yapımlardaki başarılı performanslarıyla kendine geniş bir hayran kitlesi edindi. Yeşilçam'ın karakteristik jönlerinden biri olan usta oyuncu, "Yorgun Savaşçı", "Kırık Ayna" ve "Beddua" gibi dönemin ses getiren yapımlarında rol alarak adını sinema tarihine yazdırdı.

Sadece kamera önündeki başarısıyla yetinmeyen Yılmaz Zafer, sinemanın mutfağına da girerek yönetmenlik ve senaryo alanlarında önemli çalışmalar yürüttü. Özellikle 1980'li yıllarda sinema dünyasındaki teknik gelişmeleri yakından takip eden vizyoner kimliğiyle tanınan usta sanatçı, Türk sinemasını modernize etmeye çalışan az sayıdaki öncü isimden biri olarak hafızalara kazındı.