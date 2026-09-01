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4. kez anne olan Atiye'den beklenen kare geldi! Minik kızı İmany ile ilk paylaşımına beğeni yağdı...

Prodüktör Erol Sebebci ile evliliğinden dördüncü kez evlat sevinci tadan şarkıcı Atiye, kızı Imany ile ilgili beklenen paylaşımını yaptı. Diğer üç kızının ardından dördüncü bebeğini kucağına alan ünlü şarkıcı sevincini böyle paylaştı…

Giriş Tarihi: 01.09.2026 12:32 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 12:36
4. kez anne olan Atiye’den beklenen kare geldi! Minik kızı İmany ile ilk paylaşımına beğeni yağdı...

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Atiye, hem sahnedeki enerjisiyle hem de hit şarkılarıyla yıllardır adından söz ettirmeye devam ediyor.

4. kez anne olan Atiye’den beklenen kare geldi! Minik kızı İmany ile ilk paylaşımına beğeni yağdı...

Ünlü şarkıcı 2018 yılında hayatını prodüktör Erol Sebebci ile Almanya'da hayatını birleştirmişti. Atiye'nin bu mutlu evliliğinden de 3 çocuğu dünyaya gelmişti.

4. kez anne olan Atiye’den beklenen kare geldi! Minik kızı İmany ile ilk paylaşımına beğeni yağdı...

4. DEFA ANNE OLUYOR!

Aile hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü sanatçıdan magazin dünyasını heyecanlandıran bir haber daha gelmişti.

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4. kez anne olan Atiye’den beklenen kare geldi! Minik kızı İmany ile ilk paylaşımına beğeni yağdı...

Ünlü şarkıcının 4. kez kez anne olmaya hazırlandığı ve bir kız bebek beklediği öğrenilmişti. Geniş aile sevdiğini her fırsatta dile getiren Atiye'den beklenmedik bebek müjdesi hayranlarını sevince boğmuştu.

4. kez anne olan Atiye’den beklenen kare geldi! Minik kızı İmany ile ilk paylaşımına beğeni yağdı...

ATİYE KIZINI KUCAĞINA ALDI

Pop müziğin sevilen ismi Atiye, dördüncü kez anne oldu. Eşi Erol Sebebci ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı, dördüncü kızını dünyaya getirdi.

4. kez anne olan Atiye’den beklenen kare geldi! Minik kızı İmany ile ilk paylaşımına beğeni yağdı...

Yeniden annelik heyecanı yaşayan çiftin, minik bebeklerine "İmany" adını verdiği öğrenildi.

4. kez anne olan Atiye’den beklenen kare geldi! Minik kızı İmany ile ilk paylaşımına beğeni yağdı...

KIZIYLA İLK PAYLAŞIMINI YAPTI

Dördüncü kez anne olma heyecanı yaşayan şarkıcı Atiye, Instagram hesabından dördüncü kızı İmany ile ilgili ilk paylaşımını yaptı. Minik bebeğinin yüzünü gizleyen ünlü şarkıcının bu karesi beğeni yağmuruna tutuldu.

4. kez anne olan Atiye’den beklenen kare geldi! Minik kızı İmany ile ilk paylaşımına beğeni yağdı...

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin biricik çocukları!

MERYEM UZERLİ

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle milyonların kalbini fetheden Meryem Uzerli, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Dünya çapında tanınan ünlü oyuncu 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı, 2021'in Ocak ayında da Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirdi.

4. kez anne olan Atiye’den beklenen kare geldi! Minik kızı İmany ile ilk paylaşımına beğeni yağdı...

43 yaşındaki güzel oyuncu geçen günlerde anneliğiyle gündeme gelmişti.

4. kez anne olan Atiye’den beklenen kare geldi! Minik kızı İmany ile ilk paylaşımına beğeni yağdı...

Uzerli, kızı Lily'nin "Toy Story" konseptli 5. yaş günü partisi için oldukça eğlenceli ve renkli bir sürprize imza atmıştı.

4. kez anne olan Atiye’den beklenen kare geldi! Minik kızı İmany ile ilk paylaşımına beğeni yağdı...

Ünlü oyuncu, partinin konseptine uyum sağlamak adına oyuncak bebek kostümü giyerek adeta çizgi film dünyasından fırlamış gibi görünmüştü.

4. kez anne olan Atiye’den beklenen kare geldi! Minik kızı İmany ile ilk paylaşımına beğeni yağdı...

Anne-kızın neşeli halleri ve partiden paylaşılan kareler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

4. kez anne olan Atiye’den beklenen kare geldi! Minik kızı İmany ile ilk paylaşımına beğeni yağdı...

