Trend Galeri Trend Magazin 4 aylık evliliğini bitirme kararı almıştı! Fenomen Aleyna Dalveren altınlarını geri istedi "Hepsini kendim aldım..."

4 ay önce iş insanı Fatih Erdem ile dillere destan bir aşiret düğünü ile dünyaevine giren ünlü fenomen Aleyna Dalveren, geçtiğimiz günlerde evliliğini sonlandırma kararı almıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada düğünde takılan altınları geri isteyen Dalveren'in sebebi ise herkesi şoke etti...

Giriş Tarihi: 15.08.2025 12:13 Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 12:13
Henüz 5 yaşındayken bir reklam filmiyle ekranlara adım atan Aleyna Dalveren, zamanla ekranların tanınan yüzü haline geldi. "Bugün Ne Giysem" yarışmasıyla geniş kitlelere adını duyuran Dalveren, ardından çeşitli dizilerdeki rolleriyle oyunculuk kariyerini pekiştirdi.

GÖRKEMLİ DÜĞÜN, SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Aleyna Dalveren ve Fatih Erdem'in düğünü, adeta bir gösteri havasında geçti. Lüks detaylarla süslenen organizasyonda, geleneksel unsurlar ile modern şıklık iç içe geçti. Altın ve pırlantanın adeta havada uçuştuğu gecede, her anın sosyal medyada yankı bulması ise gündemin seyrini tamamen değiştirdi.

Özellikle Dalveren'in taktığı altınlar, kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatmıştı. Gelinliğinin üzerine işlenmiş gibi duran altın kemer, bileklikler, kolyeler ve taçla "altın gelin" yakıştırmasını fazlasıyla hak etmişti. Takı töreninde ise cam fanuslar içinde getirilen altınlar ve parıltılı mücevherler, salonda görsel bir şölene dönüşmüştü.

ÜNLÜLER GEÇİDİ: SAHNE TATLISES'TE, HALAY SEZER'DE!

Düğüne katılan ünlüler ise geceye bambaşka bir boyut kazandırdı. "İmparator" lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses, düğün sahnesinde sevilen parçalarını seslendirmişti.

Şarkılarının ardından damada dönerek yaptığı anlamlı konuşma ise herkesi duygulandırmıştı: "Kızımı sana emanet ediyorum. Ona iyi bak, sevin, sayın ve birbirinize hep destek olun."

İbrahim Tatlıses, Aleyna Dalveren'in düğününde sahne aldı! Kilolarca altın takılan gösterişli düğün gündem oldu | Video

Tatlıses'in ardından sahneye çıkan Şafak Sezer, enerjisiyle gecenin neşesini doruğa taşımıştı. Onun öncülüğünde tutulan halaylar sosyal medyada kısa sürede viral olurken, kullanıcılar Sezer'in performansını "halayın krallığı" olarak yorumlanmıştı.

AŞİRET DÜĞÜNÜ TADINDA: MİLYON DOLARLIK TAKILAR ŞAŞKINLIK YARATTI

Takı merasimi, alışılmış düğünlerin çok ötesindeydi. Cam fanuslar içinde taşınan ve milyon dolarlık değeri bulduğu iddia edilen altınlar, konuklarda şaşkınlık yarattı. Gelin Aleyna Dalveren, takıların ağırlığıyla yürümekte zorlandığı anları bile esprili bir dille takipçileriyle paylaştı.

SOSYAL MEDYADA DAKİKA DAKİKA PAYLAŞILDI

Dalveren, düğünün her anını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmemişti. Paylaşımlarında hem şıklığını hem de yaşadığı heyecanı gözler önüne seren genç fenomen, bu özel gününü milyonlarca takipçisine ulaştırarak düğünü adeta dijital bir şölene çevirmişti.

DÜĞÜN SONRASI ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA: "HER YERİM ALTINDAN ÇİZİLDİ"

Düğün sonrasında yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Aleyna Dalveren, "her yerim altından çizildi" diyerek sosyal medyanın gündeminden düşmemişti.

Geçtiğimiz nisan ayında iş insanı Fatih Erdem'le dillere destan bir aşiret düğünüyle dünya evine giren Aleyna Dalveren'den üzücü haber geldi.

4 AYLIK EVLİLİĞİ BİTİYOR

Evliliğinde sorunlar yaşayan Aleyna Dalveren, eşi Fatih Erdem'den boşanma kararı aldı.

4 aylık evliliğini noktalama kararı alan Aleyna Dalveren, sosyal medya hesabından ardı ardına imalı paylaşımlar yapmıştı.

Dalveren, "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Hele ki onları saklayanların suratına tokat gibi. Zamanı var acelesi yok." notunu yazmıştı.

Ünlü isim ardından sözlerini bu paylaşımla sürdürmüştü:

"Evet iyi değilim. Bir süre burada olmayacağım. Yaşadıklarım çok ağır bunun nazarla alakası yok karakter meselesi."

"HEPSİNİ BEN KENDİM ALDIM"

Son olarak imalı paylaşımına bir yenisini daha ekleyen Dalveren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düğünde takılan altın tasma ve eldiveni kendisinin aldığını belirtti. Yayınladığı videoda ise "Bana ait olan şeyleri bekliyorum. Bu altın muhabbeti mesela… Tasma, eldiven, o, bu, şu… Hepsini ben kendim aldım. Bunların hepsini ben aldım, ben yaptım" ifadelerini kullandı.