4. kızını dünyaya getirmişti! Şarkıcı Atiye'den dikkat çeken itiraf! "Atraksiyonlu bir doğum oldu"

"ATRAKSİYONLU BİR DOĞUM OLDU"

Süreç hakkında Habertürk'e açıklamalarda bulunan Atiye, "Çok mutluyuz, yine atraksiyonlu bir doğum oldu. Benim genelde hamilelik süreçlerim rahat geçer ama son haftalarım biraz ağır geçti. Çok şükür Imany çok sağlıklı doğdu" ifadelerini kullandı.