İREM HELVACIOĞLU

'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde büyük bir çıkış yakalayan oyuncu İrem Helvacıoğlu da 2025 yılında büyük bir mutluluk yaşamıştı.

4. kez anne olan Atiye’den beklenen kare geldi! Minik kızı İmany ile ilk paylaşımına beğeni yağdı...

15 Ekim'de kızı Sora'yı dünyaya getiren Helvacıoğlu ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Anne olduktan sonra kızıyla olan mutlu anlarını zaman zaman Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncu, son paylaştığı fotoğrafla takipçilerinin kalplerini ısıtmıştı.

4. kez anne olan Atiye’den beklenen kare geldi! Minik kızı İmany ile ilk paylaşımına beğeni yağdı...

Kızını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden Helvacıoğlu, bu kez minik kızının arkadan çekilmiş bir karesini yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni almıştı.

4. kez anne olan Atiye’den beklenen kare geldi! Minik kızı İmany ile ilk paylaşımına beğeni yağdı...

2026'NIN İLK PAYLAŞIMINI KIZIYLA YAPMIŞTI!

İrem Helvacıoğlu yeni yılın ilk paylaşımını kızı Sora'yla birlikte yapmıştı. Kızına olan sevgisini dile getiren Helvacıoğlu şu ifadeleri satırlara dökmüştü: "Yeni yılın ilk gününde; önce içimde büyüttüğüm, şimdi ellerini tuttuğum gökyüzüm, Sora'ma Gözümü kapatıp kocaman bir gülümsemeyle hayal ettim seni ve adını. Bazen güneş açtı; tıpkı yazdan kalan bir güneş gibi, sıcacık. Bazen bulutlar vardı; uzanıp şekillerini bir şeylere benzettiğim. Bazen yağmur yağdı ama sonunda mutlaka gökkuşağı vardı. Bazen her bir tanesi farklı kar yağdı. Yüzümde bir tebessümle yine sana baktım. Bazen baharın serinliğiyle, ışıl ışıl kuşlar uçarken şarkı söyledi. Bazen battı tüm şahaneliğiyle ama mutlaka yeniden, ışıl ışıl doğdu; tüm mucizeleriyle… Tıpkı senin gibi"

4. kez anne olan Atiye’den beklenen kare geldi! Minik kızı İmany ile ilk paylaşımına beğeni yağdı...

ALİŞAN- BUSE VAROL

'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde yolları kesişen Alişan ile Buse Varol, arkadaşlıkla başlayan ilişkilerini kısa sürede aşka dönüştürmüş ve 2018 yılında dünyaevine girmişti.

4. kez anne olan Atiye’den beklenen kare geldi! Minik kızı İmany ile ilk paylaşımına beğeni yağdı...

Mutluluklarını her geçen yıl büyüten ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alırken, 2021 yılında ise kızları Eliz'in doğumuyla ailelerini dört kişiye çıkarmıştı.

4. kez anne olan Atiye’den beklenen kare geldi! Minik kızı İmany ile ilk paylaşımına beğeni yağdı...

GONCA VUSLATERİ

Rol aldığı projelerdeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gonca Vuslateri, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

4. kez anne olan Atiye’den beklenen kare geldi! Minik kızı İmany ile ilk paylaşımına beğeni yağdı...

Mart 2024'te bir süredir birlikte olduğu Levent Yaşar ile dünyaevine giren başarılı oyuncu, kısa süre sonra anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

4. kez anne olan Atiye’den beklenen kare geldi! Minik kızı İmany ile ilk paylaşımına beğeni yağdı...

26 Nisan'da kızı Asya Mone'yi kucağına alan Vuslateri, annelik sürecine dair paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

4. kez anne olan Atiye’den beklenen kare geldi! Minik kızı İmany ile ilk paylaşımına beğeni yağdı...

ÇAĞLA ŞIKEL- EMRE ALTUĞ

Manken Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, 4 yıllık ilişkilerini 2008 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

4. kez anne olan Atiye’den beklenen kare geldi! Minik kızı İmany ile ilk paylaşımına beğeni yağdı...

İkilinin bu evlilğinden, Uzay ve Kuzey adında da iki erkek çocuğu dünyaya geldi.

4. kez anne olan Atiye’den beklenen kare geldi! Minik kızı İmany ile ilk paylaşımına beğeni yağdı...

Altuğ ve Şıkel, her ne kadar 2015 yılında yollarını ayırsada oğulları için her fırsatta bir araya geliyor.

4. kez anne olan Atiye’den beklenen kare geldi! Minik kızı İmany ile ilk paylaşımına beğeni yağdı...

ACUN ILICALI

1988-1993 yılları arasında Seda Başbuğ ile evli kalan Acun Ilıcalı, bu evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı ile ilk kez babalık heyecanı yaşamıştı.