4 aylık evliliğini bitirme kararı almıştı! Fenomen Aleyna Dalveren altınlarını geri istedi "Hepsini kendim aldım..."
4 ay önce iş insanı Fatih Erdem ile dillere destan bir aşiret düğünü ile dünyaevine giren ünlü fenomen Aleyna Dalveren, geçtiğimiz günlerde evliliğini sonlandırma kararı almıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada düğünde takılan altınları geri isteyen Dalveren'in sebebi ise herkesi şoke etti...
Giriş Tarihi: 15.08.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 12:13