34 yaşında hayatını kaybetmişti! Breaking Bad’in yıldızı RJ Mitte’nin ölüm nedeni açıklandı

Efsane yapım Breaking Bad dizisinde Walter White'ın oğlu Walter White Jr. karakterini canlandırarak geniş kitlelerce tanınan ABD'li oyuncu RJ Mitte, 34 yaşında hayatını kaybetti. Teksas'ın Brownsville kentindeki evinde yaşamını yitiren oyuncunun vefatı, sevenlerini ve birlikte çalıştığı isimleri derin bir üzüntüye boğdu. SON DAKİKA: Türkçe popun efsanesinden acı haber! Oyuncunun ölümünün ardından açıklama yapan temsilcisi, Mitte'nin intihar sonucu yaşamını yitirdiğine ilişkin iddiaları doğruladı. ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Brownsville kentinde polis ekipleri, pazartesi günü saat 12.50'de yapılan ihbar üzerine oyuncu RJ Mitte'yi evinde hayatını kaybetmiş halde buldu. Yetkililer, olayın ardından yaptıkları ilk açıklamada soruşturmanın devam ettiğini belirterek ölüm nedeni ve koşullarının henüz netlik kazanmadığını duyurdu. Mitte'nin temsilcisi ise yayımladığı açıklamada, oyuncunun vefatından duydukları derin üzüntüyü ifade etti. Açıklamada Mitte; oyunculuğunun yanı sıra hayırsever kimliği ve engelli hakları alanındaki çalışmalarıyla da anıldı. Serebral palsi ile yaşama deneyiminin oyunculuk kariyerine yön verdiği ve engellilik konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına katkıda bulunduğu vurgulandı. Öte yandan dizide Mitte'nin babasını canlandıran Bryan Cranston, ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaşmıştı. Mitte'yi henüz 14 yaşındayken tanıdığını belirten Cranston, genç oyuncunun engelli bireylerin hakları konusunda gösterdiği çabaya dikkat çekti. Ünlü oyuncu, paylaşımını 'Seni özleyeceğim evlat' sözleriyle tamamlamıştı. Dizinin bir diğer yıldızı Aaron Paul da üzüntüsünü dile getirerek rol arkadaşına veda etti. Mitte'nin amcası Hank Schrader karakterini canlandıran Dean Norris ise oyuncunun setteki en genç isimlerden biri olduğunu hatırlatarak onu sevecen ve herkesin koruyup kolladığı biri olarak anlattı. Ünlü oyuncu şu sözlere yer verdi: Bu gece yazarken derin bir umutsuzluk içindeyim. RJ Mitte, Breaking Bad'da olan tatlı oğlum, öldü. O, Şubat 2007'de pilot çekimine başladığımızda oldukça hamaktaydı, ancak bir süre sonra, bir çocuk, gerçekten iyi bir aktör haline geldi. O, engelli sanatçılar için sesli bir savunucuydu ve bir filantropik organizasyonun başkanıydı, bu organizasyonun yardımına odaklanıyordu.