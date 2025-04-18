İbrahim Tatlıses, Aleyna Dalveren'in düğününde sahne aldı! Kilolarca altın takılan gösterişli düğün gündem oldu | Video
Bir dönem müzik kariyeriyle ön plana çıkan sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, iş insanı Fatih Erdem’le bir süre önce Dubai’de nikâh masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz gün İstanbul’da muhteşem bir düğün gerçekleştirdi. Şişli’deki bir otelde yapılan düğün töreninde ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses sahne aldı. Kilolarca altın takılan gösterişli düğün gündem oldu.
Fenomen Aleyna Dalveren'in düğününe ünlüler akın etti! İşte altınların havada uçuştuğu düğünden görüntüler... | Video
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