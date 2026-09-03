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4. kızını dünyaya getirmişti! Şarkıcı Atiye'den dikkat çeken itiraf! 'Atraksiyonlu bir doğum oldu'
4. kızını dünyaya getirmişti! Şarkıcı Atiye'den dikkat çeken itiraf! "Atraksiyonlu bir doğum oldu"
Geçtiğimiz günlerde dördüncü kez anne olma heyecanı yaşayan ünlü şarkıcı Atiye, eşi Erol Sebebci ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı hamileliği ve doğumuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 03.09.2026 12:45
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 12:50