4 yıl önce oğlunu toprağa vermişti! Sanatçı İzzet Altunmeşe ortaya çıktı: Bembeyaz saçlarıyla tanınmaz halde...
Halk müziği sanatçısı İzzet Altunmeşe, 4 yıl önce büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe'yi kaybettikten sonra gözlerden uzak kaldı. Uzun bir aradan sonra yeniden ortaya çıkan Altunmeşe'nin yürümekte zorlandığı ve bembeyaz saçlarıyla neredeyse tanınmaz hale geldiği görüldü...
Giriş Tarihi: 05.10.2025 10:50