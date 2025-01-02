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33 yıl aynı yastığa baş koydular! Uzun süre kanser tedavisi gören Filiz Akın'dan eşi ile ilgili açıklama: "Eşimin bana verdiği..."

Türk sinemasının efsane ismi Filiz Akın, eşi Sönmez Köksal ile 33 yıllık evliliklerine dair sosyal medyada yaptığı paylaşım büyük dikkat çekti. Filiz Akın'ın paylaşımında eşinden bahsettiği anlar büyük dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.01.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 10:27
33 yıl aynı yastığa baş koydular! Uzun süre kanser tedavisi gören Filiz Akın’dan eşi ile ilgili açıklama: Eşimin bana verdiği...

Türk sinemasının efsane ismi Filiz Akın, eşi Sönmez Köksal ile 33 yıllık evliliklerini sosyal medyadan yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Filiz Akın, paylaşımında eşine verdiği destek ve anlayış için teşekkür ederek, birlikte geçirdikleri yılların önemini vurguladı.

33 yıl aynı yastığa baş koydular! Uzun süre kanser tedavisi gören Filiz Akın’dan eşi ile ilgili açıklama: Eşimin bana verdiği...

Ünlü sanatçı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İyi, kötü, ama her zaman birlikte 33 yıldır sevgi ile olmaya çalışan bir evliliğe, eşimin verdiği destek ve anlayış için teşekkürler. İyi ki onu tanıma fırsatı bana hediye... Teşekkürler…"

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33 yıl aynı yastığa baş koydular! Uzun süre kanser tedavisi gören Filiz Akın’dan eşi ile ilgili açıklama: Eşimin bana verdiği...

Bu samimi sözler, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanırken, Filiz Akın ve Sönmez Köksal'ın örnek çift olarak gösterildiği pek çok yorum yapıldı. 1991 yılında hayatlarını birleştiren Filiz Akın ve Sönmez Köksal, yıllardır birbirlerine olan sevgi ve saygılarını korumalarıyla tanınıyor.

33 yıl aynı yastığa baş koydular! Uzun süre kanser tedavisi gören Filiz Akın’dan eşi ile ilgili açıklama: Eşimin bana verdiği...

Sönmez Köksal'ın, kariyeri boyunca diplomat olarak üstlendiği yoğun görevlerde, Filiz Akın'ın her zaman yanında olduğu bilinirken, aynı şekilde Sönmez Köksal da Filiz Akın'ın sağlık sorunları ve zorlu dönemlerinde ona olan desteğini hiç esirgemedi.

33 yıl aynı yastığa baş koydular! Uzun süre kanser tedavisi gören Filiz Akın’dan eşi ile ilgili açıklama: Eşimin bana verdiği...

Evliliklerinin 33. yılına özel bu anlamlı paylaşım, çiftin sevgi dolu hikayesinin bir kez daha altını çizdi. Filiz Akın ve Sönmez Köksal, sadece aşklarıyla değil, aynı zamanda hayata karşı duruşlarıyla da örnek olmayı sürdürüyor.

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