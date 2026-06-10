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4 evlilik eskitti, 75 yaşında aradığı mutluluğu buldu! Parmağındaki pırlanta olay oldu... "Ona çılgınlar gibi aşığım"
4 evlilik eskitti, 75 yaşında aradığı mutluluğu buldu! Parmağındaki pırlanta olay oldu... "Ona çılgınlar gibi aşığım"
Yaşıtları çoktan köşesine çekilmişken hem kariyerinde hem de aşk hayatında zirveyi yaşayan 75 yaşındaki ünlü yıldız, son görüntüsüyle magazin gündemine oturdu. Çocukları sayesinde tanıştığı hekim sevgilisiyle evlilik yolunda olduğu konuşulan oyuncunun parmağındaki görkemli mücevher göz kamaştırdı.
Giriş Tarihi: 10.06.2026 10:30
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 10:37