4 yaşındaki Uzay’ın babası olduğu ortaya çıkmıştı...Hacı Sabancı’yı sinirlendiren soru! Eşi Nazlı Sabancı’yı beklemeden gitti! ‘Konuşacak hiçbir şey yok’

HACI SABANCI'DAN YARDIM İSTEDİ

Evliliği sona erdikten sonra zor bir süreç geçiren Fatma Demir, o dönemde Hacı Sabancı'dan hukuki destek almak için avukat konusunda yardım talep etti. İddialara göre, Sabancı bu süreçte Demir'in hesabına maddi destek sağladı ve bu durum ikiliyi yeniden bir araya getirdi.