33 yıldır aynı yastığa baş koydular! Filiz Akın'dan eşi Sönmez Köksal'a: "İyi ki onu tanıma fırsatı hediye edildi" | Video
Türk sinemasının efsane ismi Filiz Akın, eşi Sönmez Köksal ile 33 yıllık evliliklerini sosyal medyadan yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Filiz Akın, paylaşımında eşine verdiği destek ve anlayış için teşekkür ederek, birlikte geçirdikleri yılların önemini vurguladı.
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