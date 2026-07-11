Trend Galeri Trend Magazin 37. yaşını teknede kutladı! Yasemin Allen'e sürpriz doğum günü kutlaması

37. yaşını teknede kutladı! Yasemin Allen'e sürpriz doğum günü kutlaması

Yasemin Allen, 37. yaşını eşi ve yakın arkadaşlarıyla teknede düzenlenen keyifli bir kutlamayla karşıladı. Ünlü oyuncunun eğlence dolu anları ve paylaşımları kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 11.07.2026 12:23 Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 12:29
37. yaşını teknede kutladı! Yasemin Allen’e sürpriz doğum günü kutlaması

'Kavak Yelleri', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Dokuz Oğuz', 'Bahar', 'Arka Sokaklar' gibi yapımlarda yer alan Yasemin Kay Allen, hem kariyeri hem de özel hayatıyla uzun süredir magazin dünyasının yakın takibinde yer alıyor.

37. yaşını teknede kutladı! Yasemin Allen’e sürpriz doğum günü kutlaması

LAS VEGAS'TA SÜRPRİZ NİKAH

Güzel oyuncu, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Erdal Kaya ile Las Vegas'ta sessiz sedasız bir şekilde evlenmişti.

37. yaşını teknede kutladı! Yasemin Allen’e sürpriz doğum günü kutlaması

Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, Las Vegas'ta gerçekleşen sade bir nikahla dünyaevine girmişti

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
37. yaşını teknede kutladı! Yasemin Allen’e sürpriz doğum günü kutlaması

Yasemin Allen ve eşi Erdal Kaya'nın nikah karelerine ise sosyal medya kullanıcılarından beğeni ve yorum yağmıştı.

37. yaşını teknede kutladı! Yasemin Allen’e sürpriz doğum günü kutlaması

Son olarak başarılı oyuncu Yasemin Allen, 37. yaşını eşi ve yakın arkadaşlarıyla teknede düzenlenen özel bir gece kutlamasında karşıladı.

37. yaşını teknede kutladı! Yasemin Allen’e sürpriz doğum günü kutlaması

Renkli anlara sahne olan doğum günü partisinde neşesiyle dikkat çeken Allen, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

37. yaşını teknede kutladı! Yasemin Allen’e sürpriz doğum günü kutlaması

Gece boyunca eğlencenin bir an olsun dinmediği kutlamada samimi kareler büyük ilgi gördü.

37. yaşını teknede kutladı! Yasemin Allen’e sürpriz doğum günü kutlaması

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımlar, takipçilerinden doğum günü mesajları ve övgü dolu yorumlar aldı.

37. yaşını teknede kutladı! Yasemin Allen’e sürpriz doğum günü kutlaması

YÜZÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan geçen günlerde yeni evli oyuncunun paylaşımında yüzüğü de dikkat çekmişti.

37. yaşını teknede kutladı! Yasemin Allen’e sürpriz doğum günü kutlaması

600 BİN TL DEĞERİNDE!

Oyuncunun yüzüğünün değerinin yaklaşık 600 bin TL olduğu ileri sürüldü.

37. yaşını teknede kutladı! Yasemin Allen’e sürpriz doğum günü kutlaması

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZIN YÜZÜĞÜNE BENZETİLDİ

Yasemin Allen'ın yüzüğü Dua Lipa'nın yüzüğüne benzetildi.

37. yaşını teknede kutladı! Yasemin Allen’e sürpriz doğum günü kutlaması

Dua Lipa'nun eşi tarafından hediye edilen yüzüğün fiyatının yaklaşık 40 bin euro yani 2 milyon TL civarında olduğu tahmin ediliyor.

37. yaşını teknede kutladı! Yasemin Allen’e sürpriz doğum günü kutlaması

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ MAGAZİN DÜNYASININ DİĞER ÇİFTLERİ...

HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ

'Küçük Kadınlar', 'Çalıkuşu', 'Evlat Kokusu', 'Diriliş: Ertuğrul', 'Bir Zamanlar Çukurova', 'Müstakbel Damat' gibi yapımlarda rol alan Hande Soral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.

2017 yılında nikah masasına oturduğu İsmail Demirci ile sürdürdüğü mutlu evliliğini, 2022 yılında 'Ali' adını verdikleri biricik oğullarıyla taçlandıran ünlü çift, anne-baba olmanın heyecanını ilk kez yaşadı.

37. yaşını teknede kutladı! Yasemin Allen’e sürpriz doğum günü kutlaması

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Soysal, son olarak kar keyfinin tadını çıkardıkları mutlu aile pozlarıyla taçlandırdı.

37. yaşını teknede kutladı! Yasemin Allen’e sürpriz doğum günü kutlaması

ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ

'Adeyyo' şarkısıyla giriş yaptığı müzik sektörüne hız kesmeden devam eden Ece Seçkin, 2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturdu.

37. yaşını teknede kutladı! Yasemin Allen’e sürpriz doğum günü kutlaması

Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren Seçkin son olarak yaptığı sami bir itirafla gündeme geldi.

37. yaşını teknede kutladı! Yasemin Allen’e sürpriz doğum günü kutlaması

"KOCA KAPLANI ÇITIR YAPTIM"

Gazeteciler tarafından görüntülenen Ece Seçkin ve eşi ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Seçkin eşine nasıl seslendiğini açıklayarak, "Eşime çıtır diye sesleniyorum. Koca kaplanı çıtır yaptım." ifadelerini kullandı. Başarılı şarkıcı herkesi kahkahaya boğdu...

37. yaşını teknede kutladı! Yasemin Allen’e sürpriz doğum günü kutlaması

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR

Ekranların yakışıklı oyuncularından olan Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında sosyete dünyasının sevilen ismi Neslişah Alkoçlar ile nikah masasına oturdu.

37. yaşını teknede kutladı! Yasemin Allen’e sürpriz doğum günü kutlaması

Ünlü çiftin, 2016 yılında ilk çocukları Emir Aras, 2018'de ise kızları Alara dünyaya geldi.

37. yaşını teknede kutladı! Yasemin Allen’e sürpriz doğum günü kutlaması

Aile hayatlarıyla ilgi odağı olan çift sık sık magazin gündeminde de yer alıyor.

37. yaşını teknede kutladı! Yasemin Allen’e sürpriz doğum günü kutlaması

Ancak Engin Altan Düzyatan bu sefer romantikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

37. yaşını teknede kutladı! Yasemin Allen’e sürpriz doğum günü kutlaması

Yakışıklı oyuncu 37 yaşına giren eşinin doğum gününü kutladı.

37. yaşını teknede kutladı! Yasemin Allen’e sürpriz doğum günü kutlaması

"YILLAR GEÇTİKÇE DAHA ÇOK SEVMEK..."

Instagram hesabından Neslişah Alkoçlar'la olan bir fotoğrafını paylaşan Düzyatan, "Yıllar geçtikçe daha çok sevmek paha biçilmez, benim bir tanem, yol arkadaşım , sevgilim, eşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın…" notuyla romantikliğini konuşturdu... Başarılı oyuncunun paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

37. yaşını teknede kutladı! Yasemin Allen’e sürpriz doğum günü kutlaması

SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde gösterdiği oyunculukla dikkat çeken Selin Genç, müjdeli bir haberle gündeme geldi.

37. yaşını teknede kutladı! Yasemin Allen’e sürpriz doğum günü kutlaması

31 yaşındaki güzel oyuncu, iş insanı sevgilisi Onur Alp Erol ile dünyaevine girdi.