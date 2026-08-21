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34 yaşına giren Neslihan Atagül'e eşi Kadir Doğulu'dan aşk dolu kutlama! "Çiçeğim, güzeller güzeli anne..."

2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile nikâh masasına oturan Neslihan Atagül, oğulları Aziz ile birlikte sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. 34 yaşına basan ünlü oyuncu, yeni yaşını kutlarken eşi Kadir Doğulu'dan gelen romantik mesajla da gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 21.08.2026 13:52 Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 14:00
34 yaşına giren Neslihan Atagül’e eşi Kadir Doğulu’dan aşk dolu kutlama! Çiçeğim, güzeller güzeli anne...

Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı, Gecenin Ucunda ve Aaahh Belinda gibi projelerde rol alan başarılı oyuncu Neslihan Atagül, 2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile evlenmişti.

34 yaşına giren Neslihan Atagül’e eşi Kadir Doğulu’dan aşk dolu kutlama! Çiçeğim, güzeller güzeli anne...

Mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Atagül anne olduktan sonra ekranlara ara verdi. Atagül, son dönemde zamanının büyük kısmını bebeğiyle geçiriyor.

34 yaşına giren Neslihan Atagül’e eşi Kadir Doğulu’dan aşk dolu kutlama! Çiçeğim, güzeller güzeli anne...

Eşi Kadir Doğulu ve 1 yaşındaki oğulları Aziz ile sakin bir yaşam süren Atagül, son olarak 34. yaşını kutladı.

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34 yaşına giren Neslihan Atagül’e eşi Kadir Doğulu’dan aşk dolu kutlama! Çiçeğim, güzeller güzeli anne...

Kadir Doğulu, eşi Atagül'ün doğum gününü aşk dolu bir paylaşımla kutladı.

34 yaşına giren Neslihan Atagül’e eşi Kadir Doğulu’dan aşk dolu kutlama! Çiçeğim, güzeller güzeli anne...

"GÜZELLER GÜZELİ ANNE"

Atagül'ün bu karesini yayınlayan Kadir Doğulu paylaşımına ise şu notu düştü:
"Çiçeğim, güzeller güzeli anne, değerli eşim, iyi ki doğdun. İyi ki tanıdım seni. Seni çok seviyoruz. "

34 yaşına giren Neslihan Atagül’e eşi Kadir Doğulu’dan aşk dolu kutlama! Çiçeğim, güzeller güzeli anne...

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler...

NAZAN KESAL-ERCAN KESAL

34 yaşına giren Neslihan Atagül’e eşi Kadir Doğulu’dan aşk dolu kutlama! Çiçeğim, güzeller güzeli anne...

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

34 yaşına giren Neslihan Atagül’e eşi Kadir Doğulu’dan aşk dolu kutlama! Çiçeğim, güzeller güzeli anne...

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

34 yaşına giren Neslihan Atagül’e eşi Kadir Doğulu’dan aşk dolu kutlama! Çiçeğim, güzeller güzeli anne...

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

34 yaşına giren Neslihan Atagül’e eşi Kadir Doğulu’dan aşk dolu kutlama! Çiçeğim, güzeller güzeli anne...

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

34 yaşına giren Neslihan Atagül’e eşi Kadir Doğulu’dan aşk dolu kutlama! Çiçeğim, güzeller güzeli anne...

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

34 yaşına giren Neslihan Atagül’e eşi Kadir Doğulu’dan aşk dolu kutlama! Çiçeğim, güzeller güzeli anne...

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

34 yaşına giren Neslihan Atagül’e eşi Kadir Doğulu’dan aşk dolu kutlama! Çiçeğim, güzeller güzeli anne...

HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

34 yaşına giren Neslihan Atagül’e eşi Kadir Doğulu’dan aşk dolu kutlama! Çiçeğim, güzeller güzeli anne...

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

34 yaşına giren Neslihan Atagül’e eşi Kadir Doğulu’dan aşk dolu kutlama! Çiçeğim, güzeller güzeli anne...

DUA LİPA-CALLUM TURNER

34 yaşına giren Neslihan Atagül’e eşi Kadir Doğulu’dan aşk dolu kutlama! Çiçeğim, güzeller güzeli anne...

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

34 yaşına giren Neslihan Atagül’e eşi Kadir Doğulu’dan aşk dolu kutlama! Çiçeğim, güzeller güzeli anne...

ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU

34 yaşına giren Neslihan Atagül’e eşi Kadir Doğulu’dan aşk dolu kutlama! Çiçeğim, güzeller güzeli anne...

HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR

34 yaşına giren Neslihan Atagül’e eşi Kadir Doğulu’dan aşk dolu kutlama! Çiçeğim, güzeller güzeli anne...

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

34 yaşına giren Neslihan Atagül’e eşi Kadir Doğulu’dan aşk dolu kutlama! Çiçeğim, güzeller güzeli anne...

MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

34 yaşına giren Neslihan Atagül’e eşi Kadir Doğulu’dan aşk dolu kutlama! Çiçeğim, güzeller güzeli anne...

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

34 yaşına giren Neslihan Atagül’e eşi Kadir Doğulu’dan aşk dolu kutlama! Çiçeğim, güzeller güzeli anne...

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

34 yaşına giren Neslihan Atagül’e eşi Kadir Doğulu’dan aşk dolu kutlama! Çiçeğim, güzeller güzeli anne...

DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI

34 yaşına giren Neslihan Atagül’e eşi Kadir Doğulu’dan aşk dolu kutlama! Çiçeğim, güzeller güzeli anne...

GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY

34 yaşına giren Neslihan Atagül’e eşi Kadir Doğulu’dan aşk dolu kutlama! Çiçeğim, güzeller güzeli anne...

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU