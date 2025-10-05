Trend Galeri Trend Magazin 4 yıl önce oğlunu toprağa vermişti! Sanatçı İzzet Altunmeşe ortaya çıktı: Bembeyaz saçlarıyla tanınmaz halde...

Halk müziği sanatçısı İzzet Altunmeşe, 4 yıl önce büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe'yi kaybettikten sonra gözlerden uzak kaldı. Uzun bir aradan sonra yeniden ortaya çıkan Altunmeşe'nin yürümekte zorlandığı ve bembeyaz saçlarıyla neredeyse tanınmaz hale geldiği görüldü...

Giriş Tarihi: 05.10.2025 10:50
Halk müziği camiasının sevilen isimlerinden İzzet Altunmeşe, son yıllarda hayranlarının merak konusu olmuştu.

2021 yılında büyük oğlu Ali Murat'ı kaybeden sanatçı, bu acı kaybın ardından sosyal hayatında ve özel yaşamında sessiz bir dönem geçirdi.

Usta sanatçı uzun bir sessizliğin ardından yeniden görüntülendi.

Altunmeşe'de ilk göze çarpan değişim, oldukça zayıflaması ve yürümekte güçlük çekmesiydi.

Ayrıca sanatçının saçlarının tamamen beyazlaması da dikkatlerden kaçmadı.

Peki İzzet Altunmeşe'nin bir diğer oğlunu tanıyor musunuz?

Kendisi ekranların yakışıklı oyuncularından olan Fırat Altunmeşe.

ÇOCUKLARIYLA GÜNDEME GELEN BİR DİĞER İSİM: İZZET YILDIZHAN

Türk müziğinin popüler isimlerinden İzzet Yıldızhan, sahnedeki başarısının yanı sıra özel yaşamıyla da uzun yıllardır ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Ünlü sanatçı, sahnedeki enerjisinin yanında özel yaşamında da sessiz bir hayat sürdürmeyi seçiyor.

Zaman zaman özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan Yıldızhan, 9 çocuk babası olmasıyla da sıkça gündeme geliyor.

Koyu bir Galatasaray taraftarı olarak bilinen ünlü sanatçı ve iş insanı İzzet Yıldızhan, dün akşam oğulları ve geliniyle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray–Liverpool karşılaşmasını tribünden izledi.

Takımını yalnız bırakmayan Yıldızhan, tribünde çekilen aile pozu ile sosyal medyada gündem oldu.

Maç öncesinde Galatasaray yönetimi ve futbolcularına başarı dileklerini ileten sanatçının o karesi beğeni topladı.

Ünlü türkücü geçtiğimiz günlerde de bir sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Yıldızhan, 9 çocuğunun en büyüğü olan oğlu Mustafa'nın yeni yaşını yaptığı paylaşımla kutladı. Başarılı şarkıcı gönderisine, "Canım oğlum, ilk göz ağırım, Mustafa'm..." notunu düştü.

63 yaşındaki ünlü türkücü geçen sene de oğlu Mustafa'yı evlendirmişti.

İzzet Yıldızhan'ın büyük oğlu Mustafa Yıldızhan'ın İzmir'deki düğününe ünlü sanatçılar Oktay Kaynarca, Ebru Yaşar, Cengiz Kurtoğlu ve Cafer-Derya Nazlı Baş da katılmıştı.

Düğünde İzzet Yıldızhan'ın oğluna binlerce dolar ile yüzlerce gram altın takıldı.

İzzet Yıldızhan, oğlunun düğününde Oktay Kaynarca ile karşılıklı oynadı | Video

OKTAY KAYNARCA İLE KARŞILIKLI OYNADI

Düğünde türkücü arkadaşı Oktay Kaynarca ve diğer iş insanı dostlarıyla karşılıklı göbek attı.

Oktay Kaynarca ve İzzet Yıldızhan oynarken tomar tomar para saçıldı.

"ANKARA'DAKİ OTELİ ONA BIRAKTIM"

İşleri oğullarına ve ekibine bıraktığını söyleyen Yıldızhan 'Dede olma isteğiniz var mı?' sorusuna da şu yanıtı verdi:

Hayatı gençlere bırakmak lazım. Yeni evliler, o kararları kendi versin. Ankara'daki oteli ona bıraktım. Evini orada kurduk. Tabi ki dede olmak isterim.

İzzet Yıldızhan, Kireçburnu Sahili'nde yürüyüş yaptı.

Son olarak Amerika, İngiltere ve Kazakistan turu yapan sanatçı, "Güzel bir ekip kurdum. İş hayatımı çocuklara ve ekibime bıraktım. Gezeyim artık. Şu an hiçbir iş yapmıyorum. İkinci baharımı yaşıyorum diyebilirim. Aileme zaman ayırıyorum. Belirli yaştan sonra o hırsları bıraktım. Büyük işler geliyor, yapmıyorum" dedi.

23 YILLIK EŞİNE BAKIN!

Dokuz çocuk babası İzzet Yıldızhan'ın 23 yıldır evli olduğu eşi geçtiğimiz nisan ayında ilk kez objektiflere yakalanmıştı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunu olan Ajda Yıldızhan, eşine müzik anlamında da destek veriyor.

Bugüne kadar eşiyle kamera karşısına geçmeyen şarkıcı, eşi Ajda Yıldızhan ile bir davete katılmıştı. Yıldızhan'ın güzel eşini görenler gözlerine inanamamıştı.