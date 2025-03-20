Trend Galeri Trend Magazin 4 yaşındaki Uzay’ın babası olduğu ortaya çıkmıştı...Hacı Sabancı'yı sinirlendiren soru! Eşi Nazlı Sabancı'yı beklemeden gitti! ‘Konuşacak hiçbir şey yok’

4 yaşındaki Uzay’ın babası olduğu ortaya çıkmıştı...Hacı Sabancı'yı sinirlendiren soru! Eşi Nazlı Sabancı'yı beklemeden gitti! ‘Konuşacak hiçbir şey yok’

Geçtiğimiz aylarda Hacı Sabancı'nın 4 yaşındaki Uzay'ın babası olduğu ortaya çıkmıştı. Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı, Suudi Arabistan Medine ziyaretlerinin ardından İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Ünlü iş insanı babalık davasıyla ilgili sorulara sinirlenince eşi Nazlı Sabancı'yı beklemeden uzaklaştı.

Giriş Tarihi: 20.03.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:20
4 yaşındaki Uzay’ın babası olduğu ortaya çıkmıştı...Hacı Sabancı’yı sinirlendiren soru! Eşi Nazlı Sabancı’yı beklemeden gitti! ‘Konuşacak hiçbir şey yok’

2017 yılından beri beraber olan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı 2021 yılında dünya evine girmişlerdi. Ünlü çiftin bu evliliğinden Arzu Alara adında bir kızları olmuştu.

4 yaşındaki Uzay’ın babası olduğu ortaya çıkmıştı...Hacı Sabancı’yı sinirlendiren soru! Eşi Nazlı Sabancı’yı beklemeden gitti! ‘Konuşacak hiçbir şey yok’

EVE DÜŞEN YILDIRIM!

2021 yılında Nazlı Kayı ile gösterişli bir törenle dünya evine giren ünlü iş insanı Hacı Sabancı, Fatma Demir'in açtığı babalık davasıyla sarsılmıştı. Hacı Sabancı'nın evlilik dışı bir oğlu olduğu DNA raporuyla ortaya çıkmıştı.

4 yaşındaki Uzay’ın babası olduğu ortaya çıkmıştı...Hacı Sabancı’yı sinirlendiren soru! Eşi Nazlı Sabancı’yı beklemeden gitti! ‘Konuşacak hiçbir şey yok’

HER ŞEY BUNDAN 14 YIL ÖNCE BAŞLADI...

Fatma Demir ve Hacı Sabancı'nın hikayesi, 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanışmalarıyla başlamıştı. İkilinin zaman zaman bir araya geldiği ve birlikte Los Angeles'ta tatil yaptığı iddia edilirken, ilişkilerinin 2015 yılında sona erdiği iddia edilmişti.

4 yaşındaki Uzay’ın babası olduğu ortaya çıkmıştı...Hacı Sabancı’yı sinirlendiren soru! Eşi Nazlı Sabancı’yı beklemeden gitti! ‘Konuşacak hiçbir şey yok’

Fatma Demir, 2019 yılında başka biriyle evlenerek Belçika'ya yerleşmişti. Ancak bu evliliğin kısa sürede sona erdiği öğrenilmişti.

4 yaşındaki Uzay’ın babası olduğu ortaya çıkmıştı...Hacı Sabancı’yı sinirlendiren soru! Eşi Nazlı Sabancı’yı beklemeden gitti! ‘Konuşacak hiçbir şey yok’

HACI SABANCI'DAN YARDIM İSTEDİ

Evliliği sona erdikten sonra zor bir süreç geçiren Fatma Demir, o dönemde Hacı Sabancı'dan hukuki destek almak için avukat konusunda yardım talep etti. İddialara göre, Sabancı bu süreçte Demir'in hesabına maddi destek sağladı ve bu durum ikiliyi yeniden bir araya getirdi.