Trend Galeri Trend Magazin 4. kızını dünyaya getirmişti! Şarkıcı Atiye'den dikkat çeken itiraf! 'Atraksiyonlu bir doğum oldu'

4. kızını dünyaya getirmişti! Şarkıcı Atiye'den dikkat çeken itiraf! "Atraksiyonlu bir doğum oldu"

Geçtiğimiz günlerde dördüncü kez anne olma heyecanı yaşayan ünlü şarkıcı Atiye, eşi Erol Sebebci ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı hamileliği ve doğumuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 03.09.2026 12:45 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 12:50
4. kızını dünyaya getirmişti! Şarkıcı Atiye’den dikkat çeken itiraf! Atraksiyonlu bir doğum oldu

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Atiye, hem sahnedeki enerjisiyle hem de hit şarkılarıyla yıllardır adından söz ettirmeye devam ediyor.

4. kızını dünyaya getirmişti! Şarkıcı Atiye’den dikkat çeken itiraf! Atraksiyonlu bir doğum oldu

Ünlü şarkıcı, 2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile Almanya'da nikah masasına oturmuştu. Atiye, bu mutlu evlilikte üç kez anne olma sevinci yaşamıştı.

4. kızını dünyaya getirmişti! Şarkıcı Atiye’den dikkat çeken itiraf! Atraksiyonlu bir doğum oldu

4. DEFA ANNE OLUYOR!

Ünlü şarkıcının 4. kez kez anne olmaya hazırlandığı ve bir kız bebek beklediği öğrenilmişti. Geniş aile sevdiğini her fırsatta dile getiren Atiye'den beklenmedik bebek müjdesi hayranlarını sevince boğmuştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
4. kızını dünyaya getirmişti! Şarkıcı Atiye’den dikkat çeken itiraf! Atraksiyonlu bir doğum oldu

ATİYE KIZINI KUCAĞINA ALDI

Pop müziğin sevilen ismi Atiye, dördüncü kez anne oldu. Eşi Erol Sebebci ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı, dördüncü kızını dünyaya getirmişti.

4. kızını dünyaya getirmişti! Şarkıcı Atiye’den dikkat çeken itiraf! Atraksiyonlu bir doğum oldu

ATİYE'DEN DİKKAT ÇEKEN İTİRAF!

Taze anne Atiye, doğum sonrası eşi Erol Sebebci ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçerek duygularını paylaştı. Dördüncü kızına Imany adını veren ünlü popçu, yaşadığı heyecanlı süreci ve bebeğinin sağlık durumunu anlattı.

4. kızını dünyaya getirmişti! Şarkıcı Atiye’den dikkat çeken itiraf! Atraksiyonlu bir doğum oldu

"ATRAKSİYONLU BİR DOĞUM OLDU"

Süreç hakkında Habertürk'e açıklamalarda bulunan Atiye, "Çok mutluyuz, yine atraksiyonlu bir doğum oldu. Benim genelde hamilelik süreçlerim rahat geçer ama son haftalarım biraz ağır geçti. Çok şükür Imany çok sağlıklı doğdu" ifadelerini kullandı.

4. kızını dünyaya getirmişti! Şarkıcı Atiye’den dikkat çeken itiraf! Atraksiyonlu bir doğum oldu

Bebeğinin ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten ünlü sanatçı, dört çocuklu geniş ailesiyle mutlu anlar yaşamaya devam ediyor.

4. kızını dünyaya getirmişti! Şarkıcı Atiye’den dikkat çeken itiraf! Atraksiyonlu bir doğum oldu

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM

4. kızını dünyaya getirmişti! Şarkıcı Atiye’den dikkat çeken itiraf! Atraksiyonlu bir doğum oldu

PINAR ALTUĞ- YAĞMUR ATACAN'IN KIZI SU

4. kızını dünyaya getirmişti! Şarkıcı Atiye’den dikkat çeken itiraf! Atraksiyonlu bir doğum oldu

NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞLU'NUN OĞLU AZİZ

4. kızını dünyaya getirmişti! Şarkıcı Atiye’den dikkat çeken itiraf! Atraksiyonlu bir doğum oldu

GİZEM KARACA KIZI YAZ

4. kızını dünyaya getirmişti! Şarkıcı Atiye’den dikkat çeken itiraf! Atraksiyonlu bir doğum oldu

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

4. kızını dünyaya getirmişti! Şarkıcı Atiye’den dikkat çeken itiraf! Atraksiyonlu bir doğum oldu

PELİN AKİL-ANIL ALTAN'IN KIZLARI ALİN VE LİNA

4. kızını dünyaya getirmişti! Şarkıcı Atiye’den dikkat çeken itiraf! Atraksiyonlu bir doğum oldu

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE BURAK YAMANTÜRK'ÜN KIZI MERCAN

4. kızını dünyaya getirmişti! Şarkıcı Atiye’den dikkat çeken itiraf! Atraksiyonlu bir doğum oldu

ÖZGE ÖZBERK

4. kızını dünyaya getirmişti! Şarkıcı Atiye’den dikkat çeken itiraf! Atraksiyonlu bir doğum oldu

ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEO

4. kızını dünyaya getirmişti! Şarkıcı Atiye’den dikkat çeken itiraf! Atraksiyonlu bir doğum oldu

ALİŞAN-BUSE VAROL ÇİFTİNİN ÇOCUKLARI ELİZ VE BURAK

4. kızını dünyaya getirmişti! Şarkıcı Atiye’den dikkat çeken itiraf! Atraksiyonlu bir doğum oldu

SEDA SAYAN VE OĞLU OĞULCAN

4. kızını dünyaya getirmişti! Şarkıcı Atiye’den dikkat çeken itiraf! Atraksiyonlu bir doğum oldu

NEFİSE KARATAY'IN KIZI MAYA

4. kızını dünyaya getirmişti! Şarkıcı Atiye’den dikkat çeken itiraf! Atraksiyonlu bir doğum oldu

BERDAN MARDİNİ'NİN ÇOCUKLARI MİRAN VE EZMİRA

4. kızını dünyaya getirmişti! Şarkıcı Atiye’den dikkat çeken itiraf! Atraksiyonlu bir doğum oldu

CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU

4. kızını dünyaya getirmişti! Şarkıcı Atiye’den dikkat çeken itiraf! Atraksiyonlu bir doğum oldu

SONGÜL KARLI- OĞLU EFE FURKAN GÜMÜŞ

4. kızını dünyaya getirmişti! Şarkıcı Atiye’den dikkat çeken itiraf! Atraksiyonlu bir doğum oldu

MAHMUT TUNCER

4. kızını dünyaya getirmişti! Şarkıcı Atiye’den dikkat çeken itiraf! Atraksiyonlu bir doğum oldu

MAHMUT TUNCER- KIZI GİZEM TUNCER

4. kızını dünyaya getirmişti! Şarkıcı Atiye’den dikkat çeken itiraf! Atraksiyonlu bir doğum oldu

ALİŞAN İLE EŞİ BUSE VAROL'UN ÇOCUKLARI ELİZ VE BURAK