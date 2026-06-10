4 evlilik eskitti, 75 yaşında aradığı mutluluğu buldu! Parmağındaki pırlanta olay oldu... "Ona çılgınlar gibi aşığım"

"ONA ÇILGINLAR GİBİ AŞIĞIM"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, kalbinin sesini şu sözlerle haykırdı:

"Çok aşığım, çılgınlar gibi aşığım ve her şeyden çok heyecanlıyım. John ile çok iyi anlaşıyoruz ve bu yılın başlarında birlikte harika, rahatlatıcı bir tatil geçirdik."