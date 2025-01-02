33 yıl aynı yastığa baş koydular! Uzun süre kanser tedavisi gören Filiz Akın'dan eşi ile ilgili açıklama: "Eşimin bana verdiği..."

Ünlü sanatçı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İyi, kötü, ama her zaman birlikte 33 yıldır sevgi ile olmaya çalışan bir evliliğe, eşimin verdiği destek ve anlayış için teşekkürler. İyi ki onu tanıma fırsatı bana hediye... Teşekkürler…"

undefined