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34 yaşında hayatını kaybetmişti! Breaking Bad'in yıldızı RJ Mitte’nin ölüm nedeni açıklandı

Breaking Bad dizisinde Walter White Jr. karakterine hayat vererek hafızalara kazınan oyuncu RJ Mitte'nin 34 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından, temsilcisi ölüm nedenine ilişkin açıklamada bulundu.

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Giriş Tarihi: 14.10.2026 14:18 Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 14:23
34 yaşında hayatını kaybetmişti! Breaking Bad’in yıldızı RJ Mitte’nin ölüm nedeni açıklandı

Efsane yapım Breaking Bad dizisinde Walter White'ın oğlu Walter White Jr. karakterini canlandırarak geniş kitlelerce tanınan ABD'li oyuncu RJ Mitte, 34 yaşında hayatını kaybetti. Teksas'ın Brownsville kentindeki evinde yaşamını yitiren oyuncunun vefatı, sevenlerini ve birlikte çalıştığı isimleri derin bir üzüntüye boğdu.

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34 yaşında hayatını kaybetmişti! Breaking Bad’in yıldızı RJ Mitte’nin ölüm nedeni açıklandı

Oyuncunun ölümünün ardından açıklama yapan temsilcisi, Mitte'nin intihar sonucu yaşamını yitirdiğine ilişkin iddiaları doğruladı.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Brownsville kentinde polis ekipleri, pazartesi günü saat 12.50'de yapılan ihbar üzerine oyuncu RJ Mitte'yi evinde hayatını kaybetmiş halde buldu. Yetkililer, olayın ardından yaptıkları ilk açıklamada soruşturmanın devam ettiğini belirterek ölüm nedeni ve koşullarının henüz netlik kazanmadığını duyurdu.

Mitte'nin temsilcisi ise yayımladığı açıklamada, oyuncunun vefatından duydukları derin üzüntüyü ifade etti. Açıklamada Mitte; oyunculuğunun yanı sıra hayırsever kimliği ve engelli hakları alanındaki çalışmalarıyla da anıldı. Serebral palsi ile yaşama deneyiminin oyunculuk kariyerine yön verdiği ve engellilik konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına katkıda bulunduğu vurgulandı.

34 yaşında hayatını kaybetmişti! Breaking Bad’in yıldızı RJ Mitte’nin ölüm nedeni açıklandı

Öte yandan dizide Mitte'nin babasını canlandıran Bryan Cranston, ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaşmıştı. Mitte'yi henüz 14 yaşındayken tanıdığını belirten Cranston, genç oyuncunun engelli bireylerin hakları konusunda gösterdiği çabaya dikkat çekti. Ünlü oyuncu, paylaşımını "Seni özleyeceğim evlat" sözleriyle tamamlamıştı.

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34 yaşında hayatını kaybetmişti! Breaking Bad’in yıldızı RJ Mitte’nin ölüm nedeni açıklandı

Dizinin bir diğer yıldızı Aaron Paul da üzüntüsünü dile getirerek rol arkadaşına veda etti. Mitte'nin amcası Hank Schrader karakterini canlandıran Dean Norris ise oyuncunun setteki en genç isimlerden biri olduğunu hatırlatarak onu sevecen ve herkesin koruyup kolladığı biri olarak anlattı.

34 yaşında hayatını kaybetmişti! Breaking Bad’in yıldızı RJ Mitte’nin ölüm nedeni açıklandı

Ünlü oyuncu şu sözlere yer verdi:

Bu gece yazarken derin bir umutsuzluk içindeyim. RJ Mitte, Breaking Bad'da olan tatlı oğlum, öldü.
Onu 14 yaşında olduğunda tanıyordum, Walter White Jr.'i canlandırdı, bu rolü o çok sevinç ve coşkuyla oynadı.
Cerebral Palsy ile doğduğunda, o asla - asla - bu zorluğu bir bahane olarak kabul etmedi. Büyük bir kararlılıkla, zorlu bir çekim programı için doğrudan karşılaştı.
Her zaman, TV'deki ebeveynlerim (Anna Gunn ve ben) ona verdiği tavsiyeleri dinliyorduk - ancak bir ergen olarak, bazen kötü niyetle tavsiyeleri reddederek zorlu bir yoldan öğrenmek istedik... O, bir hit TV dizisinin yıldızlarından biriydi - ancak hala bir çocuktu.

34 yaşında hayatını kaybetmişti! Breaking Bad’in yıldızı RJ Mitte’nin ölüm nedeni açıklandı

O, Şubat 2007'de pilot çekimine başladığımızda oldukça hamaktaydı, ancak bir süre sonra, bir çocuk, gerçekten iyi bir aktör haline geldi. O, engelli sanatçılar için sesli bir savunucuydu ve bir filantropik organizasyonun başkanıydı, bu organizasyonun yardımına odaklanıyordu.
Tüm bu sözler ve potansiyeller şimdi çok büyük bir kayıp.
Özellikle onun kendi hayatını kurtarmayı düşündüğünü duymak çok üzücü.
Neden?
Birkaç hafta önce birbirimize mesaj atıyorduk - öğlen yemeğe ne zaman görüşebileceğimizi düşünüyorduk. Biliyorum ki bu öğlen yemeği, onun geleceğini değiştirecek bir şey olmayacaktır...
Seni özleyeceğim, oğlum.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör