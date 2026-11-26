Hayatının büyük bölümünü kameralar önünde geçiren, genç yaşta yakaladığı şöhretle Hollywood'un tanınan yüzlerinden biri haline gelen Hayden Panettiere, ilerleyen yıllarda yaşadığı kişisel sorunlarla da gündeme gelmişti. 16 Ağustos'ta Güney Carolina'da 36 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun ölümünün ardından yürütülen soruşturma geçtiğimiz ay tamamlanırken, şimdi de geride bıraktığı mal varlığıyla ilgili mahkeme belgeleri ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun dudak uçuklatan servetinin tek bir kişiye kalacağı öğrenildi.