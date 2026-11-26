Belgelerde Panettiere'nin 5 milyon 208 bin 519 dolar değerinde kişisel mülkü ve 1 milyon 23 bin 600 dolar değerinde gayrimenkulü bulunduğu belirtildi. Böylece oyuncunun toplam mal varlığının 6 milyon 232 bin 119 dolar olduğu ortaya çıktı.