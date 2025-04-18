Fenomen Aleyna Dalveren'in düğününe ünlüler akın etti! İşte altınların havada uçuştuğu düğünden görüntüler... | Video
Sosyal medya fenomeni, şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle tanınan Aleyna Dalveren, iş insanı Fatih Erdem’le görkemli bir düğünle hayatını birleştirdi. Yalnızca lüks detaylarıyla değil, katılan ünlü isimler, sahne performansları ve sosyal medyadaki yankılarıyla da magazin tarihine geçen bu düğün, günlerdir konuşulmaya devam ediyor. İşte o görüntüler...
İbrahim Tatlıses, Aleyna Dalveren'in düğününde sahne aldı! Kilolarca altın takılan gösterişli düğün gündem oldu | Video
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