34 yaşında hayatını kaybetmişti! Breaking Bad’in yıldızı RJ Mitte’nin ölüm nedeni açıklandı

Ünlü oyuncu şu sözlere yer verdi:

Bu gece yazarken derin bir umutsuzluk içindeyim. RJ Mitte, Breaking Bad'da olan tatlı oğlum, öldü.

Onu 14 yaşında olduğunda tanıyordum, Walter White Jr.'i canlandırdı, bu rolü o çok sevinç ve coşkuyla oynadı.

Cerebral Palsy ile doğduğunda, o asla - asla - bu zorluğu bir bahane olarak kabul etmedi. Büyük bir kararlılıkla, zorlu bir çekim programı için doğrudan karşılaştı.

Her zaman, TV'deki ebeveynlerim (Anna Gunn ve ben) ona verdiği tavsiyeleri dinliyorduk - ancak bir ergen olarak, bazen kötü niyetle tavsiyeleri reddederek zorlu bir yoldan öğrenmek istedik... O, bir hit TV dizisinin yıldızlarından biriydi - ancak hala bir çocuktu.

