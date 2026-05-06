Ünlü rapçi Mero'nun camide Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar hayranları tarafından takdir edildi | Video

06 Mayıs 2026 | 15:21

2019 yılında çıkardığı "Olabilir" parçasıyla adını geniş kitlelere duyuran Rapçi Mero, bu kez müzik kariyeriyle değil farklı bir yönüyle gündeme geldi. Ünlü rapçi, Almanya'daki bir camide Kur'an-ı Kerim tilavetiyle dikkat çekti. Mero'nun Kıyamet Suresi'nin 26 ile 38. ayetlerini okuduğu anlar, dinleyenleri derinden etkiledi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kısa sürede yoğun ilgi gördü.