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4. kez anne olan Atiye'den beklenen kare geldi! Minik kızı İmany ile ilk paylaşımına beğeni yağdı...
4. kez anne olan Atiye'den beklenen kare geldi! Minik kızı İmany ile ilk paylaşımına beğeni yağdı...
Prodüktör Erol Sebebci ile evliliğinden dördüncü kez evlat sevinci tadan şarkıcı Atiye, kızı Imany ile ilgili beklenen paylaşımını yaptı. Diğer üç kızının ardından dördüncü bebeğini kucağına alan ünlü şarkıcı sevincini böyle paylaştı…
Giriş Tarihi: 01.09.2026 12:32
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 12:36