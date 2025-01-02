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33 yıl aynı yastığa baş koydular! Uzun süre kanser tedavisi gören Filiz Akın'dan eşi ile ilgili açıklama: "Eşimin bana verdiği..."
33 yıl aynı yastığa baş koydular! Uzun süre kanser tedavisi gören Filiz Akın'dan eşi ile ilgili açıklama: "Eşimin bana verdiği..."
Türk sinemasının efsane ismi Filiz Akın, eşi Sönmez Köksal ile 33 yıllık evliliklerine dair sosyal medyada yaptığı paylaşım büyük dikkat çekti. Filiz Akın'ın paylaşımında eşinden bahsettiği anlar büyük dikkat çekti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.01.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 10:27