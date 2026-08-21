34 yaşına giren Neslihan Atagül'e eşi Kadir Doğulu'dan aşk dolu kutlama! "Çiçeğim, güzeller güzeli anne..."

"GÜZELLER GÜZELİ ANNE"

Atagül'ün bu karesini yayınlayan Kadir Doğulu paylaşımına ise şu notu düştü:

"Çiçeğim, güzeller güzeli anne, değerli eşim, iyi ki doğdun. İyi ki tanıdım seni. Seni çok seviyoruz. "