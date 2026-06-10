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4 evlilik eskitti, 75 yaşında aradığı mutluluğu buldu! Parmağındaki pırlanta olay oldu... "Ona çılgınlar gibi aşığım"

Yaşıtları çoktan köşesine çekilmişken hem kariyerinde hem de aşk hayatında zirveyi yaşayan 75 yaşındaki ünlü yıldız, son görüntüsüyle magazin gündemine oturdu. Çocukları sayesinde tanıştığı hekim sevgilisiyle evlilik yolunda olduğu konuşulan oyuncunun parmağındaki görkemli mücevher göz kamaştırdı.

Giriş Tarihi: 10.06.2026 10:30 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 10:37
4 evlilik eskitti, 75 yaşında aradığı mutluluğu buldu! Parmağındaki pırlanta olay oldu... Ona çılgınlar gibi aşığım

Beyazperdenin ve televizyon ekranlarının ikonik yüzü Jane Seymour, zamanı adeta tersine çeviren görüntüsü ve gençlik enerjisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

4 evlilik eskitti, 75 yaşında aradığı mutluluğu buldu! Parmağındaki pırlanta olay oldu... Ona çılgınlar gibi aşığım

Kendi jenerasyonunun büyük kısmı köşesine çekilmişken, 75 yaşındaki usta aktris hem mesleki üretkenliği hem de dolu dizgin giden ilişkisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

4 evlilik eskitti, 75 yaşında aradığı mutluluğu buldu! Parmağındaki pırlanta olay oldu... Ona çılgınlar gibi aşığım

Üç senedir hayatı paylaştığı müzisyen ve tıp doktoru partneri John Zambetti ile olan beraberliği, magazin kulislerinde evlilik dedikodularını beraberinde getirdi.

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4 evlilik eskitti, 75 yaşında aradığı mutluluğu buldu! Parmağındaki pırlanta olay oldu... Ona çılgınlar gibi aşığım

Popüler çift, bir galanın 33. yıldönümü sebebiyle düzenlenen prestijli bir davette boy gösterdi.

4 evlilik eskitti, 75 yaşında aradığı mutluluğu buldu! Parmağındaki pırlanta olay oldu... Ona çılgınlar gibi aşığım

KAMERALAR ÖNÜNDE SAMİMİ DAKİKALAR

Gecenin yapıldığı alanda sevgilisi John Zambetti ile el ele, omuz omuza romantik pozlar veren Jane Seymour, şıklığıyla da göz kamaştırdı.

4 evlilik eskitti, 75 yaşında aradığı mutluluğu buldu! Parmağındaki pırlanta olay oldu... Ona çılgınlar gibi aşığım

Siyah asil elbisesi ve omzundan süzülen şalıyla tek başına objektif karşısına geçen yıldız, zarafetiyle tüm bakışları üzerinde topladı.

4 evlilik eskitti, 75 yaşında aradığı mutluluğu buldu! Parmağındaki pırlanta olay oldu... Ona çılgınlar gibi aşığım

"ONA ÇILGINLAR GİBİ AŞIĞIM"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, kalbinin sesini şu sözlerle haykırdı:

"Çok aşığım, çılgınlar gibi aşığım ve her şeyden çok heyecanlıyım. John ile çok iyi anlaşıyoruz ve bu yılın başlarında birlikte harika, rahatlatıcı bir tatil geçirdik."

4 evlilik eskitti, 75 yaşında aradığı mutluluğu buldu! Parmağındaki pırlanta olay oldu... Ona çılgınlar gibi aşığım

Açıklama esnasında Jane Seymour'ın parmağında parıldayan değerli taş, basın mensupları arasında büyük bir merak uyandırdı. Kameralara yansıyan o gösterişli pırlanta, ikilinin resmen nişanlandığı iddialarını güçlendirdi.

4 evlilik eskitti, 75 yaşında aradığı mutluluğu buldu! Parmağındaki pırlanta olay oldu... Ona çılgınlar gibi aşığım

Taraflardan henüz konuya dair net bir açıklama gelmemiş olsa da, çiftin bağlarının zaman içinde çok daha kuvvetlendiği ve zaten bir aile gibi yaşadıkları konuşuluyor.

4 evlilik eskitti, 75 yaşında aradığı mutluluğu buldu! Parmağındaki pırlanta olay oldu... Ona çılgınlar gibi aşığım

Ocak ayından bu yana bu takıyı parmağından çıkarmayan Jane Seymour, mücevherin detayları hakkında sessizliğini koruyor. Söz konusu tasarım, sarı altın zemin üzerine yerleştirilmiş yan yana iki büyük pırlantadan oluşuyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör