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34 yaşına giren Neslihan Atagül'e eşi Kadir Doğulu'dan aşk dolu kutlama! 'Çiçeğim, güzeller güzeli anne...'
34 yaşına giren Neslihan Atagül'e eşi Kadir Doğulu'dan aşk dolu kutlama! "Çiçeğim, güzeller güzeli anne..."
2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile nikâh masasına oturan Neslihan Atagül, oğulları Aziz ile birlikte sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. 34 yaşına basan ünlü oyuncu, yeni yaşını kutlarken eşi Kadir Doğulu'dan gelen romantik mesajla da gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 21.08.2026 13:52
Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 14:00